İPHONE 15 & İPHONE 15 PLUS tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- iPhone 15 ve iPhone 15 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓
- Tasarım: Dinamik ada ve USB-C ⚡️
- iPhone 15 renkleri: Capcanlı renkler 😍
- iPhone 15 kamera özellikleri: Telefoto lens yok! 📷
- Performans: 14 Pro Max gücünde! 💨
- iPhone 15 özellikleri 📱
- iPhone 15 Plus özellikleri 📱
- iPhone 15 fiyat listesi 💲
- iPhone 15 ne zaman çıkacak 📅
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Apple, 12 Eylül’de düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. USB-C’li ilk iPhone modelleri merakla bekleniyordu ve sonunda Apple Türkiye’nin Heyecapcanlı olarak adlandırdığı etkinlikte iPhone 15 Plus özellikleri ve fiyatı hakkında tüm merak edilenler resmiyet kazandı. İşte dinamik ada ile güncellenen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus hakkında tüm detaylar:
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓
Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını bırakıp USB-C’ye geçti ve artık dinamik ada baz modellerde de bulunuyor. iPhone X’ten bu yana kullanılan çentik tüm modellerde kalkmış oldu. iPhone 14 Pro’ya güç veren A16 çip ile gelen standart iPhone 15 modellerine gelin daha yakından bakalım.
Tasarım: Dinamik ada ve USB-C ⚡️
Ekran noktasında, tüm iPhone 15 modelleri, 28mm işlemle üretilen, daha fazla güç tasarrufu sağlayan OLED ekran sürücü çipiyle donatılmış. Bu çip sayesinde güç tüketimi daha az; bu da tabii ki pil ömrünü olumlu etkiliyor. Apple, önceki nesilde standart modeller için uyguladığı kısıtlamaları sürdürüyor. Standart iPhone 15’lerin ekranı ProMotion ile birlikte her zaman açık ekran (always on display - AOD) teknolojisini desteklemiyor.
iPhone 15 renkleri: Capcanlı renkler 😍
Mavi ve mercan, bu yılın yeni tonları olurken, sarı/yeşil, siyah ve beyaz seride standart renkler olarak kalmaya devam ediyor. İlginç bir detay olarak, iPhone 15 kutusundan çıkacak USB-C kablonun telefonun rengiyle eşleşeceği söyleniyordu. Apple, bunu göstermese de yakında Phone 15 kutu açılımı videolarıyla böyle bir sürpriz olup olmadığı ortaya çıkacaktır.
iPhone 15 kamera özellikleri: Telefoto lens yok! 📷
Performans: 14 Pro Max gücünde! 💨
Apple iPhone 15 kaç gb RAM’e sahip marka edenler için; standart iPhone 15 modelleri, 6GB RAM ile geliyor. Apple, iPhone 14 ve 14 Plus’takiyle aynı miktarda bellek kullanmayı tercih etmiş. Depolama açısından da bir değişiklik yok. iPhone 15 ve 15 Plus, 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneği sunuyor. Peki, iPhone 15 Plus batarya kaç mAh? Batarya kapasitesinde biraz artış söz konusu. iPhone 15’te 3877 mAh; iPhone 15 Plus'ta 4912 mAh batarya mevcut olduğu tahmin ediliyor.
Apple, iPhone 15 serisinde Qualcomm’un X70 modem çipini kullanıyor. Qualcomm X70 çipi, daha yüksek işlemleri hızları için gelişmiş yapay zeka, daha geniş kapsama alanı, daha iyi sinyal kalitesi, daha düşük gecikme ve %60’a kadar iyileştirilmiş güç verimliliği sunuyor. Standart modeller, 15 Pro’ların aksine WiFi 6 bağlantısını kullanıyor. 7nm yeni nesil UWB (Ultra Geniş Bant) çipi standart Apple 15 modellerinde de mevcut.
iPhone 15 özellikleri 📱
- Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3877 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
iPhone 15 Plus özellikleri 📱
- Ekran: 6.7 inç, 1284x2778, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4912 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr
|iPhone modeli
|128GB
|256GB
|512GB
|iPhone 15
|799 dolar
|899 dolar
|1099 dolar
|iPhone 15 Plus
|899 dolar
|999 dolar
|1199 dolar
iPhone 15 fiyatı ne kadar? diye soranlar için; iPhone 15 fiyatı 799 dolar. iPhone 15 Plus başlangıç fiyatı 899 dolar.
iPhone 15 ne zaman çıkacak 📅
iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.
iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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