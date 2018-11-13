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Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul müdürlüğü görevi yapan Akihiko Kondo, sanal gerçeklik şarkıcısı Hatsune Miku ile evlendi. Enteresan olayın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji dünyasındaki en ilginç haberlere bir yenisi daha eklendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul müdürlüğü yapan Akihiko Kondo ülkede popüler olan bir sanal gerçeklik şarkıcısı Hatsune Miku ile dünya evine girdi.

Annesi düğüne gelmedi

Düğün için 17.500 dolar harcadığını açıklayan Kondo, düğüne ailesinin ve yakın akrabalarının katılmadığını açıkladı. Genç adamın evlendiği hologram şarkıcının ise Crypton Future adlı bir şirket tarafından geliştirildiği belirtildi.

Kondo'nun annesi düğüne katılmama nedenini, oğlunun gerçek bir insanla evlenmemesi olarak açıklarken, oğlunun hayat boyu kızlarla tanışmakta zorlandığını ifade etti. Her ne kadar düğüne akraba ve aile katılmamış olsa da 40 kişilik bir arkadaş grubu genç adamı yalnız bırakmayarak bu mutlu gününe ortak oldu.

https://www.afp.com/en/news/15/crazy-love-japanese-man-married-hologram-doc-1ar15l1 Yorum Yaz
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fuckulteli 6 ay en beğenilen
Aynı hologramla başkaları da evlenebilir mu acaba? Hologramla bu adama razı mı olmuş? Niye başkası değil de bu arkadaş?
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dr_divx 6 ay
bir de okul müdürüymüş ,ağzına tava ile vuracaksın tam o pozu verirken. PUBG tavası
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Y-ZiyA 6 ay
Eskiden insanlar bir hata yaptıklarında arkadaşım hatalısın deniliyordu. Şimdi adam bariz akıl hastası, bir de 40 arkadaşı bu meczupu desteklemiş...
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inonu88 6 ay
Japonlar kadar sapkin pislik millet yoktur, dunyada en cok sapik cinsel egilimleri gosteren, subyancilik egilimi olan millettir. EN masum cizgi filmlerinde bile bu tarz ogeleri perde arkasinda on plana cikarirlar. Oyun oynayanlar bilir Japon oyunlarindaki ekstra cinselligi. Metal gear V phantom pain in de icine etmeleri bi yana Quite gibi asiri erotik bir karakter cikardilar yagmur dansi birlikte dus alma fln oyunla alakasi olmayan cinsellik var.
2 Yanıt Yanıtla
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El Prezidente 6 ay inonu88
bazı tv yarışmaları çok ilginç cidden

ama sapkın hele hele ki pislik millet deyimlerine kesinlikle katılmıyorum. keşke asıl ahlaki ve şeref değerlerine Türk Milleti olarak biraz olsun yanaşabilsek.
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Madnessisme 6 ay inonu88
Jav sitelerinden biliyorum...
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SpesifikBrush 6 ay
Rule 34'ü unutmuş adam, yazık.
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einhander 6 ay
japonyadan gelen haberlere şaşırmıyorum
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SHADOW 6 ay
doru mu hocam
sen bu hallere dusecek adam miydin
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Hatsune Miku 6 ay SHADOW
Doru hocam
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Simone Simons 6 ay
Hologramda o saatte orda ne işi varmış
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ugurb710 6 ay
Kız evi adamin anasi aglatmis 17.500 hem de dolar
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Noobmaster69 6 ay
Yikiklar kulubundekilerin gelecegi iste.
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nicolamuallimus 6 ay
hologram parasi falan ne vermiş bu hocamız?
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K_Spartakus 6 ay
Bu Capon'lar harbi dayaklık.
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KendiÇapındaGitarcı 6 ay
@Hatsune Miku vardı bi ara
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Japonya, akihiko kondo ve
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