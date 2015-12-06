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Japonya işi gücü robotlara bırakıyor

Nomura Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yeni araştırma, 20 yıl sonra Japonya'daki iş gücünün yarısını robotların oluşturabileceğini gösterdi. Peki bu insanlar için ne anlama geliyor?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Japonya işi gücü robotlara bırakıyor

 Elektronik ve makineler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Japonya, robot teknolojilerinde hızla ilerlemeye devam ediyor. Robotları günlük hayatın bir parçası haline getirme konusunda diğer ülkelerin çok ilerisinde olan Japonya'da; resepsiyonist, taksici veya güvenlik görevlisi robotlarla karşılaşmak mümkün. Üstelik robotların günlük hayattaki görevleri, her geçen yıl biraz daha artacak gibi görünüyor.
 Nomura Araştırma Enstitüsü (Nomura Research Institute) tarafından düzenlenen yeni araştırmaya göre, 2035 yılına gelindiğinde Japonya'daki iş gücünün yüzde 50'sini robotlar oluşturacak. Yumi Wakao'nun önderlik ettiği araştırmacılar, 600'den fazla iş alanını incelediler ve bunların yüzde 49'undan fazlasının, 20 yıl içerisinde robotlar tarafından yapılabileceği sonucuna ulaştılar.
Daha önce ABD ve Birleşik Krallık'ta benzer araştırmalar düzenleyen Oxford Üniversitesi profesörü Michael Osborne de, bu araştırmada Wakao önderliğindeki ekibe katkıda bulundu. Japonya'da elde edilen sonuç, Osborne'ün daha önceki araştırmalarından daha yüksek çıktı. Osborne'un araştırmaları, önümüzdeki 20 yılda ABD'deki işlerin yüzde 47'sinin, Birleşik Krallık'taki işlerin ise yüzde 35'inin robotlar tarafından yapılabileceğini göstermişti.
 
Japonya işi gücü robotlara bırakıyor
 Japonya'daki oranın daha yüksek olmasında, ülkenin robot teknolojilerindeki üstünlüğünün yanı sıra, sosyal etkenler de önemli bir rol oynuyor. Japon halkı, diğer ülkelere kıyasla robotları günlük hayatlarında kabul etme konusunda çok daha açık görüşlü. Bunda Japonya'nın dünyadaki en yaşlı nüfuslardan birine sahip olmasının da etkili olduğu ifade ediliyor. Robotlar, iş gücüne katkı sağlayarak halkın sırtındaki ekonomik baskıyı azaltıyorlar ve insanların daha rahat, daha kreatif işlerde çalışmalarına olanak sağlıyorlar.
Japonya'da yaşanan bu robot devriminin uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağı ise önemli bir soru, Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz robotların hakimiyeti senaryosu pek olası görünmese de, işleri robotların devralması ciddi işsizlik sorunlarını beraberinde getirebilir.

http://www.engadget.com/2015/12/04/robots-expected-to-run-half-of-japan-by-2035/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kartal Göz 3 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem

o kadar insan işsiz kalacak teknolojinin zararları bu işte...

İnsanların çoğu ameleliği sevmez. Ağır işleri, ölüm riski ve sağlık sorunları yüksek oranlara sahip iş dallarında robotların standart hale gelmesi taraftarıyım. En basitinden her gün sürekli olarak 50 kiloluk şeker çuvalını kaldırıp taşıyan, yükleyen ve indiren birinin yaptığı iş veya madenlerde üç kuruşa çalışan ve ölen işçilerimizi düşünürsek bu tarz berbat iş alanları için robotlar kullanılmalı, geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Ayrıca haberde belirtilmiş. İşçi eksiğini robotlarla karşıladıkları düşünülüyor diye nüfusu yaşlı olduğundan dolayı. Yani adamlarda işsizlik yok amelelik yapacak işçi eksiği var. Son derece mantıklı bir hareket. Elin kekosunu ülkesine doldurmak yerine demografik yapıyı bozmadan ve ekonomik olarak ülkeden para çıkışı sağlamadan bu işi yapıyorlar. İşte vizyon budur.
kadirirdemo kadar insan işsiz kalacak teknolojinin zararları bu işte...İnsanların çoğu ameleliği sevmez. Ağır işleri, ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Das Boot 3 yıl
Japonya ekonomisine olumsuz bir yönü de olmaz. Nüfusları çok yaşlı ve giderek yaşlanıyor. İstihdam açığını da robotlarla kapatacaklar ileride.
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Kartal Göz 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

