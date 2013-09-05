Jawbone'dan yeni Jambox: Mini Jambox ile tanışın

Tasarımlarıyla göz dolduran, taşınabilir ses aksesuarlarıyla yakından tanıdığımız Jawbone, Jambox ürün gamının en yeni üyesi Mini Jambox’ı tanıttı.

Jambox ile aynı genişlikte, ancak çok daha ince olan Mini Jambox, öyle taşınabilir ki pantolan ceplerine rahatlıkla sığıyor. 2,5 cm kalınlık, 15 cm uzunluğundaki hoparlörün ağırlığı ise yaklaşık 255gf.

Fiziksel özellikleri dışında, donanım özellikleriyle Jambox’la büyük benzerlik taşıyan Mini Jambox, Bluetooth 4.0 Low Energy standartına verdiği destek sayesinde 10 saatlik pil ömrü sunuyor. Jambox denildiğina akla gelen dikkat çekicilik Mini Jambox’da alıştığımız tasarım çizgilerinin yanı sıra kırmızıdan mora kadar 9 farklı renk alternatifiyle desteklenmiş.

Şimdilik sadece Jawbone’un sitesinden 180 dolarlık satış fiyatıyla ön satışa sunulan Mini Jambox, Eylül sonu itibariyle raflardaki yerini almaya başlayacak.