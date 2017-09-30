Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı

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Geçtiğimiz haftalarda Çinli bitcoin borslarının, bitcoin ticaretini sonlandıracaklarını duyurması üzerine yatırımcıların Japonya'ya kayacağı öngörülmüştü. Japonya'daki bitcoin borsalarında yapılan işlem oranlarının artmasıyla birlikte bu öngörüler gerçeğe dönerken ülkedeki yetkililer de kripto para ticaretini düzenleme ve destekleme konusunda yeni hamleler atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, ülkedeki bitcoin ticaretini yakından takip edeceğini duyuran Japonya Finansal Hizmetler Dairesi(FSA), 11 şirkete bitcoin borsası işletme lisansı verdi.





Borsalar Resmen Tanındı

Alınan karar sonucunda söz konusu bitcoin borsaları yetkililer tarafından resmen tanınırken lisansla birlikte, ticaret platformları için opsyionel nitelik taşıyan; siber güvenlik için yüksek standartlar getirilmesi, müşteri kimliklerinin doğrulanması ve müşteri hesaplarının ayrılması gibi işlemler bir zorunluluk haline gelecek. Özellikle kripto para borsalarına yönelik güvenlik hizmetlerinin standart haline getirilmesi Japon yetkililer için son derece önemli zira 2014 yılında, o dönemde dünyanın en büyük bitcoin borsası olan Mt Gox'daki güvenlik zafiyetleri nedeniyle yüz binlerce bitcoin kaybolmuş ve yatırımcılar mağdur olurken kripto paralara duyulan güven de sarsılmıştı.





Tokyo merkezli bitcoin borsalarından BitFlyer, FSA'in kararının ardından açıklama yaptı ve kendilerinin de resmen tanınan 11 bitcoin borsası arasında yer aldığını dile getirdi. 800.000'den fazla kullanıcıya sahip olan platformun CEO'su Yuzo Kano da alınan yeni kararların Japonya'yı bitcoinin merkezi haline getireceğine inandığını kaydetti. Halihazırda bitcoin borsası işletme lisansı almak için başvuran 17 şirketin daha başvurusunu değerlendiren FSA'in önümüzdeki günlerde yeni şirketlere de lisans vereceği öngörülüyor. Bununla birlikte bitcoin borsası olarak faaliyet gösteri 12 firmayı da kapatan FSA, bitcoin ticaretinin yasal çerçevelerini oluşturmaya da gayret gösteriyor.

https://www.coindesk.com/japans-finance-regulator-issues-licenses-for-11-bitcoin-exchanges/