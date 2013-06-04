Japonya, süpersonik yolcu uçağı geliştiriyor

İnsanların dünya üzerinde çok daha hızlı seyahat edebilmesi için geliştirilen süpersonik (Ses hızının -Mach 1- üzerinde olan hızları belirtmek için kullanılan terim) yolcu uçağı Concorde, yaşadığı birçok felaket nedeniyle yakın geçmişe damgasını vurmuş bir hava aracı. Japon bilim adamları ise, bu fikri yeniden kullanılır hale getirmek için çalışmalar yürütüyorlar.

Japan Aerospace Exploration Agency (Japon Uzay Araştırma Ajansı) tarafından geliştirilen prototip süpersonik yolu uçağının şimdilik bir adı yok. Prototip aşamasında bazı testlerinin gerçekleştirildiği belirtilen süpersonik uçak, Concorde'a göre %75 daha az ses seviyesine sahip olarak 50 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olacak. Uçağın amacının Concorde'dan daha hızlı gitmek olmadığını belirten araştırmacılar, uçağın geliştirme sürecinde sessizlik konusuna büyük önem veriyorlar.

Şimdilik test uçuşları için insansız olarak hazırlanan prototip, geliştirmeler sonucunda ciddi oranda ticari yolcu taşımacılığı için kullanılmak isteniyor.

http://www.dvice.com/2013-6-3/japan-developing-prototype-supersonic-passenger-airplane