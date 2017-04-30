HTC U 11 kısmen göründü

HTC’nin yeni amiral gemisi ile ilgili ipucu paylaşımları devam ediyor. Kenardan kontrol gibi özel bir fonksiyonu olan yeni akıllı telefonun neye benzediği yapılan son video paylaşımında ortaya çıktı.

Önceki amiral gemi modellerinin görünüşünü temel alan HTC U 11 modeli, bu kez metal çerçeve üzerine cam kaplama tasarımına geçiş yapıyor. Videodaki parlak kısımlar bunun işareti. Bu tasarım HTC U serisinde zaten karşımıza çıkmıştı.

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Bu yıl itibariyle HTC’nin üst seviyede yeni bir tasarım anlayışı benimsediği açık. Daha önceki yekpare metal gövde, telefona premium bir hava katmasına rağmen oldukça maliyetli oluyordu. Son dönemde tüketiciler parlak cam kaplama tasarımına daha çok ilgi duyuyor. Bu bakımdan pek çok üretici bu akıma kendisini kaptırmış durumda.

Kenardan kontrol

Kenar sensörler sayesinde cihazın ekranına dokunmadan pek çok işlem yapmak mümkün. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyorsunuz. Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Özçekim yapmak, arama gerçekleştirmek, SMS’lere cevap vermek gibi pek çok fonksiyon kenarları sıkarak yapılabiliyor.

Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

Diğer donanım

HTC de Snapdragon 835 yonga setinin üretim verimlilik düzeyini yükseltmesini bekleyen firmalardan. Bu yüzden HTC U tanıtımı oldukça gecikti. Hatta rakipleri arasında en geç tanıtılacak amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Firma 16 Mayıs 2016 tarihinde üç farklı şehirde etkinlik gerçekleştirecek.

HTC U modelinde 5.5 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 arka sensör, 16MP çözünürlüğünde IMX351 ön sensör, 64GB/128GB depolama seçenekleri olması bekleniyor.



