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    İPHONE 15 & İPHONE 15 PLUS tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

    USB-C ve Dinamik Ada ile güncellenen iPhone 15 Plus ve iPhone 15 tanıtıldı. Tasarımından çıkış tarihine Apple iPhone 15 fiyatı ve özellikleri haberimizde.       

    Apple, 12 Eylül’de düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. USB-C’li ilk iPhone modelleri merakla bekleniyordu ve sonunda Apple Türkiye’nin Heyecapcanlı olarak adlandırdığı etkinlikte iPhone 15 Plus özellikleri ve fiyatı hakkında tüm merak edilenler resmiyet kazandı. İşte dinamik ada ile güncellenen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus hakkında tüm detaylar:

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓

    Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C’ye geçti ve artık dinamik ada baz modellerde de bulunuyor. iPhone X’ten bu yana kullanılan çentik tüm modellerde kalkmış oldu. iPhone 14 Pro’ya güç veren A16 çip ile gelen standart iPhone 15 modellerine gelin daha yakından bakalım.

    Tasarım: Dinamik ada ve USB-C ⚡️

    iphone 15 plus dinamik ada Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 modelleri, tasarım yönünden iPhone 14 serisine oldukça benziyor. Düz kenarlar, alüminyum çerçeve, cam arka ve ön, kısacası iPhone 14 modellerinden çok ta farklı olmayan bir tasarım mevcut. Tek fark, Apple’ın 14 Pro ile tanıttığı dinamik ada olarak adlandırdığı hareketli çentik alanı artık düz modellerde de mevcut. Hem 6.1 inç iPhone 15 hem de 6.7 inç iPhone 15 Plus, Dynamic Island’a ek olarak USB-C bağlantı noktasını taşıyor. Artık Apple’ın belirlediği standartlarda da olsa tüm iPhone’lar USB-C ile şarj oluyor, veri aktarımı sağlıyor.

    Ekran noktasında, tüm iPhone 15 modelleri, 28mm işlemle üretilen, daha fazla güç tasarrufu sağlayan OLED ekran sürücü çipiyle donatılmış. Bu çip sayesinde güç tüketimi daha az; bu da tabii ki pil ömrünü olumlu etkiliyor. Apple, önceki nesilde standart modeller için uyguladığı kısıtlamaları sürdürüyor. Standart iPhone 15’lerin ekranı ProMotion ile birlikte her zaman açık ekran (always on display - AOD) teknolojisini desteklemiyor.

    iPhone 15 renkleri: Capcanlı renkler 😍

    iphone 15 renkleri Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz birkaç yılda iPhone serisini beş renk seçeneğiyle çıkardı ve satışları artırmak için baharda yeni altıncı bir renk seçeneği sundu. Apple, 2023 iPhone modellerinde de bunu sürdürdü. iPhone 15 ve 15 Plus, siyah, yıldız ışığı, açık mavi, sarı ve mercan pembesi renkleriyle geliyor.

    Mavi ve mercan, bu yılın yeni tonları olurken, sarı/yeşil, siyah ve beyaz seride standart renkler olarak kalmaya devam ediyor. İlginç bir detay olarak, iPhone 15 kutusundan çıkacak USB-C kablonun telefonun rengiyle eşleşeceği söyleniyordu. Apple, bunu göstermese de yakında Phone 15 kutu açılımı videolarıyla böyle bir sürpriz olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

    iPhone 15 kamera özellikleri: Telefoto lens yok!  📷

    iphone 15 kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip 12MP ultra geniş kameraya sahip. Ana kamerada 14 Pro modellerinde kullanılan sensörden daha iyi bir Sony görüntü sensörü kullanılıyor ancak ultra geniş kamerada herhangi bir iyileştirme söz konusu değil. Bu noktada periskop kameranın Pro modellere özel olduğunu hatırlatalım.

    Performans: 14 Pro Max gücünde! 💨

    iphone 15 işlemci apple a16 bionic çip Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve 15 Plus, önceki Pro modellerde kullanılan Apple A16 Bionic çipi kullanıyor. TSMC’nin 4nm üretim süreciden geçen bu işlemci, 2 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği içeriyor. 16 milyar transistörün bulunduğu yonga, rakiplerine göre %40 daha hızlı, %50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip. 16 çekirdekli nöral işlem birimi, saniyede 17 trilyon işlem yapabiliyor. A16 çip, standart iPhone 15 modellerinin pil ömründe artışa sebep olacak mı bunu Wonderlust etkinliğinden sonra gelecek iPhone 15 Plus pil testi videolarında göreceğiz.

    Apple iPhone 15 kaç gb RAM’e sahip marka edenler için; standart iPhone 15 modelleri, 6GB RAM ile geliyor. Apple, iPhone 14 ve 14 Plus’takiyle aynı miktarda bellek kullanmayı tercih etmiş. Depolama açısından da bir değişiklik yok. iPhone 15 ve 15 Plus, 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneği sunuyor. Peki, iPhone 15 Plus batarya kaç mAh? Batarya kapasitesinde biraz artış söz konusu. iPhone 15’te 3877 mAh; iPhone 15 Plus'ta 4912 mAh batarya mevcut olduğu tahmin ediliyor.

    Apple, iPhone 15 serisinde Qualcomm’un X70 modem çipini kullanıyor. Qualcomm X70 çipi, daha yüksek işlemleri hızları için gelişmiş yapay zeka, daha geniş kapsama alanı, daha iyi sinyal kalitesi, daha düşük gecikme ve %60’a kadar iyileştirilmiş güç verimliliği sunuyor. Standart modeller, 15 Pro’ların aksine WiFi 6 bağlantısını kullanıyor. 7nm yeni nesil UWB (Ultra Geniş Bant) çipi standart Apple 15 modellerinde de mevcut.

    iPhone 15 özellikleri 📱

    • Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
    • İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 3877 mAh
    • Yazılım: iOS 17
    • Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
    • Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

    iphone 15 plus özellikleri Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 Plus özellikleri 📱

    • Ekran: 6.7 inç, 1284x2778, 60Hz, OLED
    • İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 4912 mAh
    • Yazılım: iOS 17
    • Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
    • Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm,  203 gr

    iPhone 15 fiyat listesi 💲
    iPhone modeli 128GB 256GB 512GB
    iPhone 15 799 dolar 899 dolar 1099 dolar
    iPhone 15 Plus 899 dolar 999 dolar 1199 dolar

    iPhone 15 fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 15 fiyatı 799 dolar. iPhone 15 Plus başlangıç fiyatı 899 dolar.

    iPhone 15 ne zaman çıkacak 📅

    iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

    iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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