Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden Amazon'un sahibi Jeff Bezos, yeniden kullanılabilir roket dünyasında Elon Musk'u geride bıraktı ve sahibi olduğu Blue Origin firmasıyla önemli bir tarihe imza attı.

Yeniden kullanılan roketler uzay taşımacılığı için çok büyük önem taşıyor ve bu önem özellikle maliyet noktasında kendisini gösteriyor. Uydu, yaşam malzemesi ya da modül gibi kargoları atmosfer dışına çıkartmak için kullanılan günümüz roketlerinden farklı olarak bu roketler, sadece bir kez değil defalarca kullanılabiliyor ve bu da çok ama çok ciddi mali tasarruf getirebiliyor.

Bu alanda yer almak için Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in karşısına Blue Origin şirketiyle çıkan ve Yeni Çoban isimli bir yeniden kullanılabilir bir roket hazırlayan Jeff Bezos, çok uzun zamandır geliştirilen bu roketini kısa süre önce bir kez daha ateşledi ve belirlenen 100.5 kilometre mesafeye kadar çıkış yapmayı başardı. Tarih yazılan nokta ise paraşütle yere inen ana kapsülü taşıyan Yeni Çoban'ın da yere başarıyla inebilmesi oldu. Yani roket dikey olarak havalandı ve yine dikey olarak geriye dönerek iniş yapmayı başardı.

Bu tarihi an için hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Şimdi bu başarıya ulaşması gereken Elon Musk ise Jeff Bezos'u Twitter üzerinden tebrik etti. SpaceX'in bazı denemeleri hatırlayacağınız üzere kötü sonuçlar vermişti.

http://www.engadget.com/2015/11/24/blue-origin-reusable-rocket-landing/