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Jeff Bezos, Washington Post'u satın aldı

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Jeff Bezos, Washington Post'u satın aldı

Dünyanın hem en büyük e-kitap hem de e-ticaret perakendecisi olarak kabul edilen Amazon'un sahibi Jeff Bezos, şirketi bugünlere getirerek şimdiden geleceğin Steve Jobs'u tanımlamalarına muhatap olmaya başladı.

Amazon'un sahip olduğu sermaye haricinde kendisi de yaklaşık 18 milyar dolarlık bir servete sahip olan Bezos, insanların uzayda gezinti yapabilmelerine yönelik bir projeye cebinden milyon dolarlar dökecek kadar bilim ve teknolojiye de önem veriyor. 

Bezos'un kendi cebinden yaptığı son yatırım ise The Washington Post oldu. Başkentin efsane gazeteleri arasında yer alan ve 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan The Washington Post, bundan böyle Jeff Bezos'a ait olacak. Bezos, satın alma için 250 milyon dolar öderken, Amazon'un hiçbir şekilde bu satın alma olayında yer almadığını belirtiyor.

Satın almayı müteakip 60 gün içerisinde Bezos gazetenin ve gazetenin yer aldığı grubun diğer tüm yayınlarının da tek sahibi olacak. İlerleyen aylarda The Washington Post haricinde grup farklı bir isimle yayın hayatına devam edecek.

TWP grubu eski patronu, firmanın artık kara geçmesi ve daha da gelişmesi için böyle bir karar alındığını ve pek çok talip arasından Bezos'un seçildiğini dile getirdi.


http://www.washingtonpost.com/national/washington-post-to-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9e-fe0c-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html Yorum Yaz
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V4LKyR 5 yıl
250 milyon dolar mı? Bana şaşırtıcı derecede ucuz geldi... Ciddiyim.
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Moribito 5 yıl V4LKyR
V4LKyR

250 milyon dolar mı? Bana şaşırtıcı derecede ucuz geldi... Ciddiyim.

Sonucata stabil bir sektor, kar marji her yil belli. Hani gelece donuk cilginca bir kar elde edillebilecek bir sektor degil gazete sektoru. 250 milyonda buyuk ihtimal assetlere gitmistir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizim kuul hakkı yiyen günde 12 saat calıştırıp asgari üçret veren milyarderlerimiz ihale peşinde koşar böyle ufak işlere vaktiniz harcamaz
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Steve Paul Jobs 5 yıl
steve jobs olmak ile ne alakası var onu anlamadım ?
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teramit 5 yıl
insanların uzayda gezinmesine 1 milyon dolar harcamak bir dolar milyarderi için büyük bir para değil ama uzaya giden bir araç 100-250 milyon dolar arası maliyet olduğu düşünülürse sektör içinde büyük para değil.Ama yinede böylesi ilginç teknolojilere destekte bulunmasını takdir ettim.
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aod.xTA26 5 yıl
CaptainWerly
omeriyibas
serafonDarısı bizim milyarderlerin başına, %500 kar etmeyecekleri hiç bir işe para yatırmaz bizimkiler, insanda azıcık bilim sevgisi olur, hobi olur, vatan sevgisi, insan sevgisi olur. Sineğin yağını çıkarıyorlar resmen, toprağa mı gömeceksiniz parayı, harcayın azıcık işte.
arkadaşım bunlar yüzde 500 kar etmicekler mi zannediyorsun? işin ucunda kapital yoksa niye bir insan o sektöre atılsın! hayrına yapılacak işler değil bunlar!
İnsanların uzayda gezinti yapabilmelerine yönelik bir projeye cebinden milyon dolarlar dökecek kadar bilim ve teknolojiye de önem veriyor. Bunun neresinde kapitalizm var ?

projeye bir ar-ge'sine yatırım yapıyor.Daha cesaret isteyen bir iş.ar-ge demek her istenilenin kesin çözümü demek değil sınırlı süre zarfı içerisinde.Bizim tabirimizle , kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor adamda.
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Dentrassi 5 yıl
omeriyibas
serafonDarısı bizim milyarderlerin başına, %500 kar etmeyecekleri hiç bir işe para yatırmaz bizimkiler, insanda azıcık bilim sevgisi olur, hobi olur, vatan sevgisi, insan sevgisi olur. Sineğin yağını çıkarıyorlar resmen, toprağa mı gömeceksiniz parayı, harcayın azıcık işte.
arkadaşım bunlar yüzde 500 kar etmicekler mi zannediyorsun? işin ucunda kapital yoksa niye bir insan o sektöre atılsın! hayrına yapılacak işler değil bunlar!

