Jeff Bezos'un Yeni Çoban'ı tarih yazdı

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Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden Amazon'un sahibi Jeff Bezos, yeniden kullanılabilir roket dünyasında Elon Musk'u geride bıraktı ve sahibi olduğu Blue Origin firmasıyla önemli bir tarihe imza attı.
Yeniden kullanılan roketler uzay taşımacılığı için çok büyük önem taşıyor ve bu önem özellikle maliyet noktasında kendisini gösteriyor. Uydu, yaşam malzemesi ya da modül gibi kargoları atmosfer dışına çıkartmak için kullanılan günümüz roketlerinden farklı olarak bu roketler, sadece bir kez değil defalarca kullanılabiliyor ve bu da çok ama çok ciddi mali tasarruf getirebiliyor.
Bu alanda yer almak için Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in karşısına Blue Origin şirketiyle çıkan ve Yeni Çoban isimli bir yeniden kullanılabilir bir roket hazırlayan Jeff Bezos, çok uzun zamandır geliştirilen bu roketini kısa süre önce bir kez daha ateşledi ve belirlenen 100.5 kilometre mesafeye kadar çıkış yapmayı başardı. Tarih yazılan nokta ise paraşütle yere inen ana kapsülü taşıyan Yeni Çoban'ın da yere başarıyla inebilmesi oldu. Yani roket dikey olarak havalandı ve yine dikey olarak geriye dönerek iniş yapmayı başardı.
Bu tarihi an için hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Şimdi bu başarıya ulaşması gereken Elon Musk ise Jeff Bezos'u Twitter üzerinden tebrik etti. SpaceX'in bazı denemeleri hatırlayacağınız üzere kötü sonuçlar vermişti.
http://www.engadget.com/2015/11/24/blue-origin-reusable-rocket-landing/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
400 milyar dolarla yaptıkları en iyi şey F35'se denilecek bir şey yok çünkü Mach3+ hızında dikey ve yatay uçuş yapabilen bir alet o paraya yapılabilirdi. Paranın tabi doğru kişilere verilmesi daha uygun.
Fakat ABD özel anlaşmalı firmalarla daha güvenilir iş yapmaya çalışıyor ki,bu sadece bu 400 milyar doların F35 gibi bir uçak yerine. Daha gizli araştırmalar için yapıldığını sanıyorum.
Medeniyet...
Zaten bu şirkette space x e göre baya geride.Abd yine kendi içinde yarışıyor rusyanın düşük fiyatlarına karşı spacex önemli başarı elde etti.
Mesela böyle bir olayı gerçekleştirmek için binlerce şeyi eksiksiz doğru ve ölçüsünde bir araya getirmek gerekir. Varsayımlara ve toleranslara neredeyse hiç yer yoktur. Gerçek olmayan hayali şeylere de hiç yoktur. O yüzden sizinki bir zihniyetle bu işler yapılamaz, çünkü bu konuda yazdıklarınızın büyük bir kısmı doğru bir kısmı yanlış ve daha da önemlisi vermek istediğiniz mesajın çoğu yanlış. Yani bu şekildeki bir bilgiyle bu roketi bir araya getirsek ortaya çay kaşığı filan çıkardı diyeceğim o da çıkmazdı çünkü o da bir gerçek ürün.
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