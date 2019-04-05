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Jeff Bezos, 35 milyar dolarlık anlaşmayla eşinden boşanıyor

Jeff Bezos ve eşi Mackenzie Bezos, CEO'nun eşini aldatması sonucu boşanma kararı almıştı. Bugün ise boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Mackenzie Bezos, 35 milyar dolara boşanacak.
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Diğer
Gökhan G.
Editör
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Ocak ayı içinde yasak aşk iddiası ile ayrılmaya karar veren Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos’un boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Dünyanın en zengin adamı olan Bezos, eşinden en az 35 milyar dolarlık bir anlaşma sonucunda boşanacak. Eski eş Bezos, CEO’nun 25 yıl önce kurduğu şirketin %4’lük hissesinin ise sahibi olmaya devam edecek.

Mackenzie Bezos’un varılan anlaşma sonucunda, Washington Post gazetesi ve uzay seyahat şirketi olan Blue Origin üzerindeki haklarından ise feragat ettiği belirtiliyor. Eski eşin Twitter’a yeni üye olduğu Nisan ayında attığı ilk ve tek tweet’te, “Birbirimize olan saygı çerçevesinde, Jeff ile olan evliliğimi sonlandırma işlemlerimi bitirmiş olmanın huzurunu yaşıyorum.” ifadelerini kullanmış.

hhttps://twitter.com/mackenziebezos/status/1113851260040503296https://twitter.com/mackenziebezos/status/1113851260040503296https://twitter.com/mackenziebezos/status/1113851260040503296ttps://twitter.com/mackenziebezos/status/1113851260040503296

Anlaşma öncesi Amazon hisselerinin %16,3’üne sahip olan Jeff Bezos, boşanma sonrası söz konusu hisselerin %75’ni kontrol ediyor olacak. Mackenzie Bezos’un tüm oy haklarını ise eski eşine devrettiği verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Şirketin ilk çalışanlarından

Dört çocuğu olan çiftin, Jeff Bezos’un Amazon’u 1994 yılında kurmasından çok daha önce birlikte olduklarını ve Mackenzie Bezos’un şirketin ilk çalışanlarından olduğu belirtiliyor. 

Boşanmanın Jeff Bezos'un, eşini eski bir sunucu olan evli Lauren Sanchez ile aldatması sonucu gerçekleştiği söyleniyor.


https://www.bbc.com/news/business-47817833 Yorum Yaz
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Mithrandir. 1 ay en beğenilen thermodynamics23
Dolandırıcı küçük esnaf da gelmiş. 3 TL'ye aldığınız şeyi satın 25 TL'ye sonra aglayin ama ben çalışanlarıma sigorta yatırıyorum, stopaj ödüyorum hüüü diye. %1000 kârla iş yapıyorsunuz üstüne üstlük yaptığınız boşun haddi hesabı yok. Fiş vermiyorsunuz, üründe hata olunca hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz, canlı desteğiniz yok. Aglasaniz da kudursaniz da hepiniz bir gün kepenk kapatacaksiniz.
Dolandırıcı küçük esnaf da gelmiş. 3 TL'ye aldığınız şeyi satın 25 TL'ye sonra aglayin ama ben çalışanlarıma sigorta yatırıyorum, stopaj ödüyorum hüüü diye. %1...
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1 Yanıt Yanıtla +98
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patatessiz patso 1 ay thermodynamics23
Küçük işletme sahibi misiniz?
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Cross Marian 1 ay thermodynamics23
Bunu Amazon istemiyor bunu Amazon sağlıyor.Bunu toplum olarak biz istiyoruz.Bir ürün satın aldığımda yeri geldiğinde iade edebilmek, yeri geldiğinde canlı destek almak istiyorum. İnternetten aldığım üründe paramın güvende olmasını istiyorum.Bunları küçük dediğiniz teşhir ürünü satan,iade almayan şark kurnazı insanlar sağlayamıyorlarsa batıp gitsinler zaten.Adapte olan, standartlarını yükseltenler Amazon veya başka firmalar üzerinden satışını zaten yapıyor.
Bunu Amazon istemiyor bunu Amazon sağlıyor.Bunu toplum olarak biz istiyoruz.Bir ürün satın aldığımda yeri geldiğinde iade edebilmek, yeri geldiğinde canlı dest...
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merrowbro 1 ay
Eee AMAZON bu
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Tom Hagen 1 ay
Bacılarınızı saklayın büyük başkan artık özgür.
Çok para çıkarmış elinden fakat amazon’un çoğunu da eline almış.
Yatırımları zaten iyi adamın, parasına para katar bu hamle
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macsimust 1 ay
Canım kocacım diye mesaj attım. Cevap verir umarım.
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erco35coast 1 ay
35 milyar dolara bütün dünyanın en büyük haremini kurardı yov..

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-BraveHeart- 1 ay
TCMB'nin rezervi bu kadar değil
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MertMeteAlp 1 ay
Haber değeri taşımayan konu
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Askaparta 1 ay
Bence de haber niteliği pek taşımıyor. Şimdi eski karısının yeni kocasını, adamın yeni karısını haber yapmadan olmaz.
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C.CEMİL 1 ay
normal boşanma olsa yuh derdim ama konu aldatma olduğu için az bile almış
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m-99 1 ay
Kuruluştan beri şirket çalışanı olmasından ötürü sanıyorum ki bu kadar koparmış. Bu nedir arkadaş şaka gibi valla
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Reborned 1 ay
Yorumlar çok komik. Lan adam aldatmış işte, anlaşma varsa aldatma sonucu da bunun olması normal.
Neyi sindiremiyosunuz?
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KaramsarDoc 1 ay Reborned
Erkek aldatılınca para alabiliyor mu?
Daha geçen haberde diyordu adam hem aldatılmış,hem de kendinden olmayan çocuğa nafaka ödeyecek diye.
Yazık la size :D Sizin gibiler olduğu sürece erkekler daha da ezilir. #CuntGuardism
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qoqoCAN 1 ay
OHAA... benimle de evlense ya , 1 milyara razıyım :D
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