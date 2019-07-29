3 yeni Ryzen 3000 serisi işlemci ortaya çıktı

AMD’nin Zen 2 mimarisini temel alan 3000 serisi modelleri performanslarıyla heyecan uyandırırken fiyatıyla da kullanıcıları kendisine çekmeyi başardı. Firmanın EEC’e yaptığı son başvurusuyla kırmızı takımın yeni modellerin hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Ryzen 9 3900Ryzen 9 3900’le başlayalım dilerseniz. Ryzen 9 3900X’le benzer detaylara sahip yonga yine 12/24 izlek konfigürasyonuyla gelecek. X son ekinin yokluğundan anlaşılacağı üzere modelin daha düşük frekanslarda görev yapması bekleniyor. Bunun neticesi olarak da Ryzen 9 işlemcisinin TDP’si 65 watt olarak belirlenmiş.
Ryzen 7 3700
Ryzen 7 3700 de ağabeyinde olduğu gibi XFR’dan mahrum ve bu nedenle daha güç tüketiminin yanı sıra 65 watt TDP’siyle Ryzen 7 3700X’le aynı çizgide yer alıyor. Son olarak Ryzen 5 3500’de de yine aynı stratejiyi görüyoruz ancak yonganın Ryzen 5 2500X örneğinde olduğu gibi OEM üreticilerine has tutulması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5-3500-and-three-pro-models-coming.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kısmı anlayamadım? 3700x zaten 65 watt değil mi? Yüksek olan 3800x idi diye biliyorum.
3700 garibani guldurmeye geliyor..