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Japonya'dan iddialı hamle: "2030 itibariyle Ay'a insan indiriyoruz"

Dünyanın en büyük uzay ajanslarından birisi olan Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 2030 yılı itibariyle Ay'a ilk Japon astronotlarının iniş yapacağını resmen duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzaydaki yeni keşif yarışına Çin ve Hindistan'ın ardından şimdi de Japonya katılıyor. Dünyanın en köklü uzay ajanslarından olan JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı), Cuma günü yapılan açıklamayla beraber 2030 yılı itibariyle Ay'a ilk Japon astronotlarının ayak basacağını resmen duyurdu.

Konuyla ilgili AFP'ye konuşan bir JAXA sözcüsü, Ay'a insan gönderme planlarının uluslararası bir ortaklık çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi. Buna göre JAXA, öncelikle NASA'nın 2025 yılında başlayacak olan "Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu inşaa etme" misyonuna (Deep Space Getaway) katılacak. NASA'nın insanlı Mars görevleri için bir sıçrama noktası olarak kullanmayı planladığı bu uzay istasyonu, JAXA içinse çok daha farklı bir anlama sahip olacak. Deep Space Getaway görevine Japon teknolojileriyle katkıda bulunacak olan JAXA, bu istasyon yardımıyla Ay'a ilk Japon astronotları göndermeyi hedefliyor.

Uzay ajansı, görev hakkında şimdilik çok fazla detay vermemiş olsa da, 2018'in Mart ayında gerçekleşecek olan bir etkinlikte görevin tüm detaylarıyla birlikte ele alınacağını belirtiyor. İddialı görev, gerçekleşmesi halinde Japonya tarihindeki ilk derin uzay görevi olacak. JAXA, bugüne kadar 12 astronotu uzaya göndermiş ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan öteye gidememişti.

http://edition.cnn.com/2017/06/29/asia/japan-moon-landing-jaxa/index.html Yorum Yaz
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reshthesucker 2 yıl en beğenilen Nevfel
Nevfel
Amerika bundan 55-60 sene önce gittiydi ama süper zeki japonlar daha 2030 da gidebilecekmiş?!
Ya amerika aya gitmedi ya da bu japonlar çok geri kalmış.
Bence ilk şık doğru.

Belki 3. ya da 4. bir ihtimal vardır. Zekisin sen bulursun.
NevfelAmerika bundan 55-60 sene önce gittiydi ama süper zeki japonlar daha 2030 da gidebilecekmiş?!Ya amerika aya gitmedi ya da bu japon...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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1BilimAdamı 2 yıl

firat_kilic
Bu hesaba göre biz ne zaman gideriz?

Yarın
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darkaura 2 yıl joven
Orijinalden alıntı: joven
Vakti zamanında Günümüzdeki bir hesap makinası işlem gücüyle aya gidildiyse artık gitmezler ise ayıp olur geç bile kaldılar

