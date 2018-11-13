Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi

Teknoloji Editörü
Teknoloji dünyasındaki en ilginç haberlere bir yenisi daha eklendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul müdürlüğü yapan Akihiko Kondo ülkede popüler olan bir sanal gerçeklik şarkıcısı Hatsune Miku ile dünya evine girdi.
Annesi düğüne gelmediDüğün için 17.500 dolar harcadığını açıklayan Kondo, düğüne ailesinin ve yakın akrabalarının katılmadığını açıkladı. Genç adamın evlendiği hologram şarkıcının ise Crypton Future adlı bir şirket tarafından geliştirildiği belirtildi.
Kondo'nun annesi düğüne katılmama nedenini, oğlunun gerçek bir insanla evlenmemesi olarak açıklarken, oğlunun hayat boyu kızlarla tanışmakta zorlandığını ifade etti. Her ne kadar düğüne akraba ve aile katılmamış olsa da 40 kişilik bir arkadaş grubu genç adamı yalnız bırakmayarak bu mutlu gününe ortak oldu.
https://www.afp.com/en/news/15/crazy-love-japanese-man-married-hologram-doc-1ar15l1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen bu hallere dusecek adam miydin
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