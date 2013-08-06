Jeff Bezos, Washington Post'u satın aldı





Dünyanın hem en büyük e-kitap hem de e-ticaret perakendecisi olarak kabul edilen Amazon'un sahibi Jeff Bezos, şirketi bugünlere getirerek şimdiden geleceğin Steve Jobs'u tanımlamalarına muhatap olmaya başladı.





Amazon'un sahip olduğu sermaye haricinde kendisi de yaklaşık 18 milyar dolarlık bir servete sahip olan Bezos, insanların uzayda gezinti yapabilmelerine yönelik bir projeye cebinden milyon dolarlar dökecek kadar bilim ve teknolojiye de önem veriyor.





Bezos'un kendi cebinden yaptığı son yatırım ise The Washington Post oldu. Başkentin efsane gazeteleri arasında yer alan ve 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan The Washington Post, bundan böyle Jeff Bezos'a ait olacak. Bezos, satın alma için 250 milyon dolar öderken, Amazon'un hiçbir şekilde bu satın alma olayında yer almadığını belirtiyor.





Satın almayı müteakip 60 gün içerisinde Bezos gazetenin ve gazetenin yer aldığı grubun diğer tüm yayınlarının da tek sahibi olacak. İlerleyen aylarda The Washington Post haricinde grup farklı bir isimle yayın hayatına devam edecek.





TWP grubu eski patronu, firmanın artık kara geçmesi ve daha da gelişmesi için böyle bir karar alındığını ve pek çok talip arasından Bezos'un seçildiğini dile getirdi.





http://www.washingtonpost.com/national/washington-post-to-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9e-fe0c-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html