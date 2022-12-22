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    Galaxy A70 serisi iptal edilebilir

    Samsung’un biraz daha orta üst seviyeye hitap eden Galaxy A74 akıllı telefon modeli ile ilgili halen ortalıkta bir bilginin olmaması dedikodu kazanını kaynatmaya yetti. 
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    Galaxy A74 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un en çok satan serisi konumundaki Galaxy A serisi gelecek yıl elden geçirilebilir. Samsung çok satan ve az satan akıllı telefon modelleri arasında bir düzenleme yapacak gibi görünüyor.

    Galaxy A74 gelecek mi?

    Samsung’un amiral gemisi ve orta seviye telefonları arasında konumlanan Galaxy A70 serisi üçüncü nesle kadar gelmeyi başarmıştı. Galaxy A74 modelinin henüz ortalarda görünmemesi şüpheleri de beraberinde getirdi.

    Kaynaklar Galaxy A54 ve Galaxy A14 gibi modellerin sık sık internete sızmasına rağmen Galaxy A74 ile ilgili henüz bir detay edilebilmiş değil. Bu bakımdan bir süre daha Galaxy A74 modelini göremeyeceğimiz tahmin ediliyor ya da komple bir iptal söz konusu da olabilir.

    Samsung’un akıllı telefon bölümünde önemli bir yeniden yapılandırma planladığı bir süredir konuşuluyor. Çok satan ve önemli gelir getiren katlanabilir akıllı telefonlara ağırlık verilirken Galaxy S serisi biraz daha arka planda kalabilir. Bu sırada Galaxy A serisine de dokunuşlar gelebilir. Özellikle 2023 yılında Samsung bünyesinde önemli gelişmeler görebiliriz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 dakika önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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