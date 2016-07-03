Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler

Önümüzdeki Pazartesi günü Güneş Sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine girerek tarihi bir işe imza atacak olan Juno uzay aracı, gaz devinin manyetik alanına da giriş yaptı. NASA'nın belirttiği bilgilere göre 24-25 Haziran günleri arasında yay şoku ve manyetopoz isimli iki farklı eşiği geride bırakan Juno, resmen Jüpiter'in manyetosferine giriş yapmış oldu

Dünya'nın manyetik alanından yaklaşık 20.000 kat daha büyük bir manyetosfere sahip olan Jüpiter, kendi içerisinde adeta küçük bir Güneş Sistemi gibi hareket ediyor. Öyle ki yüzeyinden yaklaşık 6.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan yay şoku bölgesiyle beraber Jüpiter, Güneş'ten dahi 15 kat daha büyük bir yapı. Juno görevinin yöneticilerinden William Kurth bu konu hakkında,"Eğer Jüpiter'in manyetosferi görünür ışık dalga boylarında olsaydı, bizler onu Ay'ın iki katı büyüklüğünde görürdük." ifadelerini kullanıyor.

NASA'nın Juno göreviyle ilgili daha fazla bilgi için alttaki haberimize göz atabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın.

Ayrıca Bkz.

"Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf"

http://gizmodo.com/the-sound-of-a-spacecraft-entering-jupiters-magnetic-fi-1782945981

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Jüpiter manyetosferine giriş yapan Juno aynı zamanda bu geçişi sırasında ortaya çıkan seslerin bir kaydını da Yeryüzü'ndeki bilim insanlarına göndermeyi ihmal etmedi. İşte üzerindeki dalga ölçüm cihazlarıyla bu anların kaydını gerçekleştiren uzay aracından gelen sesler:Yay şoku (bow shock) denilen bölge temel anlamda Jüpiter'in manyetik alanına doğru bir geçiş kapısı görevi görüyor. Güneş rüzgarları denilen yüklü partiküller süpersonik hızlarda Jüpiter'in bu görünmez kalkanına ulaşıyor ve zamanla yavaşlayıp, ısınıyorlar. Güneş rüzgarları bu sırada uçakların ses hızını geçtiği anlarda ortaya çıkardığı seslere benzer sesler oluşturuyorlar. Videonun ilk kısmında Juno'nun yaklaşık iki saatte geçtiği yay şoku bölgesinden sesler duyuyoruz.Videonun ikinci kısmında duyduğumuz seslerse Jüpiter'in manyetopozuna ait. Juno, Güneş'in manyetik alanıyla Jüpiter'in manyetik alanı arasındaki fiziksel sınırı ifade eden manyetopozu geçmesiyle birlikte artık resmen Jüpiter'in manyetosferine giriş yapmış oluyor.