Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 2 kişi burada

HTC U 11 kısmen göründü

Bir süredir gündemde olan HTC’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu U ile ilgili resmi detaylar gelmeye devam ediyor. Son paylaşımda telefonun köşe kısımları ortaya çıktı.
2 yıl
6,5b
2
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC’nin yeni amiral gemisi ile ilgili ipucu paylaşımları devam ediyor. Kenardan kontrol gibi özel bir fonksiyonu olan yeni akıllı telefonun neye benzediği yapılan son video paylaşımında ortaya çıktı.

Önceki amiral gemi modellerinin görünüşünü temel alan HTC U 11 modeli, bu kez metal çerçeve üzerine cam kaplama tasarımına geçiş yapıyor. Videodaki parlak kısımlar bunun işareti. Bu tasarım HTC U serisinde zaten karşımıza çıkmıştı.

Ayrıca Bkz. "Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı"

Bu yıl itibariyle HTC’nin üst seviyede yeni bir tasarım anlayışı benimsediği açık. Daha önceki yekpare metal gövde, telefona premium bir hava katmasına rağmen oldukça maliyetli oluyordu. Son dönemde tüketiciler parlak cam kaplama tasarımına daha çok ilgi duyuyor. Bu bakımdan pek çok üretici bu akıma kendisini kaptırmış durumda.

Kenardan kontrol

Kenar sensörler sayesinde cihazın ekranına dokunmadan pek çok işlem yapmak mümkün. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyorsunuz.  Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Özçekim yapmak, arama gerçekleştirmek, SMS’lere cevap vermek gibi pek çok fonksiyon kenarları sıkarak yapılabiliyor.

Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

Diğer donanım

HTC de Snapdragon 835 yonga setinin üretim verimlilik düzeyini yükseltmesini bekleyen firmalardan. Bu yüzden HTC U tanıtımı oldukça gecikti. Hatta rakipleri arasında en geç tanıtılacak amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Firma 16 Mayıs 2016 tarihinde üç farklı şehirde etkinlik gerçekleştirecek.

HTC U modelinde 5.5 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 arka sensör, 16MP çözünürlüğünde IMX351 ön sensör, 64GB/128GB depolama seçenekleri olması bekleniyor.


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
• Köşeden gösterir, imrendirirler.
• Kenardan kontrol derler, ağzınıza bir parmak bal çalarlar.
• Şöyle olacak böyle olacak deyip, ağzınızı sulandırırlar.
• Sonra bi çıkartırlar ki, bir yerlerinden bir şeyi mutlaka kırpmışlar.
• Bi bakmışsın orta seviye falan cihaza KolCenter fiyat koymuşlar ki apışıp kalmışsın.
• Ardından da batıyoruz, zarar ediyoruz, satamayyruz, Hüloğğğ derler.
••• Welcome to HTC...
• Köşeden gösterir, imrendirirler.• Kenardan kontrol derler, ağzınıza bir parmak bal çalarlar.• Şöyle olacak böyle olacak deyip, ağzınızı sulandırırlar...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeloAngelo 2 yıl
samsung'un egde ekranı lg'nin üst ikinici ekranından daha mantıklı ve kullanışlı görünüyor denemek lazım
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-41635B9FE 2 yıl
Kısmen dahi yenilik barındırması insanda merak uyandırıyor.
En azından yeni bir şey denenmiş olacak.
Çerçeve incelt , donanım güncelle , piyasaya sür kısır döngüsündeler uzun zamandır.
Bir bu telefonu merak ediyorum birde Meizu Pro 7'yi.
Kısmen dahi yenilik barındırması insanda merak uyandırıyor.En azından yeni bir şey denenmiş olacak.Çerçeve incelt , donanım güncelle , piyasaya sür ...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hanox 2 yıl
güzele benziyor, belki bir süpriz yapar bize HTC :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
4599 dan girer piyasaya en ucuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 2 yıl
en azından adamlar yenilik deniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 2 yıl
HTC ve Amiral Gemi... Fiyatı hakkında korkmaya değer ikili. :-)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bakalım bir bu kaldı çıkmayan göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
• Köşeden gösterir, imrendirirler.
• Kenardan kontrol derler, ağzınıza bir parmak bal çalarlar.
• Şöyle olacak böyle olacak deyip, ağzınızı sulandırırlar.
• Sonra bi çıkartırlar ki, bir yerlerinden bir şeyi mutlaka kırpmışlar.
• Bi bakmışsın orta seviye falan cihaza KolCenter fiyat koymuşlar ki apışıp kalmışsın.
• Ardından da batıyoruz, zarar ediyoruz, satamayyruz, Hüloğğğ derler.
••• Welcome to HTC...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 2 yıl
Yakında telefonu öpünce mesaj falanda atar,sıkılmaz onuda yaparlar.. bence sıkma muhabetti çok gereksiz birşey .,millet bak ben daha iyi sıkıyorum diye telefonu fasulyeye çevirir...demedi demeyin..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
HTC tutunmaya çalışıyor mobil dünyaya, helal valla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 yıl
Android dünyasında etkin olmasını çok istediğim bir firma HTC. İlk izlenim olumlu umarım tamamı da aynı düşünceler uyandırır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Hayaldi gerçek oldu...
TELEFON SIVAZLAMAK :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6519 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc u ve
7 etiket daha htc u 11 htc u ultra Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl SpaceX, ABD'nin casus uydusunu uzaya taşıdı: İşte Görüntüler 2 yıl AKN ve KOTA'da önemli gelişmeler var | 19:00 Canlı Yayın 2 yıl Samsung, kendi ülkesinde otonom otomobil testlerine başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 satışları 55 milyonu geçti 2 yıl Elektrikli otomobillerin hızını artıracak batarya 2 yıl İki yıl sonra otonom araçlarda uyumak mümkün olabilir 2 yıl HTC U 11 kutu görseli, teknik detayları açık etti 2 yıl Apple elindeki nakitleri ikiye katladı: 250 milyar dolarlık dev kasa 2 yıl TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz 2 yıl Nvidia da 4K Netflix desteğine kavuştu 2 yıl Intel: AMD Ryzen'ın olağandışı bir etkisi yok 2 yıl Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı 2 yıl John McAfee’den dünyanın en güvenli akıllı telefonu 2 yıl SK Hynix GDDR6 bellek yongalarının üretimine 2018 yılında başlıyor! 2 yıl Mobilite Canlı "Tekrar Yayın" sizlerle 2 yıl İstanbul TALKS Fintech 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl E-kitap satışları yüzde 20 azaldı: E-kitap rüzgarı kesiliyor mu? 2 yıl Amazon, Underground’ın kapanacağını duyurdu 2 yıl Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC U 11 kısmen göründü Sonraki Logitech’den büyük tabletler için evrensel klavyeli kılıf 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 kutu görseli sızdırıldı 2 yıl Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor 2 yıl id Software'den, AMD Ryzen'a büyük destek 2 yıl AMD Vega kartların kutu görseli sızdırıldı 2 yıl LG G6 Mini gözüktü 2 yıl Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek 2 yıl Star Wars: Puzzle Droids indirmeye sunuldu 2 yıl Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya fısıldama ve azarlama güncellemesi geldi 2 yıl TP-Link AC1200 Archer VR400 Modem/Router incelemesi "Ev için makul ve stabil" 2 yıl AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME] 2 yıl AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın! 2 yıl Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı 2 yıl Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım 2 yıl Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda 2 yıl Angry Birds Islands geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde yeniden başlama sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi 2 yıl Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu 2 yıl Nvidia dizüstü bilgisayarlarda sınırları biraz daha zorluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim