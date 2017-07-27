Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oldu

Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos ilk kez yaklaşık 20 yıl önce girdiği milyarderler listesinde ilk sıraya yerleşti. Amazon'un hisse değerlerindeki yaklaşık 15 dolarlık artış Bezos'un servetinin 90 milyar doların üstüne çıkmasını sağladı. Bu artışla birlikte Bezos, uzun bir süredir dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı ve dünyanın en zengin insanı oldu.





Dun piyasaların kapandığı anda Bill Gates 90 milyar dolarlık servete sahipti ve 89 milyar dolarlık serveti bulunan Jeff Bezos'un halen önündeydi. Bugün Amazon'un hisse değerlerindeki artış ve Microsoft'un hisselerinin değer kaybetmesi ikili arasındaki farkı eritti ve Jeff Bezos, 90.7 milyar dolarlık servetle, Bill Gates'i(serveti 90.5 milyar dolar) geride bıraktı. Jeff Bezos böylelikle son 30 yılda dünyanın en zengin insanı unvanını alan 6.kişi olurken Bill Gates de 2013'ten beri taşıdığı unvanını kaybetti.





1994 yılında ilk etapta internet kitapçısı olarak faaliyete başlayan Amazon, kısa süre içinde yayıldı ve dünyadaki perakendecilik anlayışını tamamen değiştirdi. Bunun yanı sıra bulut ve dijital asistan gibi alanlarda da ön plana çıkan şirketin bu yıl gelirlerini geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 22 oranında arttırması bekleniyor.

www.theverge.com/platform/amp/2017/7/27/16049868/richest-person-in-the-world-jeff-bezos