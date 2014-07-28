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Japonya çeşitli turistik mekanlara selfie standları yerleştiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya çeşitli turistik mekanlara selfie standları yerleştiriyor

Giderek yükselen bir trende sahip olan özçekim veya selfie artık çılgınlık derecesine varmış durumda ve ekmek kızartma makinelerine kadar girdi diyebiliriz. Japonya'daki son gelişme ise oldukça ilgi çekeceğe benziyor. 

Japonya'da popüler turistik mekanlara selfie fotoğraflarının daha kolay çekilebilmesi ve sosyal ağlarda paylaşılabilmesi için standlar konulmaya başlandı. Bu standlar özel bir slota sahip ve cihazınızı koyduğunuz zaman düşmeden çekim yapabiliyor. 

Kullanıcılar selfie çekmek istedikleri zaman gerekli ayarları yaparak cihazlarını standa koyuyor ve geriye poz vermek kalıyor. Böylece tek el ile çekim yaparken yaşanan titreme ve bulanıklık da ortadan kalkıyor. 

Japonya'nın biraz da popüler mekanların daha fazla reklamını yapabilmek amacıyla böyle bir uygulamaya başladığı dile getiriliyor. Uygulamanın diğer ülkelere de yayılıp yayılmayacağı merak konusu. 

http://www.ubergizmo.com/2014/07/japan-has-selfie-stands-installed-in-popular-spots/ Yorum Yaz
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maximus8282 5 yıl en beğenilen
Ona bakarsanız o zaman biz eskiden beri selfi çekiyoruz tripodu kurup 10 saniyeye ayarlayıp. Oradaki amaç o kol gözükecek orada :-)
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BozgunKing 5 yıl
japon işi :D
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WmGMD 5 yıl
Bunlar biraz yanlış gelmiş.
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interwap 5 yıl
Bu özçekim değil ki. Eskiden beri fotoğraf makinalarında geriye sayımla çekim var zaten.
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Schnitter 5 yıl
Özçekim dediğimiz şeyde zaten insan kendini çekiyor neden stand kuruyorlar ki ?
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sniko1 5 yıl
Bu selfie mi şimdi..
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Gece772 5 yıl
Otomatik ayarlı selfie
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darkdiva 5 yıl
Tamam da bu selfie olmamış ki :)
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BekirTemel 5 yıl
Haber fotoğrafına baktığımda ortada selfie den çok resim çektirme görülüyor,yoksa on kamera ile daha yakın mesafelerden çekilen başka bir şey miydi?
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Neyinkafasi 5 yıl
Bizim turkiyede olsa 3 gune eser kalmaz o standdan.
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acbold 5 yıl
Standları kendi boylarına göre yerleştirlerse boyu uzun olan turistler farklı selfie'ler ortaya çıkarır(istemeden de olsa) :))
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maximus8282 5 yıl en beğenilen
Ona bakarsanız o zaman biz eskiden beri selfi çekiyoruz tripodu kurup 10 saniyeye ayarlayıp. Oradaki amaç o kol gözükecek orada :-)
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