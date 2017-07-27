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Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oldu

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un serveti 90 milyar doları aştı. Jeff Bezos, Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos ilk kez yaklaşık 20 yıl önce girdiği milyarderler listesinde ilk sıraya yerleşti. Amazon'un hisse değerlerindeki yaklaşık 15 dolarlık artış Bezos'un servetinin 90 milyar doların üstüne çıkmasını sağladı. Bu artışla birlikte Bezos, uzun bir süredir dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı ve dünyanın en zengin insanı oldu.


 

Dun piyasaların kapandığı anda Bill Gates 90 milyar dolarlık servete sahipti ve 89 milyar dolarlık serveti bulunan Jeff Bezos'un halen önündeydi. Bugün Amazon'un hisse değerlerindeki artış ve Microsoft'un hisselerinin değer kaybetmesi ikili arasındaki farkı eritti ve Jeff Bezos, 90.7 milyar dolarlık servetle, Bill Gates'i(serveti 90.5 milyar dolar) geride bıraktı. Jeff Bezos böylelikle son 30 yılda dünyanın en zengin insanı unvanını alan 6.kişi olurken Bill Gates de 2013'ten beri taşıdığı unvanını kaybetti. 


1994 yılında ilk etapta internet kitapçısı olarak faaliyete başlayan Amazon, kısa süre içinde yayıldı ve dünyadaki perakendecilik anlayışını tamamen değiştirdi. Bunun yanı sıra bulut ve dijital asistan gibi alanlarda da ön plana çıkan şirketin bu yıl gelirlerini geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 22 oranında arttırması bekleniyor.


www.theverge.com/platform/amp/2017/7/27/16049868/richest-person-in-the-world-jeff-bezos Yorum Yaz
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The Balance 1 yıl en beğenilen
Amazonla olan anlaşmalarınız sayesinde olmuştur. O istatistiklerin acayip faydası oldu ki adam aniden Dünya'nın en zengin insanı oldu. Eminim Jeff Bezos bu ödülü alırken donanımhabere çok teşekkür etmiştir.
Amazonla olan anlaşmalarınız sayesinde olmuştur. O istatistiklerin acayip faydası oldu ki adam aniden Dünya'nın en zengin insanı oldu. Eminim Jeff Bezos bu ödül...
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Guest-F8946C419 1 yıl koyunsavar
tstctstc
5 milyar dolar bana yollasa ne kaybeder

5 milyar dolar
1 Yanıt Yanıtla +25
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vjdrsjejv 1 yıl
Türkiyede 250 TL olan kulaklığı 17 dolara aldım nasıl oluyor da kar ediyorlar anlamıyorum
2 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 1 yıl
Jeff Bezos Dünyanın en zengin insanı.
PS4 Dünya'nın en zengin konsolu.
Microsoft'dan olsa olsa Altın Dışkı olur. Artık dengeler değişti
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Hamoaga 1 yıl
Amazon hisseleri düştü, Bill Gates yine üste çıktı.
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Pi 1 yıl
Bir kismini bankaya faize koysa. Faizini de fakir fukaraya dagitsa olmaz mi?
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HesapsızKitapsız 1 yıl

Ben bu sıralamalara inanmıyorum. Gizli tutulan çok çok daha büyük servet sahipleri olduğuna eminim. Bezos va Gates gibilerin açıklanma sebebi halka açık şirketlerinin değerinin meçburen açıklanması. 90 milyar nakit para değil yani. Büyük kısmı Amazondaki hisselerinin değeri.
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12 Angry Men 1 yıl
Sonuna kadar hak ediyor.
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Kerim5100 1 yıl
Sen kim sen milyon milyar sen kimsin...
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emmare 1 yıl
ulan paraya bak yaa,telaffuz ederken bile kavrayamıyorum...
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strathmorea 1 yıl
90.5 milyar dolar. O paranın 500 milyonunu kendine ayırsa. 90 milyar dolar ile dünyada çözülebilecek o kadar sorun var ki. Neye el atsa büyük oranda çözülebilir. Vay arkadaş.
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koyunsavar 1 yıl
5 milyar dolar bana yollasa ne kaybeder
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Guest-F8946C419 1 yıl koyunsavar
tstctstc
5 milyar dolar bana yollasa ne kaybeder

5 milyar dolar
1 Yanıt Yanıtla +25
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kaya123450 1 yıl
mesut çevik bunu beğendi
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