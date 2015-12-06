Japonya işi gücü robotlara bırakıyor

Elektronik ve makineler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Japonya, robot teknolojilerinde hızla ilerlemeye devam ediyor. Robotları günlük hayatın bir parçası haline getirme konusunda diğer ülkelerin çok ilerisinde olan Japonya'da; resepsiyonist, taksici veya güvenlik görevlisi robotlarla karşılaşmak mümkün. Üstelik robotların günlük hayattaki görevleri, her geçen yıl biraz daha artacak gibi görünüyor.

Nomura Araştırma Enstitüsü (Nomura Research Institute) tarafından düzenlenen yeni araştırmaya göre, 2035 yılına gelindiğinde Japonya'daki iş gücünün yüzde 50'sini robotlar oluşturacak. Yumi Wakao'nun önderlik ettiği araştırmacılar, 600'den fazla iş alanını incelediler ve bunların yüzde 49'undan fazlasının, 20 yıl içerisinde robotlar tarafından yapılabileceği sonucuna ulaştılar.

Daha önce ABD ve Birleşik Krallık'ta benzer araştırmalar düzenleyen Oxford Üniversitesi profesörü Michael Osborne de, bu araştırmada Wakao önderliğindeki ekibe katkıda bulundu. Japonya'da elde edilen sonuç, Osborne'ün daha önceki araştırmalarından daha yüksek çıktı. Osborne'un araştırmaları, önümüzdeki 20 yılda ABD'deki işlerin yüzde 47'sinin, Birleşik Krallık'taki işlerin ise yüzde 35'inin robotlar tarafından yapılabileceğini göstermişti.

Japonya'daki oranın daha yüksek olmasında, ülkenin robot teknolojilerindeki üstünlüğünün yanı sıra, sosyal etkenler de önemli bir rol oynuyor. Japon halkı, diğer ülkelere kıyasla robotları günlük hayatlarında kabul etme konusunda çok daha açık görüşlü. Bunda Japonya'nın dünyadaki en yaşlı nüfuslardan birine sahip olmasının da etkili olduğu ifade ediliyor. Robotlar, iş gücüne katkı sağlayarak halkın sırtındaki ekonomik baskıyı azaltıyorlar ve insanların daha rahat, daha kreatif işlerde çalışmalarına olanak sağlıyorlar.

Japonya'da yaşanan bu robot devriminin uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağı ise önemli bir soru, Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz robotların hakimiyeti senaryosu pek olası görünmese de, işleri robotların devralması ciddi işsizlik sorunlarını beraberinde getirebilir.

http://www.engadget.com/2015/12/04/robots-expected-to-run-half-of-japan-by-2035/