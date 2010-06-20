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Japonya'nın iki büyük devi cep telefonları için güçlerini birleştiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Ada ülkesinin en büyük iki elektronik firması Toshiba ve Fujitsu, cep telefonu pazarında güçlerini birleştirerek yeni bir şirket kuracaklarını resmi olarak açıkladı.

Açıklamaya göre Toshiba, bünyesindeki cep telefonu departmanını şimdilik ismi belli olmayan bir şirket olarak ayıracak ve Fujitsu'da Toshiba'dan ayrılan bu firmanın hisselerinin büyük bir bölümünü satın alarak firmaya ortak olacak. Böylece ortaya Japon cep telefonu pazarında yaklaşık %19'lık paya sahip olan bir firma ortaya çıkacak. .

Japonya'da Sharp'ın egemen olduğu cep telefonu pazarında dengeleri değiştirebilecek derecede önemli olan bu güç birliğiyle ilgili işlemlerin Temmuz sonu itibariyle tamamlanması ve yeni firmanın ilk çalışmalarına Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Toshiba'nın cep telefonu bölümü özellikle dünyada Windows Mobile platformunda çalışan TG01 ve TG02 isimli telefonlarıyla tanınırken, Fujitsu ise Japonya'da NTT DoCoMo'a en çok telefon sağlayan üreticisi olarak dikkat çekiyor.


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xxxx1 8 yıl
Made in Japan...yazan her şey almam için tercih nedeni olmaya yeter tek başına...pazardan vazgecerler ama kaliteden klastan asla geçmezler...Koreliler terzi yamağı bu anlamda!..
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alicavush 8 yıl

xxxx1

Made in Japan...yazan her şey almam için tercih nedeni olmaya yeter tek başına...pazardan vazgecerler ama kaliteden klastan asla geçmezler...Koreliler terzi yamağı bu anlamda!..


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Batuist 9 yıl
aslında koreliler dediğin gibi pazarı ele geçirmiş olsalar bile halen japon ürünlerinin kalitesi dünyada bir numara.. asus, gigabyte gibi bütün anakart üreticileri kartlarındaki "japon" kapasitörlerle reklam yapıyor olmaları bunun göstergesinden yalnızca biridir.. pazar hakimeyeti başkasında da olsa japon ürünleri çok daha üstün kaliteye sahipler..
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tahir40 9 yıl
Cep telefonu ve elektronik pazarını koreliler ele geçirdi, Japonlar artık Voltranı oluştursa nafile :)
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kadirt 9 yıl

tahir40

Cep telefonu ve elektronik pazarını koreliler ele geçirdi, Japonlar artık Voltranı oluştursa nafile :)


+1


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Volkanbaba 8 yıl

tahir40

Cep telefonu ve elektronik pazarını koreliler ele geçirdi, Japonlar artık Voltranı oluştursa nafile :)

Korelilerde iyi mal yapıyor
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aLLyC 9 yıl
Fujitsu gucunu(!) daha once de Siemensle birlestirip Laptop Satmisti, Kaliteli Kasalari olmasina ragmen pek tutunamadi ve piyasadan cekildiler,

Insallah bu sefer Marketinge ve CRM e daha fazla onem verirler de rakip cikar, Urunlerinin Yapisal olarak Kaliteli hatta "rock solid" olacagindan eminim ama iki tecrubesiz firma birlesince ortaya bir Sony Erricsson Cikacagini zannetmiyorum, En azindan belli bir sure gerekecek sanirim .
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