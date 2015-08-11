Japonya Fukuşima felaketinin ardından ilk nükleer reaktörü tekrar devreye soktu

11 Mart 2011 tarihinde insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşanmıştı. 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunamisi sonrasında Fukuşima nükleer reaktöründe zincirleme kazalar yaşandı. İlk olarak tsunami etkisiyle elektrik hatlarının çökmesi reaktöre elektrik sağlanmasını engellerken sonrasında ise jeneratörleri su bastı. Bunun sonucunda ise soğutma eksikliği yaşanması reaktörde bazı erime ve patlamalara sebep olurken bir miktar radyasyon dışarı sızdı.

Bu trajedinin ardından 2013 yılına kadar ülkede bulunan nükleer reaktörler bir bir kapatılırken facianın yarası da sarılmaya çalışıldı. Facianın ardından 4 yıl, tüm reaktörlerin kapatılmasının ardından ise 2 yıl geçmişken bugün ülke ilk defa bir reaktörü yeniden aktif hale getirdi.

Şimdilik yapılan açıklamalar nükleer reaktörde dünyanın en sıkı güvenlik kontrolü yapıldığı ve olası başka bir tsunamiye karşı özel duvarlar örüldüğü yönünde. Halkın nükleer enerjiye olan güvenini de azalmış durumda ancak toplamda 25 santral yeni sıkı güvenlik önlemleriyle denetlenmek ve yeniden faaliyet göstermek için başvurmuş durumda. Bu da reaktörlerin zaman içerisinde tüm önlemleri almalarıyla yeniden devreye girebileceklerini gösteriyor. İlk reaktör 24 saatin ardından elektrik üretmeye başlayacak ve bir ay sonra maksimum kapasiteye ulaşacak. İkinci reaktörün ise Ekim ayında yeniden faaliyete gireceği söyleniyor. Yeni güvenlik sistemlerinin maliyeti 100 milyon doları aşarken açılan reaktöre onay geçtiğimiz yılın Eylül ayında verilmişti.

http://www.engadget.com/2015/08/10/japan-to-restart-nuclear-power-tomorrow-after-energy-prices-soar/