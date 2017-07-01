Japonya'dan iddialı hamle: "2030 itibariyle Ay'a insan indiriyoruz"

Uzaydaki yeni keşif yarışına Çin ve Hindistan'ın ardından şimdi de Japonya katılıyor. Dünyanın en köklü uzay ajanslarından olan JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı), Cuma günü yapılan açıklamayla beraber 2030 yılı itibariyle Ay'a ilk Japon astronotlarının ayak basacağını resmen duyurdu.
Konuyla ilgili AFP'ye konuşan bir JAXA sözcüsü, Ay'a insan gönderme planlarının uluslararası bir ortaklık çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi. Buna göre JAXA, öncelikle NASA'nın 2025 yılında başlayacak olan "Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu inşaa etme" misyonuna (Deep Space Getaway) katılacak. NASA'nın insanlı Mars görevleri için bir sıçrama noktası olarak kullanmayı planladığı bu uzay istasyonu, JAXA içinse çok daha farklı bir anlama sahip olacak. Deep Space Getaway görevine Japon teknolojileriyle katkıda bulunacak olan JAXA, bu istasyon yardımıyla Ay'a ilk Japon astronotları göndermeyi hedefliyor.
Uzay ajansı, görev hakkında şimdilik çok fazla detay vermemiş olsa da, 2018'in Mart ayında gerçekleşecek olan bir etkinlikte görevin tüm detaylarıyla birlikte ele alınacağını belirtiyor. İddialı görev, gerçekleşmesi halinde Japonya tarihindeki ilk derin uzay görevi olacak. JAXA, bugüne kadar 12 astronotu uzaya göndermiş ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan öteye gidememişti.
Konuyla ilgili AFP'ye konuşan bir JAXA sözcüsü, Ay'a insan gönderme planlarının uluslararası bir ortaklık çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi. Buna göre JAXA, öncelikle NASA'nın 2025 yılında başlayacak olan "Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu inşaa etme" misyonuna (Deep Space Getaway) katılacak. NASA'nın insanlı Mars görevleri için bir sıçrama noktası olarak kullanmayı planladığı bu uzay istasyonu, JAXA içinse çok daha farklı bir anlama sahip olacak. Deep Space Getaway görevine Japon teknolojileriyle katkıda bulunacak olan JAXA, bu istasyon yardımıyla Ay'a ilk Japon astronotları göndermeyi hedefliyor.
Uzay ajansı, görev hakkında şimdilik çok fazla detay vermemiş olsa da, 2018'in Mart ayında gerçekleşecek olan bir etkinlikte görevin tüm detaylarıyla birlikte ele alınacağını belirtiyor. İddialı görev, gerçekleşmesi halinde Japonya tarihindeki ilk derin uzay görevi olacak. JAXA, bugüne kadar 12 astronotu uzaya göndermiş ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan öteye gidememişti.
http://edition.cnn.com/2017/06/29/asia/japan-moon-landing-jaxa/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Belki 3. ya da 4. bir ihtimal vardır. Zekisin sen bulursun.
Yarın
Roketlere itis gucunu hesap makinasi vermiyor. Eger oyle olsaydi su an galaksiler arasi yolculuklari konusuyor olurduk. Aya giden 1960larin teknolojisiyle yapilanlara bir kac ornek verelim: sesten hizli yolcu ucagi concorde, bugun dengi yok; sesten 3 kat hizli sr71 black bird, bugun ondan daha hizli bir jet yok; aya giden saturn 5 roketi, hala denk gucde boyutta bir roket yok. Neymis efendim elektronikle motor teknolojisi ayni sey degilmis.