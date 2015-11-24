Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı

Yeniden kullanılabilir roket dünyası için bugün çok önemli bir gün. Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazarak Elon Musk'ın SpaceX ile uzun zamandır çalıştığı bir görevi başarıyla yerine getirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden Amazon'un sahibi Jeff Bezos, yeniden kullanılabilir roket dünyasında Elon Musk'u geride bıraktı ve sahibi olduğu Blue Origin firmasıyla önemli bir tarihe imza attı.
Yeniden kullanılan roketler uzay taşımacılığı için çok büyük önem taşıyor ve bu önem özellikle maliyet noktasında kendisini gösteriyor. Uydu, yaşam malzemesi ya da modül gibi kargoları atmosfer dışına çıkartmak için kullanılan günümüz roketlerinden farklı olarak bu roketler, sadece bir kez değil defalarca kullanılabiliyor ve bu da çok ama çok ciddi mali tasarruf getirebiliyor.
Bu alanda yer almak için Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in karşısına Blue Origin şirketiyle çıkan ve Yeni Çoban isimli bir yeniden kullanılabilir bir roket hazırlayan Jeff Bezos, çok uzun zamandır geliştirilen bu roketini kısa süre önce bir kez daha ateşledi ve belirlenen 100.5 kilometre mesafeye kadar çıkış yapmayı başardı. Tarih yazılan nokta ise paraşütle yere inen ana kapsülü taşıyan Yeni Çoban'ın da yere başarıyla inebilmesi oldu. Yani roket dikey olarak havalandı ve yine dikey olarak geriye dönerek iniş yapmayı başardı.
Bu tarihi an için hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Şimdi bu başarıya ulaşması gereken Elon Musk ise Jeff Bezos'u Twitter üzerinden tebrik etti. SpaceX'in bazı denemeleri hatırlayacağınız üzere kötü sonuçlar vermişti.

http://www.engadget.com/2015/11/24/blue-origin-reusable-rocket-landing/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Plegus 4 yıl en beğenilen
New Shepherd "Yeni Çoban"dan ziyade Yeni Önder - Yeni Öncü - Yeni Peygamber anlamında olsa gerek. Muhtemelen. Yüksek ihtimalle. Çobanla alakası olduğunu zannetmiyorum.
New Shepherd "Yeni Çoban"dan ziyade Yeni Önder - Yeni Öncü - Yeni Peygamber anlamında olsa gerek. Muhtemelen. Yüksek ihtimalle. Çobanla alakası olduğunu zannetm...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Balance 3 yıl
BekirHan
Keşke Pentagon çuvallanan JSF projesini (namıdeğer F35) Lockheed Martin yerine Jeff Bezos veya Musk mantalitesinde adamlara verseydi. Çok daha başarılı işler çıkarırladı. 90ların sonundan beri harcanan 400 milyar$ ile şaheser yaratırlardı kesin. Bizim f35 diye ağzımızın suyu akadursun burada...

400 milyar dolarla yaptıkları en iyi şey F35'se denilecek bir şey yok çünkü Mach3+ hızında dikey ve yatay uçuş yapabilen bir alet o paraya yapılabilirdi. Paranın tabi doğru kişilere verilmesi daha uygun.
Fakat ABD özel anlaşmalı firmalarla daha güvenilir iş yapmaya çalışıyor ki,bu sadece bu 400 milyar doların F35 gibi bir uçak yerine. Daha gizli araştırmalar için yapıldığını sanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
"Şimdi bu başarıya ulaşması gereken Elon Musk ise Jeff Bezos'u Twitter üzerinden tebrik etti."
Medeniyet...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 4 yıl
Keşke Pentagon çuvallanan JSF projesini (namıdeğer F35) Lockheed Martin yerine Jeff Bezos veya Musk mantalitesinde adamlara verseydi. Çok daha başarılı işler çıkarırladı. 90'ların sonundan beri harcanan 400 milyar$ ile şaheser yaratırlardı kesin. Bizim f35 diye ağzımızın suyu akadursun burada...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 4 yıl
hatırlatalım bunun aynısını 2 sene önce space x yapmıştı.
Zaten bu şirkette space x e göre baya geride.Abd yine kendi içinde yarışıyor rusyanın düşük fiyatlarına karşı spacex önemli başarı elde etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
bezos da para cok tabi rekabet iyidir teknoloji daha hizli gelisir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
adamlar çalışmış tebrik etmek lazım... bizdeki benzin 5 tl dayanmışken roketi oraya özel şirketin göndermesi çok masraflı olacak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 yıl
profecco
Diyanet Bakanlığına yıllık 5.5 milyar TL ayırmamız aklıma geldi nedense :) Amerikadaki özel şirketin yaptığını şu an bizim devlet yapamıyor. Gidip başkalarına uydu yaptırıp da bakın biz yaptık demeye benzemiyor bu. Bazıları 1 milyar dolara Marsa gitmeyi planlıyorken bazıları da cennete götürmeyi vaat ediyor.

Mesela böyle bir olayı gerçekleştirmek için binlerce şeyi eksiksiz doğru ve ölçüsünde bir araya getirmek gerekir. Varsayımlara ve toleranslara neredeyse hiç yer yoktur. Gerçek olmayan hayali şeylere de hiç yoktur. O yüzden sizinki bir zihniyetle bu işler yapılamaz, çünkü bu konuda yazdıklarınızın büyük bir kısmı doğru bir kısmı yanlış ve daha da önemlisi vermek istediğiniz mesajın çoğu yanlış. Yani bu şekildeki bir bilgiyle bu roketi bir araya getirsek ortaya çay kaşığı filan çıkardı diyeceğim o da çıkmazdı çünkü o da bir gerçek ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 4 yıl
Diyanet Bakanlığı'na yıllık 5.5 milyar TL ayırmamız aklıma geldi nedense :) Amerika'daki özel şirketin yaptığını şu an bizim devlet yapamıyor. Gidip başkalarına uydu yaptırıp da bakın biz yaptık demeye benzemiyor bu. Bazıları 1 milyar dolara Mars'a gitmeyi planlıyorken bazıları da cennete götürmeyi vaat ediyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0netw0 4 yıl
Helal olsun adamlara tasa çorpa koyarken döküyorum adamlar roketi istediklere yere tek parça indirdiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 4 yıl
Soğuk Savaş ve Uzay Yarışı bitti, şimdi adamlar kendi aralarında rekabet ediyor. Yavaş yavaş devlet tekelinde olan alanların özel şirketlerce ele geçirilmesi korkutucu ama bir yandan da iyi bence. Bu gidişle ordular bile özel hale gelecek. Black Ops'taki Atlas gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +96 GoldPunch +85 Bay Robot +74 sepulturgay +71 ercmaster +55 WB +50 interwap +49 frostburn +47 deoks +47 unknownartist +42
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3068 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Jeff Bezos, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı" 4 yıl HTC One A9 inceleme videosu "Tasarımı mı? Fiyatı mı?" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim