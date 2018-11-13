Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi

Teknoloji dünyasındaki en ilginç haberlere bir yenisi daha eklendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul müdürlüğü yapan Akihiko Kondo ülkede popüler olan bir sanal gerçeklik şarkıcısı Hatsune Miku ile dünya evine girdi.

Annesi düğüne gelmedi

https://www.afp.com/en/news/15/crazy-love-japanese-man-married-hologram-doc-1ar15l1

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Düğün içinharcadığını açıklayan Kondo, düğünevekatılmadığını açıkladı. Genç adamın evlendiği hologram şarkıcının iseadlı bir şirket tarafından geliştirildiği belirtildi.Kondo'nun annesi düğüne katılmama nedenini, oğlununolarak açıklarken, oğlunun hayat boyuzorlandığını ifade etti. Her ne kadar düğüne akraba ve aile katılmamış olsa dabir arkadaş grubu genç adamı yalnız bırakmayarakortak oldu.