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Japonya Fukuşima felaketinin ardından ilk nükleer reaktörü tekrar devreye soktu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Japonya Fukuşima felaketinin ardından ilk nükleer reaktörü tekrar devreye soktu
 
11 Mart 2011 tarihinde insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşanmıştı. 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunamisi sonrasında Fukuşima nükleer reaktöründe zincirleme kazalar yaşandı. İlk olarak tsunami etkisiyle elektrik hatlarının çökmesi reaktöre elektrik sağlanmasını engellerken sonrasında ise jeneratörleri su bastı. Bunun sonucunda ise soğutma eksikliği yaşanması reaktörde bazı erime ve patlamalara sebep olurken bir miktar radyasyon dışarı sızdı.
Bu trajedinin ardından 2013 yılına kadar ülkede bulunan nükleer reaktörler bir bir kapatılırken facianın yarası da sarılmaya çalışıldı. Facianın ardından 4 yıl, tüm reaktörlerin kapatılmasının ardından ise 2 yıl geçmişken bugün ülke ilk defa bir reaktörü yeniden aktif hale getirdi.
Şimdilik yapılan açıklamalar nükleer reaktörde dünyanın en sıkı güvenlik kontrolü yapıldığı ve olası başka bir tsunamiye karşı özel duvarlar örüldüğü yönünde. Halkın nükleer enerjiye olan güvenini de azalmış durumda ancak toplamda 25 santral yeni sıkı güvenlik önlemleriyle denetlenmek ve yeniden faaliyet göstermek için başvurmuş durumda. Bu da reaktörlerin zaman içerisinde tüm önlemleri almalarıyla yeniden devreye girebileceklerini gösteriyor. İlk reaktör 24 saatin ardından elektrik üretmeye başlayacak ve bir ay sonra maksimum kapasiteye ulaşacak. İkinci reaktörün ise Ekim ayında yeniden faaliyete gireceği söyleniyor. Yeni güvenlik sistemlerinin maliyeti 100 milyon doları aşarken açılan reaktöre onay geçtiğimiz yılın Eylül ayında verilmişti.  

http://www.engadget.com/2015/08/10/japan-to-restart-nuclear-power-tomorrow-after-energy-prices-soar/ Yorum Yaz
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Parola_18 4 yıl alemburda34
alemburda34

Adamlar doğal afetlerle mücadele ediyor bizde terör gruplarının bulunduğu ülkemize nükleer santral yapma peşindeyiz. Beyin bedava!

ne kadar gerzek ce bir düşünce tarzı rusya da fransa da terör yokmu hatta abd de beyin bedavaymış
sana o bedava olandan takmışlar koçum
alemburda34Adamlar doğal afetlerle mücadele ediyor bizde terör gruplarının bulunduğu ülkemize nükleer santral yapma peşindeyiz. Beyin be...
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İstemezük 4 yıl en beğenilen muhamnet
muhamnet

Nükleer santralin tehlikelisi kaçıncı nesil olduğu ile ilgili. Çernobil gibi birinci nesil bir santral yapılmıyor artık... hatta verimlilikten daha fazla Güvenlik eksenli üretiliyor nükleer santraller.

Ancak unutmamak gereken bir konu var. Santralleri deprem ve teroristlerden çok her naneyi bildiğini düşünen cühela cevrecilerden korumak gerek... Haber ayrıntısı burada... ntv.com.tr/...


Gayet güzel özetlemişsin kardeşim durumu insanlarımız neden bazı şeyleri inatla görmek istemiyor anlamıyorum dünyanın her yeri nükleer santral dolu, dünyadaki nükleer silahların hepsi en az 100 dünyayı yok edecek kapasitede, bi nükler savaş çıksa Türkiye'ye birşey olmayacak mı Ermanistan'daki nükleer santral patlasa Türkiye'ye birşey olmayacak mı, Çernobil felaketi meydana geldiğinde Türkiye'de karadeniz bölgesi etkilenmedi mi, yok şu olacak yok bu olacak yok şu diye ortalıkta gezinenler boş konuşuyor dünyada bu kadar nükler santral varken, nükler silah varken Türkiye'de nükler santral olsa ne olmasa ne Japon'ya 2 tane atom bombası attılar adamların bugün ki durumu ortada, almanya ikinci dünya savaşını kaybetmesine rahmen bugün ki durumu ortada Türkiye'nin durumuda ortada bugün bır bır bır konuşanlar önce bi Cumhuriyet Tarihi boyunca neler yapılmış ona baksınlar ondan sonra konuşsunlar bu kadar nankör olmanın bir anlamı yoktur...
muhamnetNükleer santralin tehlikelisi kaçıncı nesil olduğu ile ilgili. Çernobil gibi birinci nesil bir santral yapılmıyor artık... hatta...
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hollowman_ 4 yıl
mutercim
Ya santrali yapınca Allah da yakıtını gökten indiriyor zannediyorsunuz galiba. Onu da dışarıdan alacağız, uranyum zenginleştirmemize izin verirler mi sanki.Bu adamlarda gram akıl ve memlekete yararlı olma sevdası olsa basınçlı su santrallerini yaptırmayı düşünmez, toryum santrallerinin AR-GEsine para yatırırlardı. Memleketim ilk defa bir teknolojiye temelden girmiş olurdu. Belki birkaç patent alır, oradan da gelir elde ederdik. Yakıt olarak da dışarı bağımlı olmazdık. Ama amaç vatana fayda sağlamak değil, birilerine trilyonlar akıtmak.

