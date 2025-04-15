Jeff Bezos'un finanse ettiği Slate Auto'nun 25 bin dolarlık elektrikli kamyoneti ilk kez görüldü

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Tam Boyutta Gör Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak tanıdığımız Jeff Bezos, bir yandan Amazon'a yön vermeye devam ederken, diğer yandan uzay şirketi Blue Origin ile adından söz ettiriyor. Gelen son haberler ise Bezos'un yakında bunların yanına bir yenisini daha ekleyebileceğini gösteriyor. Zira kendisi şu sıralar Slate Auto adını taşıyan yeni bir elektrikli otomobil şirketine yatırım yapıyor.

Bezos'un finanse ederek şimdilik sadece dışarıdan destek verdiği Slate Auto, düşük maliyetli bir elektrikli kamyonet üzerinde çalışıyor. 25 bin dolar gibi iddialı bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen bu araç, bu hafta ilk kez görüntülendi.

Slate Auto, Elektrikli Kamyonetinin Üretimine 2026'da Başlamayı Planlıyor

2022 yılında Michigan'da kurulan Slate Auto'nun geliştirdiği iki kapılı bu elektrikli kamyonetin seri üretimine 2026'da başlanması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda ekibini büyütmeye başlayan Slate Auto, son dönemde GM, Ford, Stellantis gibi Amerikalı otomobil devlerinden de belli başlı isimleri transfer etti. Şirketin personel sayısının 500'e yaklaştığı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Ford Model T ve VW Beetle gibi, zamanında Amerika'da çok geniş kitlelere ulaşan bütçe dostu araçlardan ilham alan Slate Auto, bu yeni elektrikli kamyonetin de şimdi elektrikli araçlar için benzer bir etki yaratacağını umuyor. Eğer araç vadedildiği gibi 25 bin dolara satışa sunulursa, ABD pazarında gerçekten iddialı olabilir. Çünkü şu anda elektrikli kamyonet diyince ABD'deki fiyatlardan 50 bin dolardan başlıyor.

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Slate Auto merak uyandıran bu aracı şimdilik gizli tutuyor olsa da bu hafta ortaya çıkan bir görsel, aracın ilk kez görülmesini sağladı. TechCrunch'ın içeriden aldığı bilgilere göre görselde gördüğümüz bu kamyonet, Slate Auto'nun yatırımcılarına göstermek için ürettiği konsept araçlardan bir tanesi.

Slate Auto’nun prototipi, eski bir Range Rover ile Jeep Renegade'in karışımı gibi duruyor. Ön bölümde geleneksel bir ızgara açıklığının olmaması, aracın tamamen elektrikli yapısına işaret ediyo. Arka çamurluk çevresinde konumlandırılmış gibi görünen şarj portu da bu detayı doğruluyor.

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Jeff Bezos destekli Slate'in elektrikli kamyoneti ortaya çıktı