Jeff Bezos, 35 milyar dolarlık anlaşmayla eşinden boşanıyor

Ocak ayı içinde yasak aşk iddiası ile ayrılmaya karar veren Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ile eşi Mackenzie Bezos’un boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Dünyanın en zengin adamı olan Bezos, eşinden en az 35 milyar dolarlık bir anlaşma sonucunda boşanacak. Eski eş Bezos, CEO’nun 25 yıl önce kurduğu şirketin %4’lük hissesinin ise sahibi olmaya devam edecek.

Mackenzie Bezos’un varılan anlaşma sonucunda, Washington Post gazetesi ve uzay seyahat şirketi olan Blue Origin üzerindeki haklarından ise feragat ettiği belirtiliyor. Eski eşin Twitter’a yeni üye olduğu Nisan ayında attığı ilk ve tek tweet’te, “Birbirimize olan saygı çerçevesinde, Jeff ile olan evliliğimi sonlandırma işlemlerimi bitirmiş olmanın huzurunu yaşıyorum.” ifadelerini kullanmış.

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Anlaşma öncesi Amazon hisselerinin %16,3’üne sahip olan Jeff Bezos, boşanma sonrası söz konusu hisselerin %75’ni kontrol ediyor olacak. Mackenzie Bezos’un tüm oy haklarını ise eski eşine devrettiği verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Şirketin ilk çalışanlarından

Dört çocuğu olan çiftin, Jeff Bezos’un Amazon’u 1994 yılında kurmasından çok daha önce birlikte olduklarını ve Mackenzie Bezos’un şirketin ilk çalışanlarından olduğu belirtiliyor.

Boşanmanın Jeff Bezos'un, eşini eski bir sunucu olan evli Lauren Sanchez ile aldatması sonucu gerçekleştiği söyleniyor.

https://www.bbc.com/news/business-47817833