3 yeni Ryzen 3000 serisi işlemci ortaya çıktı

AMD’nin Zen 2 mimarisini temel alan 3000 serisi modelleri performanslarıyla heyecan uyandırırken fiyatıyla da kullanıcıları kendisine çekmeyi başardı. Firmanın EEC’e yaptığı son başvurusuyla kırmızı takımın yeni modellerin hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Ryzen 9 3900



Ryzen 7 3700

Ryzen 7 3700 de ağabeyinde olduğu gibi XFR’dan mahrum ve bu nedenle daha güç tüketiminin yanı sıra 65 watt TDP’siyle Ryzen 7 3700X’le aynı çizgide yer alıyor. Son olarak Ryzen 5 3500’de de yine aynı stratejiyi görüyoruz ancak yonganın Ryzen 5 2500X örneğinde olduğu gibi OEM üreticilerine has tutulması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5-3500-and-three-pro-models-coming.html

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başlayalım dilerseniz.benzer detaylara sahip yonga yine 12/24 izlek konfigürasyonuyla gelecek. X son ekinin yokluğundan anlaşılacağı üzere modelin daha düşük frekanslarda görev yapması bekleniyor. Bunun neticesi olarak da Ryzen 9 işlemcisininolarak belirlenmiş.Ayrıca AMD Ryzen 9 Pro 3900, Ryzen 7 Pro 3700 ve Ryzen 5 Pro 3600 model numaralarını da rezerve etmiş durumda. Şu ana kadar olduğu gibi pro ürün gamıyla normal çözümlerin benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.