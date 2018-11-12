"Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı"

İçinde bulunduğumuz dönemde birçok şirket uygulamalarına karanlık mod seçeneğini eklemeye başladı. Uygulamayı gece kullanan kişilerin gözlerinin yorulmamasını sağlayan bu özellik, pil tasarrufuna da katkıda bulunması ile kullanıcılar açısından oldukça önemli bir noktaya geldi. Konuyu geliştiriciler konferansında değerlendiren Google, karanlık mod seçeneğinin Android cihazların pil ömrüne olumlu olarak etki yaptığını açıkladı.

Google karanlık mod seçeneğine önem veriyor

Android Dev Summit sırasında Google, Android'deki pil ömrü için karanlık modun önemine vurgu yaptı. Şirket karanlık modda ve maksimum parlaklıkta bir uygulamanın, tasarımında çok fazla beyaz kullanılan bir uygulamadan çok daha az güç tükettiğine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Pek çok kişinin işaret edebileceği gibi bu durum, tüm uygulamalarıolan Google için, şirket karanlık mod seçeneğine yavaş yavaşvermeye başladı diyebiliriz. Hatta önümüzdeki süreç içerisinde tüm cihazlar için Android işletim sistemininkaranlık modda kullanılabilmesini sağlayan bir özelliğigetireceği de sızan bilgiler arasında.