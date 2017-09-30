Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı

Çin'in bitcoin ticaretine son vermesinin ardından bitcoin ticaretinin yoğunlaştığı Japonya'da kripto para ticaretine destek olmak için 11 şirkete bitcoin borsası işletme lisansı verildi.
1 yıl
3,6b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz haftalarda Çinli bitcoin borslarının, bitcoin ticaretini sonlandıracaklarını duyurması üzerine yatırımcıların Japonya'ya kayacağı öngörülmüştü. Japonya'daki bitcoin borsalarında yapılan işlem oranlarının artmasıyla birlikte bu öngörüler gerçeğe dönerken ülkedeki yetkililer de kripto para ticaretini düzenleme ve destekleme konusunda yeni hamleler atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, ülkedeki bitcoin ticaretini yakından takip edeceğini duyuran Japonya Finansal Hizmetler Dairesi(FSA), 11 şirkete bitcoin borsası işletme lisansı verdi.


Borsalar Resmen Tanındı 

Alınan karar sonucunda söz konusu bitcoin borsaları yetkililer tarafından resmen tanınırken lisansla birlikte, ticaret platformları için opsyionel nitelik taşıyan; siber güvenlik için yüksek standartlar getirilmesi, müşteri kimliklerinin doğrulanması ve müşteri hesaplarının ayrılması gibi işlemler bir zorunluluk haline gelecek. Özellikle kripto para borsalarına yönelik güvenlik hizmetlerinin standart haline getirilmesi Japon yetkililer için son derece önemli zira 2014 yılında, o dönemde dünyanın en büyük bitcoin borsası olan Mt Gox'daki güvenlik zafiyetleri nedeniyle yüz binlerce bitcoin kaybolmuş ve yatırımcılar mağdur olurken kripto paralara duyulan güven de sarsılmıştı.


Tokyo merkezli bitcoin borsalarından BitFlyer, FSA'in kararının ardından açıklama yaptı ve kendilerinin de resmen tanınan 11 bitcoin borsası arasında yer aldığını dile getirdi. 800.000'den fazla kullanıcıya sahip olan platformun CEO'su Yuzo Kano da alınan yeni kararların Japonya'yı bitcoinin merkezi haline getireceğine inandığını kaydetti. Halihazırda bitcoin borsası işletme lisansı almak için başvuran 17 şirketin daha başvurusunu değerlendiren FSA'in önümüzdeki günlerde yeni şirketlere de lisans vereceği öngörülüyor. Bununla birlikte bitcoin borsası olarak faaliyet gösteri 12 firmayı da kapatan FSA, bitcoin ticaretinin yasal çerçevelerini oluşturmaya da gayret gösteriyor. 


https://www.coindesk.com/japans-finance-regulator-issues-licenses-for-11-bitcoin-exchanges/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Japonlar akıllı insanlar. Sadece Estonya ile ikisi destek verse kripto paralara yeterli piyasanın devamı için. Rusya da destek verebilir şimdilerde biraz uzak duruyor ama kendi iç dinamikleri bu piyasaya uygun bir ülke.
Japonlar akıllı insanlar. Sadece Estonya ile ikisi destek verse kripto paralara yeterli piyasanın devamı için. Rusya da destek verebilir şimdilerde biraz uzak ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
arkadaşlar japonların çıkardığı para birimi Darcrus adında altcoindir neyiniz var neyiniz yok girin derim bun yüklü çünkü bu coin 0,24 lerden 0,03 lere düştü şuan en düşük seviyesinde alabildiğiniz kadar alın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 1 yıl
Günümüzün altını ne ise bitcoin de dijital piyasada o olacak. Bütün para birimleri dijitale kaymaya başladı. Dubai de EmCoin çıkarıyor.
Son 30 40 yıl öncesine kadar altına endeksli para birimleri şimdi dijitalleşince neye göre endekslenecek siz tahmin edin :)
Bütün bu birimlerin ortak noktası, kabul gördüğü değer saklama aracı bitcoin olacak.
Treni kaçırmak istemeyenler bence üzülmeyeceği rakamlarda bitcoin almaya başlasa iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 yıl
Açıkcası aklım almıyor birtürlü. Şimdi bu para, krypto için millet nadıl kazanıp nasıl harcayacak? .
Bitcoin madencilikten çıkacak mı? Çıkarsa ne farkı kalır diğer para birimlerinden? Takip numarası yok birşey yok. İstedikleri kadar şahsa dayalı bir çüzdan ve hesap oluştursunlar.
Her ülke kendi dijital parasını çıkarır büyük ihtimal.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsli61 1 yıl
Tamamen saçmalık birşey bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 1 yıl
bitcoin'i yasal izlenebilir ve yönetilebilir bir formata oturtmaya çalışıyorlar... bu şekilde olunca yine bu kadar değerli ve popüler olacakmı işin uzmanlarına sormak lazım tabi..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl symbiat
symbiat

bitcoin'i yasal izlenebilir ve yönetilebilir bir formata oturtmaya çalışıyorlar... bu şekilde olunca yine bu kadar değerli ve popüler olacakmı işin uzmanlarına sormak lazım tabi..

sistem kontrolü sever,
ve piyasadaki var olan para
kontrolsüz paradır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Japonlar akıllı insanlar. Sadece Estonya ile ikisi destek verse kripto paralara yeterli piyasanın devamı için. Rusya da destek verebilir şimdilerde biraz uzak duruyor ama kendi iç dinamikleri bu piyasaya uygun bir ülke.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Japonlar akıllı insanlar. Sadece Estonya ile ikisi destek verse kripto paralara yeterli piyasanın devamı için. Rusya da destek verebilir şimdilerde biraz uzak duruyor ama kendi iç dinamikleri bu piyasaya uygun bir ülke.

Rusya'da ekonomi bakanlığı bunun için yasa taslağı oluşturuyordu en son. Putin bu işlerle kişisel olarak ilgilendiği için yakın zamanda bir şeyler çıkar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
şunun adını doğru koyun !
bunun adı "kripto para" piyasası !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
şunun adını doğru koyun !
bunun adı "kripto para" piyasası !

Japon borsası kadar işlem görürsen, adını onunla değiştirirsin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3586 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, Japonya ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 1 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 1 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 1 yıl Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı 1 yıl iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 1 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 1 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 1 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 1 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 1 yıl Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı Sonraki Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 1 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 1 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 1 yıl Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil 1 yıl CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 1 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 1 yıl Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı 1 yıl Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar 1 yıl Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak 1 yıl Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir 1 yıl Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor 1 yıl GoPro HERO6 Black duyuruldu 1 yıl Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde 1 yıl New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı 1 yıl Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor 1 yıl iPhone X sevkiyatları gelecek yıl Mart ayına kadar gecikebilir 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle 1 yıl Nvidia Volta sunucu pazarına hızlı bir giriş yaptı 1 yıl FCC radyo yongalarının aktif edilmesini istedi, Apple reddetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim