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Jim Dalrymple: Apple'ın iPhone lansmanı 6 Eylül'de değil

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Jim Dalrymple: Apple'ın iPhone lansmanı 6 Eylül'de değil
Geçtiğimiz günlerde Apple’ın güz dönemindeki ilk önemli ve iPhone ile iPod ailesini güncelleyeceği lansmanın 6 eylül’de gerçekleştirileceği yönündeki iddiaya yalanlama geldi.
20 seneyi aşkın süredir Apple hakkındaki yazılarıyla yakından tanınan Jim Dalrymple, Apple’ın 6 Eylül’de lansman düzenleyeceği yönündeki iddianın doğru olmadığı, kendi sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
Uzun yıllar Macworld’de çalışan ancak şu anda bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren Jim Dalrymple, Apple’a en yakın editörlerden biri; hatta en yakın editör desek bile yanlış olmaz. Dolayısıyla Jim Dalrymple, bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalarda yanılmadığı gibi, 6 eylül konusunda yanılması çok güç duruyor.

http://www.loopinsight.com/2013/07/26/the-rumored-iphone-sept-6-launch/ Yorum Yaz
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erkan0075 6 yıl en beğenilen
Yeni haber: Apple lansmanı 15 Eylül'de.
Yepyeni haber: Apple lansmanı 15 Eylül'de değil.
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 6 yıl
Bittim ben
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erkan0075 6 yıl en beğenilen
Yeni haber: Apple lansmanı 15 Eylül'de.
Yepyeni haber: Apple lansmanı 15 Eylül'de değil.
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mateacher 6 yıl
6 eylül olmaz 16 eylül olur sıkmayın canınızı.
Hoş o tarihde olup sadece iPad mini 2, iPad 5 ve ucuz iPhone tanıtılırsa millet şok olur iyice.
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CAPTAİN.ATX 6 yıl
apple yine bir farklılık peşinde galiba eylulde sony honami note 3 tanıtımlarının olması eylulden sonraya bırakabilir yanii
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Hassstroloji ya İp5s yalan oldu bu sene desene.
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Roark 6 yıl
şok oldum.
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