Arkadaşlar açılın, memleketin atom mühendisi konuşuyor şu an. Devlet böyle süper zeka zihniyetleri harcamamalı. Eğer bir nükleer santral kurulacaksa ilk bu arkadaşa sorulmalı, saksı değil. Aksi taktirde herkes DİKTATÖR ya da HIRSIZDIR taam mı, aykırı düşünenler defolsuuuuuun, neyse ayyorlamam bu kadar.
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muhamnet 4 yıl
Traktör yapmamiza izin vermezler, savas gemisi yapmamiza izin vermezler, tank yapmamiza, araba yapmamiza izin vermezler. Moleküler görüntüleme cihazları yapmamiza izin vermezler, helikopter yapmamiza, denizaltı yapmamiza...
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mutercim 4 yıl
Parola_18
İşte bu cümle kemalist memur zihniyetinin genel ruh hali ezik silik insanlar toplulugu iran o kadar ambargo ya rağmen uranyum zenginleştiriyor sen zenginleştiremiyeceksin öylemi ? eminim uranyum zenginleştirsek ve batı yapma bunu dese bu seferde eziklikden ya batı veriyor nasıl olsa ne gerek var dersiniz içiniz dışınız riyakarlık

He canım. Rusya sana sadece inşaatı yapıp gidecek zaten. "Alın aslanlar," diyecek, "sizin gibi üstün ve müthiş akıllı bir millete biz böyle bir hizmette bulunduk, şimdi kendi uranyumunuzu kendiniz zenginleştirin. Alın size yılda 1000 ton da uranyum 235, bedava doya doya kullanın. Başka bir emriniz?"
Saf şey seni...
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tobepeople 4 yıl
Türkiye de 9 şiddetinde deprem olsa nükleer tesisten sızıntı mı olur sizce ?
Diğer binaları saymıyorum bile ayakta kalacak bina sayısı sınırlı olur 9 şiddetinde depremde en az 5 milyon evsiz olur
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mutercim 4 yıl
Ya santrali yapınca Allah da yakıtını gökten indiriyor zannediyorsunuz galiba. Onu da dışarıdan alacağız, uranyum zenginleştirmemize izin verirler mi sanki.
Bu adamlarda gram akıl ve memlekete yararlı olma sevdası olsa basınçlı su santrallerini yaptırmayı düşünmez, toryum santrallerinin AR-GE'sine para yatırırlardı. Memleketim ilk defa bir teknolojiye temelden girmiş olurdu. Belki birkaç patent alır, oradan da gelir elde ederdik. Yakıt olarak da dışarı bağımlı olmazdık. Ama amaç vatana fayda sağlamak değil, birilerine trilyonlar akıtmak.
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Parola_18 4 yıl mutercim
mutercim

Ya santrali yapınca Allah da yakıtını gökten indiriyor zannediyorsunuz galiba. Onu da dışarıdan alacağız, uranyum zenginleştirmemize izin verirler mi sanki.

Bu adamlarda gram akıl ve memlekete yararlı olma sevdası olsa basınçlı su santrallerini yaptırmayı düşünmez, toryum santrallerinin AR-GE'sine para yatırırlardı. Memleketim ilk defa bir teknolojiye temelden girmiş olurdu. Belki birkaç patent alır, oradan da gelir elde ederdik. Yakıt olarak da dışarı bağımlı olmazdık. Ama amaç vatana fayda sağlamak değil, birilerine trilyonlar akıtmak.

"uranyum zenginleştirmemize izin verirler mi sanki." işte bu cümle kemalist memur zihniyetinin genel ruh hali ezik silik insanlar toplulugu iran o kadar ambargo ya rağmen uranyum zenginleştiriyor sen zenginleştiremiyeceksin öylemi ? eminim uranyum
zenginleştirsek ve batı yapma bunu dese bu seferde eziklikden "ya batı veriyor nasıl olsa ne gerek var dersiniz" içiniz dışınız riyakarlık
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travers 4 yıl
Oooo ülkenin aydınlık kesimi nükleer enerjiyi engellemek için şimdi terör örgütünü bahane ediyor. Akla gel sen. Terör örgütü gö*ünüzü çok korkutmasın. Atatürk barajını havaya uçurmak daha kolay bunu da biliyordur sanırım çok bilmiş anti nükleerciler. Yada boğaz köprülerini Marmarayı havaya uçurmak daha kolay. Size göre bunlarıda yapmayalım. Ortaçağ düşüncesinden kurtulmak çok zor olmasa gerek.
Ak parti falan anlamam bu ülkeye kim nükleer enerji getirirse sonuna kadar destekçisi olurum. Muhaliflikle aptallığı ayırt
edin bi zahmet.
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clopin 4 yıl
yorumlara bakıyorumda bizim millet kadar fikir sahibi olan ama elinden de hiç bir şey gelmeyen başka başka bir millet yok boş insanların boş yorumları
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FatihAsl 4 yıl
Bu haber, dünya nükleer santralleri kapatıyor diyenlere gelsin.
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alemburda34 4 yıl
Adamlar doğal afetlerle mücadele ediyor bizde terör gruplarının bulunduğu ülkemize nükleer santral yapma peşindeyiz. Beyin bedava!
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Parola_18 4 yıl alemburda34
alemburda34

Adamlar doğal afetlerle mücadele ediyor bizde terör gruplarının bulunduğu ülkemize nükleer santral yapma peşindeyiz. Beyin bedava!

ne kadar gerzek ce bir düşünce tarzı rusya da fransa da terör yokmu hatta abd de beyin bedavaymış
sana o bedava olandan takmışlar koçum
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