''İnsanların uzayda gezinti yapabilmelerine yönelik bir projeye cebinden milyon dolarlar dökecek kadar bilim ve teknolojiye de önem veriyor. ''
Bunun neresinde kapitalizm var ?
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omeriyibas 5 yıl
serafon
Darısı bizim milyarderlerin başına, %500 kar etmeyecekleri hiç bir işe para yatırmaz bizimkiler, insanda azıcık bilim sevgisi olur, hobi olur, vatan sevgisi, insan sevgisi olur. Sineğin yağını çıkarıyorlar resmen, toprağa mı gömeceksiniz parayı, harcayın azıcık işte.

arkadaşım bunlar yüzde 500 kar etmicekler mi zannediyorsun? işin ucunda kapital yoksa niye bir insan o sektöre atılsın! hayrına yapılacak işler değil bunlar!
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serafon 5 yıl omeriyibas
omeriyibas

serafon

Darısı bizim milyarderlerin başına, %500 kar etmeyecekleri hiç bir işe para yatırmaz bizimkiler, insanda azıcık bilim sevgisi olur, hobi olur, vatan sevgisi, insan sevgisi olur. Sineğin yağını çıkarıyorlar resmen, toprağa mı gömeceksiniz parayı, harcayın azıcık işte.


arkadaşım bunlar yüzde 500 kar etmicekler mi zannediyorsun? işin ucunda kapital yoksa niye bir insan o sektöre atılsın! hayrına yapılacak işler değil bunlar!

Doğru söylüyorsun, ben anlatamadım. Belki %500 belki %5000 kar edecek ama (bu arada referansım bu olay değil sadece, geleceğe, henüz pazarı olmayan birçok şeye yatırım yapan firmaları baz alıyorum oradaki) sonuçta ülkesine de bir şey katıyor, risk alıyor, bazen ciddi risk alıyor, belki kendi kaybediyor ama yine ülkesine, ya da bilime-teknolojiye bir şeyler katıyor. Bizde risk kesinlikle alınmaz, hazır kazancı olmayan, kek müşterisi olmayan işe kolay kolay girilmez. Yapılan işlerin hemen hepsi pazarlama işidir, en fazla kendini kanıtlamış pazarı olan veya olması kesin olan iş yapılır. Yeni ürün, teknoloji, pazar geliştirilmez. Para gücüyle, dış yardımla, devlet kayırmasıyla pazarda rakip varsa ezilir ve tekel olunur ve vatandaş soyulur, parası da yine devlete faizle borç vererek, yatırıma değil tüketime bankalar aracılığıyla kredi vererek tekrar ülkeye zarar verilir, bir şey yapmak isteyenin de önü katmerli tıkanmış olur. Yenilikçi bir şey yapmadan, üretime yatırım yapmadan ciddi para kazanılmayacak bir sitem kurulmadığı, rekabetçi ortam oluşturulmadığı ve hedefin ve rakibin iç pazardan çok dünya olmadığı sürece daha çok sağarlar bizi, devlet de bunlara para yetiştireceğim diye vergi koymaktan, onu bunu satmaktan başka bir şey yapamaz. Zenginler daha çok zengin olur, dünyayla aramız daha çok açılır, fakir daha çok fakir olur, orta sınıf zayıflar ve biz de bu paradokstan kurtulamayız.
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serafon 5 yıl
Darısı bizim milyarderlerin başına, %500 kar etmeyecekleri hiç bir işe para yatırmaz bizimkiler, insanda azıcık bilim sevgisi olur, hobi olur, vatan sevgisi, insan sevgisi olur. Sineğin yağını çıkarıyorlar resmen, toprağa mı gömeceksiniz parayı, harcayın azıcık işte.
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