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Japonya, süpersonik yolcu uçağı geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japonya, süpersonik yolcu uçağı geliştiriyor
İnsanların dünya üzerinde çok daha hızlı seyahat edebilmesi için geliştirilen süpersonik (Ses hızının -Mach 1- üzerinde olan hızları belirtmek için kullanılan terim) yolcu uçağı Concorde, yaşadığı birçok felaket nedeniyle yakın geçmişe damgasını vurmuş bir hava aracı. Japon bilim adamları ise, bu fikri yeniden kullanılır hale getirmek için çalışmalar yürütüyorlar.
Japan Aerospace Exploration Agency (Japon Uzay Araştırma Ajansı) tarafından geliştirilen prototip süpersonik yolu uçağının şimdilik bir adı yok. Prototip aşamasında bazı testlerinin gerçekleştirildiği belirtilen süpersonik uçak, Concorde'a göre %75 daha az ses seviyesine sahip olarak 50 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olacak. Uçağın amacının Concorde'dan daha hızlı gitmek olmadığını belirten araştırmacılar, uçağın geliştirme sürecinde sessizlik konusuna büyük önem veriyorlar.
Şimdilik test uçuşları için insansız olarak hazırlanan prototip, geliştirmeler sonucunda ciddi oranda ticari yolcu taşımacılığı için kullanılmak isteniyor. 

http://www.dvice.com/2013-6-3/japan-developing-prototype-supersonic-passenger-airplane Yorum Yaz
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anldrms34 6 yıl en beğenilen
bizde birbirimizi yiyelim
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gun 6 yıl
Böyle bir pazar olduğuna ben inanıyorum zira Concorde boş yere kaybedilen bir proje. Ancak denemeler gösteriyor ki yüksek para ödemek isteyenler söz konusu.
Concorde 100 kişi taşırken bu 50 yolcu ile bence başarılı olacaktır.
Böyle bir pazar olduğuna ben inanıyorum zira Concorde boş yere kaybedilen bir proje. Ancak denemeler gösteriyor ki yüksek para ödemek isteyenler söz konusu.
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1 Yanıt Yanıtla +4
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AMERICOS 5 yıl
Filmlerden dolayı japonlara karşı bir antipati beslesem de adamlar teknolojide iyi haklarını vermek lazım.
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flashback99 5 yıl
Şimdi Türkiye olarak biz böyle şeyleri yapamayız söylemleri için bir konudan bahsetmek istiyorum.

Aslında yapabilmek veya yapamamak meselesi değil bu iş.Gerekli kaynağı ayırırsanız ve biraz sabırlı olup beklerseniz bizde yaparız ancak dış dünyaya satmak imkansız kadar zor olur çünkü ;

- Biz uçağı tamamen imal etsek bile ,ilk ar-ge sinin başladığı tarihten uçağın ticari olarak kalkabileceği güne kadar rahat 30 sene geçer ve uçak zaten direkman teknolojik olarak demode olur.

Teknolojisi ve tasarımı demode olmuş 30 yıllık bir uçağı kimse almak istemez.

- Patent hakları.

Eğer dünyaya bir tasarım ve araç satacaksanız hele hele uçak gibi onbinlerce - yüzbinlerce patentin olduğu bir piyasada, tasarladığımız uçağın hiçbir patente takılmadan üretilmesi imkansızdır.

Şimdi siz derseniz ki jet motorunu biz tasarlayalım ve yapalım, işte kanatları biz tasarlayacağız ,gövdeyi biz tasarlayacağız bize ne patentlerden ? Maalesef sandığınız gibi kolay bir iş değil.

Uluslararası şirketlerin zaman zaman birbirlerini davfa ettiklerini okursunuz medyada çünkü yeni bir jet uçağı misal abd li boeing'in 5 sene önce patentini aldığı bir tasarım ve / veya teknolojiyi kullanmıştır
ama boeing'e bunun için patent bedelini ödememiştir ve tabii hemen dava edilir ve boeing tazminat alır çatır çatır.

