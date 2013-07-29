Jim Dalrymple: Apple'ın iPhone lansmanı 6 Eylül'de değil

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın güz dönemindeki ilk önemli ve iPhone ile iPod ailesini güncelleyeceği lansmanın 6 eylül’de gerçekleştirileceği yönündeki iddiaya yalanlama geldi.

20 seneyi aşkın süredir Apple hakkındaki yazılarıyla yakından tanınan Jim Dalrymple, Apple’ın 6 Eylül’de lansman düzenleyeceği yönündeki iddianın doğru olmadığı, kendi sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Uzun yıllar Macworld’de çalışan ancak şu anda bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren Jim Dalrymple, Apple’a en yakın editörlerden biri; hatta en yakın editör desek bile yanlış olmaz. Dolayısıyla Jim Dalrymple, bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalarda yanılmadığı gibi, 6 eylül konusunda yanılması çok güç duruyor.

http://www.loopinsight.com/2013/07/26/the-rumored-iphone-sept-6-launch/