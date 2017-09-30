Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı

Borsalar Resmen Tanındı
Alınan karar sonucunda söz konusu bitcoin borsaları yetkililer tarafından resmen tanınırken lisansla birlikte, ticaret platformları için opsyionel nitelik taşıyan; siber güvenlik için yüksek standartlar getirilmesi, müşteri kimliklerinin doğrulanması ve müşteri hesaplarının ayrılması gibi işlemler bir zorunluluk haline gelecek. Özellikle kripto para borsalarına yönelik güvenlik hizmetlerinin standart haline getirilmesi Japon yetkililer için son derece önemli zira 2014 yılında, o dönemde dünyanın en büyük bitcoin borsası olan Mt Gox'daki güvenlik zafiyetleri nedeniyle yüz binlerce bitcoin kaybolmuş ve yatırımcılar mağdur olurken kripto paralara duyulan güven de sarsılmıştı.
Tokyo merkezli bitcoin borsalarından BitFlyer, FSA'in kararının ardından açıklama yaptı ve kendilerinin de resmen tanınan 11 bitcoin borsası arasında yer aldığını dile getirdi. 800.000'den fazla kullanıcıya sahip olan platformun CEO'su Yuzo Kano da alınan yeni kararların Japonya'yı bitcoinin merkezi haline getireceğine inandığını kaydetti. Halihazırda bitcoin borsası işletme lisansı almak için başvuran 17 şirketin daha başvurusunu değerlendiren FSA'in önümüzdeki günlerde yeni şirketlere de lisans vereceği öngörülüyor. Bununla birlikte bitcoin borsası olarak faaliyet gösteri 12 firmayı da kapatan FSA, bitcoin ticaretinin yasal çerçevelerini oluşturmaya da gayret gösteriyor.
https://www.coindesk.com/japans-finance-regulator-issues-licenses-for-11-bitcoin-exchanges/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Son 30 40 yıl öncesine kadar altına endeksli para birimleri şimdi dijitalleşince neye göre endekslenecek siz tahmin edin :)
Bütün bu birimlerin ortak noktası, kabul gördüğü değer saklama aracı bitcoin olacak.
Treni kaçırmak istemeyenler bence üzülmeyeceği rakamlarda bitcoin almaya başlasa iyi olur.
Bitcoin madencilikten çıkacak mı? Çıkarsa ne farkı kalır diğer para birimlerinden? Takip numarası yok birşey yok. İstedikleri kadar şahsa dayalı bir çüzdan ve hesap oluştursunlar.
Her ülke kendi dijital parasını çıkarır büyük ihtimal.
sistem kontrolü sever,
ve piyasadaki var olan para
kontrolsüz paradır.
Rusya'da ekonomi bakanlığı bunun için yasa taslağı oluşturuyordu en son. Putin bu işlerle kişisel olarak ilgilendiği için yakın zamanda bir şeyler çıkar.
bunun adı "kripto para" piyasası !
Japon borsası kadar işlem görürsen, adını onunla değiştirirsin.
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