Bizde ne kadar özgün bir motor,uçak ve gövde tasarımı yaparsak yapalım illa ki birkaç bin patente takılacağızdır bundan kaçış yoktur çünkü bazı tasarımlar ve imalatları o daha önce hakları alınmış
patentlere takılmadan yapamazsınız.

Bu durumda birkaç bin patentin bedelini ödediğinizde ise sizin tasarladığınız uçağın maliyetleri katlanmaya başlayacaktır ve uçak ticari uçuşa hazır hale geldiğinde boeing'in aynı klasmandaki denk gelen
uçağından 5 kat maliyetli bir uçak üretmiş olacaksınız.o zaman uçağı kim alır ki sizden boeing gibi 100 yıllık ar-ge si olan bir firma var iken ?

Bütün bu uçak için yazdığım otomobil içinde geçerlidir.

Tamamen milli bir motor ve otomobil yapmak istersek elbette yapılır problem değil bir sürü makine mühendisimiz var ülkemizde.

Ancak yine ne kadar özgün bir tasarımla gelirseniz gelin italya'nın, alman'ın zamanında aldığı patentlere takılacaksınız ve bedelini ödemek zorundasınız yoksa aracınızı dünyaya satamassınız ve
patent haklarını ihlal ettiğiniz için tazminatlar ödemek zorunda kalırsınız.


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Kaya 5 yıl
Pirinç

+ balık
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etlik 5 yıl
Umarım projelerini kısa sürede gerçekleştirirler
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redbest 5 yıl
Fransa ve İngiltere ortaklığının ilk süpersonik yolcu uçağını uçurmasının üzerinden 45 sene geçti; ancak bu başka hiçbir projeye henüz önayak olamadı. Enteresan.
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kuxrey44 5 yıl
Basladimi seferler
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Bay Zebani 6 yıl
O uçakla yere çakılmak ayrı bir olay.
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Tekno moomce 6 yıl
Normal yolcu uçağından daha hızlı olcağı aşikar da acaba ne kadar hızlı ?
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DH Misafiri 6 yıl
resimde subaru logosu var acaba subaru mu geliştiriiyor
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CihanDAR 6 yıl
concorde ismi saçma olmuş
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Zordion 6 yıl
Concorde aslinda kat edilen mesafe/kaza oraninda dunyanin en guvenli ucagiydi.
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Cartoon 6 yıl
Japonlar yapar abi.
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Brky 6 yıl
Bizde daha araba yapmaya çalışalım..
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teramit 6 yıl
Concorde un yaşadığı felaketler demişsin dostum ama sadece 1 kazası var onada kendinden önceki uçağın parçası piste düşmüş o sebep olmuştu.Gayet stabil güvenli ve hızlı bir uçaktı.Abd kendi firmaları gelişsin diye rekabet için concorde a yönelik ambargolar koymuş çok ses çıkıyor gibi bahanelerle engellemeye çalışmıştır.Ambargo yüzünden ucu ucuna kar eden firma kaza sonrası mecburen piyasadan çekildi.Sadece teknoloji değil işin içinde rekabette olunca bu tip sonuçlar oluyor.Japonlar yapsın da abd ye dikkat etsinler.
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umut_baris 5 yıl teramit
teramit

Concorde un yaşadığı felaketler demişsin dostum ama sadece 1 kazası var onada kendinden önceki uçağın parçası piste düşmüş o sebep olmuştu.Gayet stabil güvenli ve hızlı bir uçaktı.Abd kendi firmaları gelişsin diye rekabet için concorde a yönelik ambargolar koymuş çok ses çıkıyor gibi bahanelerle engellemeye çalışmıştır.Ambargo yüzünden ucu ucuna kar eden firma kaza sonrası mecburen piyasadan çekildi.Sadece teknoloji değil işin içinde rekabette olunca bu tip sonuçlar oluyor.Japonlar yapsın da abd ye dikkat etsinler.

Rekabet mi? Bildiğin haksızlık bu. Ambargo koymak ne zamandan beri rekabet oluyor?

Tipik amerikan emperyalizmine kurban gitmiş adamlar.
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