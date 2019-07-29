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3 yeni Ryzen 3000 serisi işlemci ortaya çıktı

3000 serisi Ryzen modelleriyle piyasadaki rekabeti bir adım öteye taşıyan AMD’nin 3 yeni model hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Modeller 3 temel kategori altında geliyor.
40 dk. (Son Güncelleme: 1 sn.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin Zen 2 mimarisini temel alan 3000 serisi modelleri performanslarıyla heyecan uyandırırken fiyatıyla da kullanıcıları kendisine çekmeyi başardı. Firmanın EEC’e yaptığı son başvurusuyla kırmızı takımın yeni modellerin hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Ryzen 9 3900 

Ryzen 9 3900’le başlayalım dilerseniz. Ryzen 9 3900X’le benzer detaylara sahip yonga yine 12/24 izlek konfigürasyonuyla gelecek. X son ekinin yokluğundan anlaşılacağı üzere modelin daha düşük frekanslarda görev yapması bekleniyor. Bunun neticesi olarak da Ryzen 9 işlemcisinin TDP’si 65 watt olarak belirlenmiş.


Ryzen 7 3700 

Ryzen 7 3700 de ağabeyinde olduğu gibi XFR’dan mahrum ve bu nedenle daha güç tüketiminin yanı sıra 65 watt TDP’siyle Ryzen 7 3700X’le aynı çizgide yer alıyor. Son olarak Ryzen 5 3500’de de yine aynı stratejiyi görüyoruz ancak yonganın Ryzen 5 2500X örneğinde olduğu gibi OEM üreticilerine has tutulması bekleniyor.
Ayrıca AMD Ryzen 9 Pro 3900, Ryzen 7 Pro 3700 ve Ryzen 5 Pro 3600 model numaralarını da rezerve etmiş durumda. Şu ana kadar olduğu gibi pro ürün gamıyla normal çözümlerin benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5-3500-and-three-pro-models-coming.html Yorum Yaz
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Spider_hip 10 dk.
Ryzen 7 3700 de ağabeyinde olduğu gibi XFR’dan mahrum ve bu nedenle daha güç tüketiminin yanı sıra 65 watt TDP’siyle Ryzen 7 3700X’ten ayrılıyor.

Bu kısmı anlayamadım? 3700x zaten 65 watt değil mi? Yüksek olan 3800x idi diye biliyorum.
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northwood 1 sn. Spider_hip
Teşekkür ederim hocam düzelttim.
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Johan Elmander 13 dk.
12C/24T 65w
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Timeguard 20 dk.
3700x de 65w tdp

3700 garibani guldurmeye geliyor..
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routemaster 17 dk. Timeguard
Valla beni aglatti, 1700x var bende.
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CVenturas 23 dk.
Ryzen 3ler bu sene 4/8 olsun da başka da bir şey istemiyorum.
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