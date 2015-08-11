Japonya Fukuşima felaketinin ardından ilk nükleer reaktörü tekrar devreye soktu

11 Mart 2011 tarihinde insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşanmıştı. 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunamisi sonrasında Fukuşima nükleer reaktöründe zincirleme kazalar yaşandı. İlk olarak tsunami etkisiyle elektrik hatlarının çökmesi reaktöre elektrik sağlanmasını engellerken sonrasında ise jeneratörleri su bastı. Bunun sonucunda ise soğutma eksikliği yaşanması reaktörde bazı erime ve patlamalara sebep olurken bir miktar radyasyon dışarı sızdı.
Bu trajedinin ardından 2013 yılına kadar ülkede bulunan nükleer reaktörler bir bir kapatılırken facianın yarası da sarılmaya çalışıldı. Facianın ardından 4 yıl, tüm reaktörlerin kapatılmasının ardından ise 2 yıl geçmişken bugün ülke ilk defa bir reaktörü yeniden aktif hale getirdi.
Şimdilik yapılan açıklamalar nükleer reaktörde dünyanın en sıkı güvenlik kontrolü yapıldığı ve olası başka bir tsunamiye karşı özel duvarlar örüldüğü yönünde. Halkın nükleer enerjiye olan güvenini de azalmış durumda ancak toplamda 25 santral yeni sıkı güvenlik önlemleriyle denetlenmek ve yeniden faaliyet göstermek için başvurmuş durumda. Bu da reaktörlerin zaman içerisinde tüm önlemleri almalarıyla yeniden devreye girebileceklerini gösteriyor. İlk reaktör 24 saatin ardından elektrik üretmeye başlayacak ve bir ay sonra maksimum kapasiteye ulaşacak. İkinci reaktörün ise Ekim ayında yeniden faaliyete gireceği söyleniyor. Yeni güvenlik sistemlerinin maliyeti 100 milyon doları aşarken açılan reaktöre onay geçtiğimiz yılın Eylül ayında verilmişti.
http://www.engadget.com/2015/08/10/japan-to-restart-nuclear-power-tomorrow-after-energy-prices-soar/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne kadar gerzek ce bir düşünce tarzı rusya da fransa da terör yokmu hatta abd de beyin bedavaymış sana o bedava olandan takmışlar koçum
Gayet güzel özetlemişsin kardeşim durumu insanlarımız neden bazı şeyleri inatla görmek istemiyor anlamıyorum dünyanın her yeri nükleer santral dolu, dünyadaki nükleer silahların hepsi en az 100 dünyayı yok edecek kapasitede, bi nükler savaş çıksa Türkiye'ye birşey olmayacak mı Ermanistan'daki nükleer santral patlasa Türkiye'ye birşey olmayacak mı, Çernobil felaketi meydana geldiğinde Türkiye'de karadeniz bölgesi etkilenmedi mi, yok şu olacak yok bu olacak yok şu diye ortalıkta gezinenler boş konuşuyor dünyada bu kadar nükler santral varken, nükler silah varken Türkiye'de nükler santral olsa ne olmasa ne Japon'ya 2 tane atom bombası attılar adamların bugün ki durumu ortada, almanya ikinci dünya savaşını kaybetmesine rahmen bugün ki durumu ortada Türkiye'nin durumuda ortada bugün bır bır bır konuşanlar önce bi Cumhuriyet Tarihi boyunca neler yapılmış ona baksınlar ondan sonra konuşsunlar bu kadar nankör olmanın bir anlamı yoktur...