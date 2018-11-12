"Google, karanlık modun pil tasarrufu sağladığını onayladı"

Teknoloji Editörü
İçinde bulunduğumuz dönemde birçok şirket uygulamalarına karanlık mod seçeneğini eklemeye başladı. Uygulamayı gece kullanan kişilerin gözlerinin yorulmamasını sağlayan bu özellik, pil tasarrufuna da katkıda bulunması ile kullanıcılar açısından oldukça önemli bir noktaya geldi. Konuyu geliştiriciler konferansında değerlendiren Google, karanlık mod seçeneğinin Android cihazların pil ömrüne olumlu olarak etki yaptığını açıkladı.
Google karanlık mod seçeneğine önem veriyor
Android Dev Summit sırasında Google, Android'deki pil ömrü için karanlık modun önemine vurgu yaptı. Şirket karanlık modda ve maksimum parlaklıkta bir uygulamanın, tasarımında çok fazla beyaz kullanılan bir uygulamadan çok daha az güç tükettiğine dair bir sunum gerçekleştirdi.Pek çok kişinin işaret edebileceği gibi bu durum, tüm uygulamaları beyazla dolu olan Google için ironik olsa da, şirket karanlık mod seçeneğine yavaş yavaş gereken önemi vermeye başladı diyebiliriz. Hatta önümüzdeki süreç içerisinde tüm cihazlar için Android işletim sisteminin genelinin karanlık modda kullanılabilmesini sağlayan bir özelliği aktif duruma getireceği de sızan bilgiler arasında.
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Google telefonu karanlık modda kullanmanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.
Sonraki aşama:
Google telefonu kesinlikle kullanmayıp sadece saatine bakmak için kullanmanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.
Nihai son:
Google telefonu hiç açmamanın pil ömrüne olumlu olarak katkıda bulunduğunu onayladı.