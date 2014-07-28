Japonya çeşitli turistik mekanlara selfie standları yerleştiriyor





Giderek yükselen bir trende sahip olan özçekim veya selfie artık çılgınlık derecesine varmış durumda ve ekmek kızartma makinelerine kadar girdi diyebiliriz. Japonya'daki son gelişme ise oldukça ilgi çekeceğe benziyor.





Japonya'da popüler turistik mekanlara selfie fotoğraflarının daha kolay çekilebilmesi ve sosyal ağlarda paylaşılabilmesi için standlar konulmaya başlandı. Bu standlar özel bir slota sahip ve cihazınızı koyduğunuz zaman düşmeden çekim yapabiliyor.





Kullanıcılar selfie çekmek istedikleri zaman gerekli ayarları yaparak cihazlarını standa koyuyor ve geriye poz vermek kalıyor. Böylece tek el ile çekim yaparken yaşanan titreme ve bulanıklık da ortadan kalkıyor.





Japonya'nın biraz da popüler mekanların daha fazla reklamını yapabilmek amacıyla böyle bir uygulamaya başladığı dile getiriliyor. Uygulamanın diğer ülkelere de yayılıp yayılmayacağı merak konusu.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/japan-has-selfie-stands-installed-in-popular-spots/