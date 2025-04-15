Jeff Bezos'un finanse ettiği Slate Auto'nun 25 bin dolarlık elektrikli kamyoneti ilk kez görüldü

Bezos'un finanse ederek şimdilik sadece dışarıdan destek verdiği Slate Auto, düşük maliyetli bir elektrikli kamyonet üzerinde çalışıyor. 25 bin dolar gibi iddialı bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen bu araç, bu hafta ilk kez görüntülendi.
Slate Auto, Elektrikli Kamyonetinin Üretimine 2026'da Başlamayı Planlıyor
2022 yılında Michigan'da kurulan Slate Auto'nun geliştirdiği iki kapılı bu elektrikli kamyonetin seri üretimine 2026'da başlanması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda ekibini büyütmeye başlayan Slate Auto, son dönemde GM, Ford, Stellantis gibi Amerikalı otomobil devlerinden de belli başlı isimleri transfer etti. Şirketin personel sayısının 500'e yaklaştığı söyleniyor.
Slate Auto merak uyandıran bu aracı şimdilik gizli tutuyor olsa da bu hafta ortaya çıkan bir görsel, aracın ilk kez görülmesini sağladı. TechCrunch'ın içeriden aldığı bilgilere göre görselde gördüğümüz bu kamyonet, Slate Auto'nun yatırımcılarına göstermek için ürettiği konsept araçlardan bir tanesi.
Slate Auto’nun prototipi, eski bir Range Rover ile Jeep Renegade'in karışımı gibi duruyor. Ön bölümde geleneksel bir ızgara açıklığının olmaması, aracın tamamen elektrikli yapısına işaret ediyo. Arka çamurluk çevresinde konumlandırılmış gibi görünen şarj portu da bu detayı doğruluyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/04/is-this-jeff-bezos-25k-electric-pickup-or-something-else/ https://www.carscoops.com/2025/04/jeff-bezos-secretly-backs-ev-truck-designed-to-deliver-the-elusive-25k-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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