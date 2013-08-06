Jeff Bezos, Washington Post'u satın aldı

Haber Editörü
Dünyanın hem en büyük e-kitap hem de e-ticaret perakendecisi olarak kabul edilen Amazon'un sahibi Jeff Bezos, şirketi bugünlere getirerek şimdiden geleceğin Steve Jobs'u tanımlamalarına muhatap olmaya başladı.
Amazon'un sahip olduğu sermaye haricinde kendisi de yaklaşık 18 milyar dolarlık bir servete sahip olan Bezos, insanların uzayda gezinti yapabilmelerine yönelik bir projeye cebinden milyon dolarlar dökecek kadar bilim ve teknolojiye de önem veriyor.
Bezos'un kendi cebinden yaptığı son yatırım ise The Washington Post oldu. Başkentin efsane gazeteleri arasında yer alan ve 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan The Washington Post, bundan böyle Jeff Bezos'a ait olacak. Bezos, satın alma için 250 milyon dolar öderken, Amazon'un hiçbir şekilde bu satın alma olayında yer almadığını belirtiyor.
Satın almayı müteakip 60 gün içerisinde Bezos gazetenin ve gazetenin yer aldığı grubun diğer tüm yayınlarının da tek sahibi olacak. İlerleyen aylarda The Washington Post haricinde grup farklı bir isimle yayın hayatına devam edecek.
TWP grubu eski patronu, firmanın artık kara geçmesi ve daha da gelişmesi için böyle bir karar alındığını ve pek çok talip arasından Bezos'un seçildiğini dile getirdi.
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http://www.washingtonpost.com/national/washington-post-to-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9e-fe0c-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonucata stabil bir sektor, kar marji her yil belli. Hani gelece donuk cilginca bir kar elde edillebilecek bir sektor degil gazete sektoru. 250 milyonda buyuk ihtimal assetlere gitmistir.
projeye bir ar-ge'sine yatırım yapıyor.Daha cesaret isteyen bir iş.ar-ge demek her istenilenin kesin çözümü demek değil sınırlı süre zarfı içerisinde.Bizim tabirimizle , kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor adamda.
''İnsanların uzayda gezinti yapabilmelerine yönelik bir projeye cebinden milyon dolarlar dökecek kadar bilim ve teknolojiye de önem veriyor. ''
Bunun neresinde kapitalizm var ?
arkadaşım bunlar yüzde 500 kar etmicekler mi zannediyorsun? işin ucunda kapital yoksa niye bir insan o sektöre atılsın! hayrına yapılacak işler değil bunlar!
Doğru söylüyorsun, ben anlatamadım. Belki %500 belki %5000 kar edecek ama (bu arada referansım bu olay değil sadece, geleceğe, henüz pazarı olmayan birçok şeye yatırım yapan firmaları baz alıyorum oradaki) sonuçta ülkesine de bir şey katıyor, risk alıyor, bazen ciddi risk alıyor, belki kendi kaybediyor ama yine ülkesine, ya da bilime-teknolojiye bir şeyler katıyor. Bizde risk kesinlikle alınmaz, hazır kazancı olmayan, kek müşterisi olmayan işe kolay kolay girilmez. Yapılan işlerin hemen hepsi pazarlama işidir, en fazla kendini kanıtlamış pazarı olan veya olması kesin olan iş yapılır. Yeni ürün, teknoloji, pazar geliştirilmez. Para gücüyle, dış yardımla, devlet kayırmasıyla pazarda rakip varsa ezilir ve tekel olunur ve vatandaş soyulur, parası da yine devlete faizle borç vererek, yatırıma değil tüketime bankalar aracılığıyla kredi vererek tekrar ülkeye zarar verilir, bir şey yapmak isteyenin de önü katmerli tıkanmış olur. Yenilikçi bir şey yapmadan, üretime yatırım yapmadan ciddi para kazanılmayacak bir sitem kurulmadığı, rekabetçi ortam oluşturulmadığı ve hedefin ve rakibin iç pazardan çok dünya olmadığı sürece daha çok sağarlar bizi, devlet de bunlara para yetiştireceğim diye vergi koymaktan, onu bunu satmaktan başka bir şey yapamaz. Zenginler daha çok zengin olur, dünyayla aramız daha çok açılır, fakir daha çok fakir olur, orta sınıf zayıflar ve biz de bu paradokstan kurtulamayız.