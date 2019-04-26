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Japonya, asteroit yüzeyinde 'krater' oluşturdu: İşte fotoğrafı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu asterotinin yüzeyini bombaladı. Göktaşının yörüngesinde yer alan Hayabusa2, oluşan kraterin ilk fotoğrafını gönderdi:
3 hf.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya'nın Hayabusa2 isimli uzay aracı bu ayın başlarında çok ilginç bir işe imza atarak yörüngesinde bulunduğu Ryugu isimli asteroitin yüzeyini bombalamıştı. Japon uzay ajansı (JAXA), bombalamanın ardından nihayet ilk fotoğrafları da paylaştı. İşte Ryugu yüzeyinin öncesi ve sonrasını gösteren gif:



Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan JAXA,"Oluşturduğumuz yapay kraterin şeklini ve büyüklüğünü detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyoruz. Şu anki gözlemlerimize göre yüzeyde yaklaşık 20 metre genişliğindeki bir alan değişime uğramış." ifadelerini kullandı. JAXA kraterin beklediklerinden çok daha büyük bir yapıya sahip olduğunu söylüyor.

JAXA'nın Hayabusa 2 misyonundaki en büyük amacı Ryugu göktaşından örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmek. Bu ayın başlarında gerçekleşen bombalama işlemi de bu planın en önemli parçalarından birisiydi. JAXA bu şekilde yüzeyin altından taze örnekler çıkarmayı ve bunları Dünya'ya ulaştırmayı planlıyor.

JAXA'nın 2014 yılında uzaya gönderdiği Hayabusa 2, yaklaşık üç buçuk yıllık uzay macerasının ardından Haziran 2018'de Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleşmeyi başarmıştı. Uzay aracı sekiz ay yörüngede gözlem yaptıktan sonra geçtiğimiz şubat ayında ilk kez yüzeye indi ve ilk örnek maddelerini başarıyla topladı.

Hayabusa'nın Ryugu'daki görevinin bu yılın sonlarına doğru sona ermesi bekleniyor. Görevin tamamlanmasının ardından ise Yeryüzü'ne doğru harekete geçilecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor. 

https://gizmodo.com/new-photos-show-the-surprisingly-big-crater-blasted-int-1834298147 Yorum Yaz
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Askaparta 3 hf.
Tarlayı gece defineciler kazmış.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Yani dünyaya çarpması muhtemel bir gök taşını yok etmek için ona ateş etseler taşa ancak küçük bir oyuk açabilirler, yani sonumuz yaş biraz.
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VegetarianZombie 3 hf. MonitörKertenkelesi
Atmosferdeki sürtünmeden dolayı zaten ufalanarak küçülür, illaha uzaydan vurmaya gerek yok.
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qoqoCAN 3 hf.
fotoğrafla olacak iş mi :) .. yani doğru olabilir de , inanmamak için çok sebep var be gülüm
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sniper23 3 hf. qoqoCAN
Asteroid düz olabilir.
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