o dediğin mesleklerde haklısın, fakat ya diğer meslekler ne olacak oralarda da robotlar kullanılacak zamanla...

Devlet bu tarz durumlarda gerekli hallerde nasıl ki teşvik ve kolaylıklar sağlıyorsa zorluklar çıkarıp köstek de olabilir. İhtiyaç var ki bu tarz işlere yöneliyorlar. Sen sürekli bedenen çalışırsın adam bu beden işini robot geliştirerek robotlara yükler kendisi fikir üretir. Hobileri geliştirip meslekleştirir. Pis işleri, angarya işleri, hayati risk içeren işleri, ağır işleri makineler yaparken insanoğlu sevmediği ya da sabah yataktan kalkarken küfür ettiren işleri ya da yine mi pazartesi dedirten işleri ortadan kaldırma peşinde. Bunlar ütopya gibi olsa da gelecekte mümkün. Adamların mantığı mükemmel. Bir insanın yapabileceği işe kendi nüfusu yetişemiyor diye, hem ekonomik yönden çıktıyı önlemek hem de kendi kültürlerini tehlikeye atmamak için robot teknolojisine abanmışlar. Ne şiş yansın ne kebap. Üstelik bunu yaparken teknolojik gelişmelerini de arttırıyorlar. Bir taşla kuş katliamı.
kadirirdemo dediğin mesleklerde haklısın, fakat ya diğer meslekler ne olacak oralarda da robotlar kullanılacak zamanla...
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mcquazer 3 yıl
adamlar yapıyor helâl olsun denir
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PAUL WALKER 3 yıl
Bu teknolojiler turkiyede sokmez


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Ev Terliği 3 yıl
Ülkenin nüfusu komple ateist. Dini olmayan ülkeler hep en zenginler
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karafetva 3 yıl
Forumdaşlar joystick başında robot ne demek? Bööle bi saçmalık olabilir mi? Kontrol panelleri insan içindir. Çünkü durumu kontrol eder ve karar verir. Robotlar insan gibi karar verebilir mi? Yani kendi algoritmalarına göre vermeleri gereken kararlar zaten elektroniktir, nasıl joystickle seçim olsun ki? Yani robotlu sistemde görüntü işlenir ve gerekli komut verilir. Joystickli stand içindeki bilgisayarda biter herşey, robotun müdahalesi mevzu bile olamaz. En fazla robot gelsin bluetooth ile bilgi aktarsın.

İnsan insanın değerini bilir, tehlikeyi hisseder, algılayamadığımız hislerle dünyayı şekillendirir. robot ise hikayedir. Hareket eden motorlar ve kızaklar. robot bilim kurgularının esası insanın robotlaşmasına dayanmakta. abd savaşlarındaki insanlar nedensiz sorgusuz katliam yapmakta. robotlaşmak..

Bu arada kaynak vb işler için sanayiye çok robotik sistem lazım. Uygun konu açsanız da orada geliştirsek? Zaten mekanik diye frumda bölüm istedik, destekleyin...

Diğer taraftan lazım olan şey zekadır. verilen emirleri yapmak değil. Soruyu çözebilmek, yeni bir formül, integral geliştirmek. Hani hep bi asgari ücret tartışılır. Bu memleketin dünya çapındaki mühendislerinin canı yok mu?

