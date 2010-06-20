Japonya'nın iki büyük devi cep telefonları için güçlerini birleştiriyor

Ada ülkesinin en büyük iki elektronik firması Toshiba ve Fujitsu, cep telefonu pazarında güçlerini birleştirerek yeni bir şirket kuracaklarını resmi olarak açıkladı.

Açıklamaya göre Toshiba, bünyesindeki cep telefonu departmanını şimdilik ismi belli olmayan bir şirket olarak ayıracak ve Fujitsu'da Toshiba'dan ayrılan bu firmanın hisselerinin büyük bir bölümünü satın alarak firmaya ortak olacak. Böylece ortaya Japon cep telefonu pazarında yaklaşık %19'lık paya sahip olan bir firma ortaya çıkacak. .

Japonya'da Sharp'ın egemen olduğu cep telefonu pazarında dengeleri değiştirebilecek derecede önemli olan bu güç birliğiyle ilgili işlemlerin Temmuz sonu itibariyle tamamlanması ve yeni firmanın ilk çalışmalarına Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Toshiba'nın cep telefonu bölümü özellikle dünyada Windows Mobile platformunda çalışan TG01 ve TG02 isimli telefonlarıyla tanınırken, Fujitsu ise Japonya'da NTT DoCoMo'a en çok telefon sağlayan üreticisi olarak dikkat çekiyor.