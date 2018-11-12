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Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı

Teknoloji devi Google, son zamanlarda birçok uygulamaya gelen karanlık mod seçeneği ile ilgili bir sunum yaparak, bu özelliğin Android cihazlarda pil tasarrufu sağladığını onayladı.
6 ay
18,1b
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31
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İçinde bulunduğumuz dönemde birçok şirket uygulamalarına karanlık mod seçeneğini eklemeye başladı. Uygulamayı gece kullanan kişilerin gözlerinin yorulmamasını sağlayan bu özellik, pil tasarrufuna da katkıda bulunması ile kullanıcılar açısından oldukça önemli bir noktaya geldi. Konuyu geliştiriciler konferansında değerlendiren Google, karanlık mod seçeneğinin Android cihazların pil ömrüne olumlu olarak etki yaptığını açıkladı.

Google karanlık mod seçeneğine önem veriyor

Android Dev Summit sırasında Google, Android'deki pil ömrü için karanlık modun önemine vurgu yaptı. Şirket karanlık modda ve maksimum parlaklıkta bir uygulamanın, tasarımında çok fazla beyaz kullanılan bir uygulamadan çok daha az güç tükettiğine dair bir sunum gerçekleştirdi.
Pek çok kişinin işaret edebileceği gibi bu durum, tüm uygulamaları beyazla dolu olan Google için ironik olsa da, şirket karanlık mod seçeneğine yavaş yavaş gereken önemi vermeye başladı diyebiliriz. Hatta önümüzdeki süreç içerisinde tüm cihazlar için Android işletim sisteminin genelinin karanlık modda kullanılabilmesini sağlayan bir özelliği aktif duruma getireceği de sızan bilgiler arasında.

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Fokfe 6 ay en beğenilen
Gece gündüz karanlık modu kullanırım. Her uygulamada olması gerektiğini düşünüyorum.
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Bay Robot 6 ay
O değil arkadaş bu kadar göz kanatan bir karanlık mod olabilir mi ya şunu yıllardır düzeltme zahmetine girmediniz...
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O değil arkadaş bu kadar göz kanatan bir karanlık mod olabilir mi ya şunu yıllardır düzeltme zahmetine girmediniz...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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Y-ZiyA 6 ay
Şimdiki aşama:
Google telefonu karanlık modda kullanmanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.
Sonraki aşama:
Google telefonu kesinlikle kullanmayıp sadece saatine bakmak için kullanmanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.
Nihai son:
Google telefonu hiç açmamanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.
Şimdiki aşama:Google telefonu karanlık modda kullanmanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.Sonraki aşama:Google telefonu kesi...
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Yanıtla +17
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mhrUca 6 ay
Beyaz tema daha guzel bencd
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Mogolo 6 ay
araştırmadan haber yapıyorsunuz amoled ekran icin geçerli bu , lcd ips ekranli telefonlar icin geçerli değildir
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Eeltorm 6 ay
Siyah tema hem göz yormuyor, güzel görünüyor ve pil tüketimini azaltıyor.
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smart1978 6 ay
Baslik sagliksiz dogrusu soyle olmali OLED/ AMOLED ekranlilar da tam siyah modu pil tasarrufu saglaniyor olmali :)
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BlueDay_86 6 ay
Karanlık moda alıştınmı normal modu kullanamıyorsun zaten alışkanlık yapıyor
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DH Misafiri 6 ay
bu sene bizi karanlık mod ile kandırırlar seneye bakalım ne ile kandıracaklar
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ahmethi 6 ay
Günaydııınnn......... Samsung Galaxy 1 yani ilk galaxy telefonumda dark tema vardı sonra Apple gazıyla herşey beyaza döndü , şimdide yeni bir şey keşfetmiş gibi dark daha az pil tüketiyor diyorlar...
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DH Misafiri 6 ay
Büyük ekran LCD panellerde uygun fiyat bandı ürünler için genelde kenar aydınlatmalı led (Edge Led) kullanılıyor, onlarda dediğiniz olabilir fakat üst sınıf panellerde ve telefon ekranlarında microdimming yani her piksel için ayrı ayrı açma kapama devresi olan paneller kullanılıyor diye biliyorum. Bu sebepten telefonlarda karanlık temalar ve duvar kağıtları pil tüketiminin düşürülmesi konusunda katkı salıyorlardır.
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ThePscho 6 ay
DH Forum'u mobilde gece modunda kullanmak isteyenler, yapmanız gerekenleri yazıyorum.
1)Kiwi Browser'ı indirin. Merak etmeyin, Google Chrome tabanlıdır. Yani ne yabancılık çekersiniz ne de hızdan ödün verirsiniz. Adres çubuğunu aşağıya alma gibi özellikleri de var. Ayrıca süper de reklam engelliyor.
2)Kiwi Browser'a girdikten sonra sağ üstteki üç noktaya basıp ayarlara girin.
3)Erişilebilirlik kısmına girin.
4)Gece modu için orada karanlık ayarı var. Onu %101 yapın. Ayarlardan çıkın.
5)Sağ üstteki üç noktaya basın ve gece modunu aç seçeneğini işaretleyin. Hayırlı olsun.
PC'de olduğum için ss atamıyorum.
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CWaRRioR 6 ay
"Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı"
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