1 Yanıt Yanıtla
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Boş Konuşan Adam 3 yıl
Dijital korsanlık adında bir kavramın önüne geçtikleri sürece alır başını giderler
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SEO-Uzmanı 3 yıl karafetva
karafetva

Forumdaşlar joystick başında robot ne demek? Bööle bi saçmalık olabilir mi? Kontrol panelleri insan içindir. Çünkü durumu kontrol eder ve karar verir. Robotlar insan gibi karar verebilir mi? Yani kendi algoritmalarına göre vermeleri gereken kararlar zaten elektroniktir, nasıl joystickle seçim olsun ki? Yani robotlu sistemde görüntü işlenir ve gerekli komut verilir. Joystickli stand içindeki bilgisayarda biter herşey, robotun müdahalesi mevzu bile olamaz. En fazla robot gelsin bluetooth ile bilgi aktarsın.

İnsan insanın değerini bilir, tehlikeyi hisseder, algılayamadığımız hislerle dünyayı şekillendirir. robot ise hikayedir. Hareket eden motorlar ve kızaklar. robot bilim kurgularının esası insanın robotlaşmasına dayanmakta. abd savaşlarındaki insanlar nedensiz sorgusuz katliam yapmakta. robotlaşmak..

Bu arada kaynak vb işler için sanayiye çok robotik sistem lazım. Uygun konu açsanız da orada geliştirsek? Zaten mekanik diye frumda bölüm istedik, destekleyin...

Diğer taraftan lazım olan şey zekadır. verilen emirleri yapmak değil. Soruyu çözebilmek, yeni bir formül, integral geliştirmek. Hani hep bi asgari ücret tartışılır. Bu memleketin dünya çapındaki mühendislerinin canı yok mu?



bakınız yapay zeka
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umut_baris 3 yıl
Gayet olası bir durum. Mekatronik terimi zaten Japonya'da ortaya atılmıştı yıllar önce.

İnsanların hayatlarını mekanik işlerle harcamak kötü birşey elbet ama bu durum mekanik zekası olan insanlara pek yaramayacak gibi.

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BİLOCÆN 3 yıl
Güzel gelişme insanlarını daha verimli kullanacaklar
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myn.lkr 3 yıl
Dostlar feyzalıp onları bir örnek ve rakip olarak görmeliyiz. Artık klişe bir cümle oldu biliyorum ama hiç olmazsa ilahi bilimler yerine üniversitelere arka çıksak? "öğrenci" gibi bir nimet varken bunları en iyi şekilde değerlendirsek?

Edit yanlış anlaşılmasın biz öğrenciler canınız ciğeriniziz, olmalıyız yani
sadece daha mantıklı yollarda yürümemizden bahsediyorum, bize kalacak bu memleket. Param var başka ülkeye kaçarım diyen varsa bağıra bağıra da "hainsin" derim. İyi akşamlar
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Korkusuz Üye 3 yıl
Robot teknolojisinin kullanılmasını işsizlik olarak görmek sığ düşünmede nirvanaya ulaşmaktır. Japonya tüm dünyanın örnek alması gereken bir ülke.
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Lotusx 3 yıl
Japonlar kendilerine WALL-E benzeri bir gelecek hazırlamaya çalışıyorlar sanırım. :P
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ylmzsngl 3 yıl
Japon ekonomisi ve Japonya'da bir işsizlik değil aslında kastedilen. Bu robotlar seri üretimle dünyanın her yerine pazarlanmayabaşlayacaktır. Gelişmekte olan; Çoğu asgari ücretli ve beden işine dayalı, basit işlerde çalışan insanlar bu durumdan nasibini alabilir. Kahve makinasının gelmesi ile çaycılığın bitmesi gibi...
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neutumn 3 yıl
100 yıl sonra Dünya geneli bundan yararlanacak, acaba kapitalizmin çarkı gene önüne gelene çarpacak mı?
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Schmerzhaft 3 yıl
İş gücünü robatların alması kapitalizmi sona erdirir bundan 200-300 yıl sonra kimse 8-10 saat ayakta kalıp çalışmak zorunda kalmaz herkese yattığı yerden para gelir.
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