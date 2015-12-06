Japonya işi gücü robotlara bırakıyor

Haber Editörü
Elektronik ve makineler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Japonya, robot teknolojilerinde hızla ilerlemeye devam ediyor. Robotları günlük hayatın bir parçası haline getirme konusunda diğer ülkelerin çok ilerisinde olan Japonya'da; resepsiyonist, taksici veya güvenlik görevlisi robotlarla karşılaşmak mümkün. Üstelik robotların günlük hayattaki görevleri, her geçen yıl biraz daha artacak gibi görünüyor.
Nomura Araştırma Enstitüsü (Nomura Research Institute) tarafından düzenlenen yeni araştırmaya göre, 2035 yılına gelindiğinde Japonya'daki iş gücünün yüzde 50'sini robotlar oluşturacak. Yumi Wakao'nun önderlik ettiği araştırmacılar, 600'den fazla iş alanını incelediler ve bunların yüzde 49'undan fazlasının, 20 yıl içerisinde robotlar tarafından yapılabileceği sonucuna ulaştılar.
Daha önce ABD ve Birleşik Krallık'ta benzer araştırmalar düzenleyen Oxford Üniversitesi profesörü Michael Osborne de, bu araştırmada Wakao önderliğindeki ekibe katkıda bulundu. Japonya'da elde edilen sonuç, Osborne'ün daha önceki araştırmalarından daha yüksek çıktı. Osborne'un araştırmaları, önümüzdeki 20 yılda ABD'deki işlerin yüzde 47'sinin, Birleşik Krallık'taki işlerin ise yüzde 35'inin robotlar tarafından yapılabileceğini göstermişti.
Japonya'daki oranın daha yüksek olmasında, ülkenin robot teknolojilerindeki üstünlüğünün yanı sıra, sosyal etkenler de önemli bir rol oynuyor. Japon halkı, diğer ülkelere kıyasla robotları günlük hayatlarında kabul etme konusunda çok daha açık görüşlü. Bunda Japonya'nın dünyadaki en yaşlı nüfuslardan birine sahip olmasının da etkili olduğu ifade ediliyor. Robotlar, iş gücüne katkı sağlayarak halkın sırtındaki ekonomik baskıyı azaltıyorlar ve insanların daha rahat, daha kreatif işlerde çalışmalarına olanak sağlıyorlar.
Japonya'da yaşanan bu robot devriminin uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağı ise önemli bir soru, Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz robotların hakimiyeti senaryosu pek olası görünmese de, işleri robotların devralması ciddi işsizlik sorunlarını beraberinde getirebilir.
http://www.engadget.com/2015/12/04/robots-expected-to-run-half-of-japan-by-2035/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanların çoğu ameleliği sevmez. Ağır işleri, ölüm riski ve sağlık sorunları yüksek oranlara sahip iş dallarında robotların standart hale gelmesi taraftarıyım. En basitinden her gün sürekli olarak 50 kiloluk şeker çuvalını kaldırıp taşıyan, yükleyen ve indiren birinin yaptığı iş veya madenlerde üç kuruşa çalışan ve ölen işçilerimizi düşünürsek bu tarz berbat iş alanları için robotlar kullanılmalı, geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Ayrıca haberde belirtilmiş. İşçi eksiğini robotlarla karşıladıkları düşünülüyor diye nüfusu yaşlı olduğundan dolayı. Yani adamlarda işsizlik yok amelelik yapacak işçi eksiği var. Son derece mantıklı bir hareket. Elin kekosunu ülkesine doldurmak yerine demografik yapıyı bozmadan ve ekonomik olarak ülkeden para çıkışı sağlamadan bu işi yapıyorlar. İşte vizyon budur.
Devlet bu tarz durumlarda gerekli hallerde nasıl ki teşvik ve kolaylıklar sağlıyorsa zorluklar çıkarıp köstek de olabilir. İhtiyaç var ki bu tarz işlere yöneliyorlar. Sen sürekli bedenen çalışırsın adam bu beden işini robot geliştirerek robotlara yükler kendisi fikir üretir. Hobileri geliştirip meslekleştirir. Pis işleri, angarya işleri, hayati risk içeren işleri, ağır işleri makineler yaparken insanoğlu sevmediği ya da sabah yataktan kalkarken küfür ettiren işleri ya da yine mi pazartesi dedirten işleri ortadan kaldırma peşinde. Bunlar ütopya gibi olsa da gelecekte mümkün. Adamların mantığı mükemmel. Bir insanın yapabileceği işe kendi nüfusu yetişemiyor diye, hem ekonomik yönden çıktıyı önlemek hem de kendi kültürlerini tehlikeye atmamak için robot teknolojisine abanmışlar. Ne şiş yansın ne kebap. Üstelik bunu yaparken teknolojik gelişmelerini de arttırıyorlar. Bir taşla kuş katliamı.