Roketlere itis gucunu hesap makinasi vermiyor. Eger oyle olsaydi su an galaksiler arasi yolculuklari konusuyor olurduk. Aya giden 1960larin teknolojisiyle yapilanlara bir kac ornek verelim: sesten hizli yolcu ucagi concorde, bugun dengi yok; sesten 3 kat hizli sr71 black bird, bugun ondan daha hizli bir jet yok; aya giden saturn 5 roketi, hala denk gucde boyutta bir roket yok. Neymis efendim elektronikle motor teknolojisi ayni sey degilmis.
Orijinalden alıntı: jovenVakti zamanında Günümüzdeki bir hesap makinası işlem gücüyle aya gidildiyse artık gitmezler ise ayıp olur geç bile kaldılar
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feylosoft 10 ay
Hep benzer şeyleri yazıyorum bu tür konularda ama gene de basitleştirerek anlatmaya devam edeceğim. Uzay yolculuğu temelde mühendislik sorunudur. Konunun büyük kısmı havacılıkla alakalıdır. Elektronik ve bilgisayarın bazı işlevleri kolaylaştırıp küçültmek dışında size devasa bir faydası olmaz.
ABD 2. Dünya savaşı esnası ve sonrasında Almanlardan topladığı adam ve bilgiyle bu atılımı 1940'lardan sonra yapmaya başlamışdır. Almanlar 1930'lardan beri roketlerle uğraşmaktaydı ve bu konuda en ileri bilgiye sahipti. Anahtar cümle şu; Günümüz uzay teknolojisi 1930 model Alman mühendisliğinin modifiyeli halinden başka bir şey değildir.
Bu konuda ilk ciddi adımı Elon musk tekrar kullanılabilir roketleriyle geçtiğimiz bir kaç yıl içinde attı biliyorsunuz öncesi hep aynı daha büyük daha hızlı ama hep aynı...
ABD yaklaşık 75 yıldır bu konuyla yatıp kalkıyor bırakın Japon ve Ruslardan ilerde olsunlar. Bu arada Ruslar da ilk atılımlarını yine alman bilgisi ve beşeri ile yapmıştır aklınızda bulunsun hatta tarihi bir replik vardır uzay yarışı sırasında Amerikalılar Ruslar için bizim Almanlarımız daha iyi diyorlar.
Yani bu konuda akıl sır ermeyecek şaşıracak hiçbir durum yok. ABD 1950'lerin hemen sonundan başlayarak uzay yarışı ve ay için tüm olanak ve parasını ortaya döktü. Bu çalışmalar için onlarca insan belki sayamayacağımız kadar hayvan deneylerde öldü. Aynı şeyi bugün yapamazlar. O zamanki kominist ve rus korkusu ile her işe gözleri kapalı girdiler halktan tam destek aldılar. Bugün bir kişi ölse çalışmalar ciddi sekteye uğrar...
Apolla projesi öncesi merküri projesi vardır. İlk denemelerini o zaman yapmaya başladılar. Ay için olan Apollo projesinde aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 5000 kişi çalışmıştır.
Teknik ve teknolojik olarak aya gitmek de ABD açısından sorun yok. Sorun para ve parayı toplayacakları halka konuyu anlatabilmek. Sıradan Amerikalı çok öngörülü değil Uzay çalışmaları gereksiz buluyorlar Politikacılar da bundan ürküp pahalı işlere yanaşmıyorlar. Ama yarış tekrar başladı gibi.
Wenher von Braun yine alman asıllı bilim adamı ve bu projelerin babası bir röportajında izlemiştim Aya ilk inişten sonra şöyle söylüyor bana 10 yıl daha verin size marsı vereyim... Tabi pek destek olmayınca o konu yatıyor ama tahmin ediyorum 1960'ların hızında gitseydik şu an gerçek anlamda İnsanlık güneş sistemine yayılırdı...
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gs09gs09 2 yıl
Bir ara ayda arsa satiolardi 1 dolara 1 donum xD biraz alsak is yapar mi ki xD japonlara kiralarim
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Cowinenge 2 yıl
Oha lan habere bak, bu adamlar 1900lerde abd'den kafalarına nükleer yemişti hatırlatırım, geldikleri noktaya bakın. Bir japonlar birde güney korelilerden çok çalışan çabalayan millet yok benim gözümde şuan, istatistiksel olarak bile bakıldığında güney korelilerin arge için yaptığı harcamalar diğer en gelişmiş ülkelerin en az 2 katı. Adamlar resmen göz göre göre geliyoruz diyorlar. Araba markaları da neler neler katetti (yeni i30 hariç
).
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DH Misafiri 2 yıl
Millet neler yapıyor Türkiye'de tık yok. Bunlar gelecekte uzaya Ay'a üs kurar. Bir savaş olsa Güdümlü silah ile uzaydan aşağısını kolayca vururlar ölüm yıldızı gibi.
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DH Misafiri 2 yıl
japonya 1960-70 lerde ne haldeydi abd ne haldeydi 2 sini o yılları baz alarak bir karşılaştır bakalım biraz tarihe göz at sonra gel
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Physicist_Emre 2 yıl
Adamlar önümüzdeki 15-20 yılı planlıyor biz yarın ne başımıza gelecek bilmiyoruz. Vizyon böyle bir şey olmalı.
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Jül Sezar 2 yıl Nevfel
Japonya, Amerika'nın istediği kadar zeki olabilir, gelişebilir, kapasiteli
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Morphinz 2 yıl
Hala Amerikanın Ay'a indiğini düşünenler var iyiymiş..
Önemli olan Ay'a gitmek değil, iniş yaptıktan sonra tekrar o atmosferden kalkabilmektir..
Bu gün dahi daha yeni yeni SpaceX bu teknolojiyi geliştiriyor.
5-10 tonluk bir aracı atmosferi olmayan bir gezegene içerisinde yakıt ile düzgünce indirebilmek ve ardından tekrar havalanarak Dünya'ya kadar gelmek 60 yıl önce imkansızdı, bu gün ise ZOR gözü ile bakılıyor.
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LORDTEK 2 yıl Morphinz
Morphinz

Hala Amerikanın Ay'a indiğini düşünenler var iyiymiş..
Önemli olan Ay'a gitmek değil, iniş yaptıktan sonra tekrar o atmosferden kalkabilmektir..


Ayda atmosfer mi varmış? Rahatla biraz istersen, boş ver bu işlerle ilgili insanlar uğraşsın. (mesela ben)
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Taylor Lautnerr 2 yıl
İnmeyelim istemiyorum.
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firat_kilic 2 yıl
AY... ay takvimi // hicri // kameri // lunar.. o bile hazır gelmiş..
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JAXA, japonya uzay araştırma ajansı ve
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