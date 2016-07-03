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Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler

4 Temmuz gününde Jüpiter yörüngesine oturacak olan Juno uzay aracı Güneş Sisteminin en büyük gezegeninin dev manyetik alanına da giriş yaptı. İşte o manyetik alanın çıkardığı ilginç sesler:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,9b
1
38
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Önümüzdeki Pazartesi günü Güneş Sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine girerek tarihi bir işe imza atacak olan Juno uzay aracı, gaz devinin manyetik alanına da giriş yaptı. NASA'nın belirttiği bilgilere göre 24-25 Haziran günleri arasında yay şoku ve manyetopoz isimli iki farklı eşiği geride bırakan Juno, resmen Jüpiter'in manyetosferine giriş yapmış oldu

Jüpiter manyetosferine giriş yapan Juno aynı zamanda bu geçişi sırasında ortaya çıkan seslerin bir kaydını da Yeryüzü'ndeki bilim insanlarına göndermeyi ihmal etmedi. İşte üzerindeki dalga ölçüm cihazlarıyla bu anların kaydını gerçekleştiren uzay aracından gelen sesler:

Yay şoku (bow shock) denilen bölge temel anlamda Jüpiter'in manyetik alanına doğru bir geçiş kapısı görevi görüyor. Güneş rüzgarları denilen yüklü partiküller süpersonik hızlarda Jüpiter'in bu görünmez kalkanına ulaşıyor ve zamanla yavaşlayıp, ısınıyorlar. Güneş rüzgarları bu sırada uçakların ses hızını geçtiği anlarda ortaya çıkardığı seslere benzer sesler oluşturuyorlar. Videonun ilk kısmında Juno'nun yaklaşık iki saatte geçtiği yay şoku bölgesinden sesler duyuyoruz.

Videonun ikinci kısmında duyduğumuz seslerse Jüpiter'in manyetopozuna ait. Juno, Güneş'in manyetik alanıyla Jüpiter'in manyetik alanı arasındaki fiziksel sınırı ifade eden manyetopozu geçmesiyle birlikte artık resmen Jüpiter'in manyetosferine giriş yapmış oluyor.

Güneş Sisteminin en büyük yapısı

Dünya'nın manyetik alanından yaklaşık 20.000 kat daha büyük bir manyetosfere sahip olan Jüpiter, kendi içerisinde adeta küçük bir Güneş Sistemi gibi hareket ediyor. Öyle ki yüzeyinden yaklaşık 6.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan yay şoku bölgesiyle beraber Jüpiter, Güneş'ten dahi 15 kat daha büyük bir yapı. Juno görevinin yöneticilerinden William Kurth bu konu hakkında,"Eğer Jüpiter'in manyetosferi görünür ışık dalga boylarında olsaydı, bizler onu Ay'ın iki katı büyüklüğünde görürdük." ifadelerini kullanıyor.
NASA'nın Juno göreviyle ilgili daha fazla bilgi için alttaki haberimize göz atabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın.
Ayrıca Bkz. "Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf"
http://gizmodo.com/the-sound-of-a-spacecraft-entering-jupiters-magnetic-fi-1782945981 Yorum Yaz
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sosisvesalam 3 yıl en beğenilen
jupiter çok bozdu
2 Yanıt Yanıtla +40
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ankaland 3 yıl
prodigy842
Buna rağmen Ateist olanlara şaşıyorum.

bende Allah a inanıyorum.. ama bu sesle ateist olmak arasında nasıl bir bağ kurdunuz gerçekten anlamadım..
prodigy842Buna rağmen Ateist olanlara şaşıyorum.bende Allah a inanıyorum.. ama bu sesle ateist olmak arasında nasıl bir bağ kurdunuz g...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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crazywinner3 3 yıl trakyAli-1986
trakyAli-1986
Bunca şeyin tesadüf olduğunu iddia edenlere karşı bir kinaye yapmış arkadaş. Bunca şey tesadüf olmaz mutlaka bir yaratıcı büyük bir güç vardır demek istiyor.

Kimine bu tür şeyler rabbin kanıtı kimine göre değil.


Aynen alelen uçan spagetti canavarının kanıtı bu. Bu kadar şey tesadüfen olmuş olamaz uçan spagetti canavarı olmalı tüm bunların arkasında
trakyAli-1986Bunca şeyin tesadüf olduğunu iddia edenlere karşı bir kinaye yapmış arkadaş. Bunca şey tesadüf olmaz mutlaka bir yaratıcı büyük...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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The Ace of Spades 10 ay
Pek bilinmese de gunes sisteminin en sicak bolgesi de Jupiter cevresindedir .. Gunes'in 10 milyonlarca kat sicak cekirdeginden bile daha sicak bir parcacik seridi vardir .. Ama kimseye zarar vermez cunku yogunlugu cok cok azdir ..
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Astekiv 11 ay
test
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DH Misafiri 2 yıl
Allah diyen jupiter!
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DH Misafiri 3 yıl
Jüpiter bitmiş
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huseyinadukeeee 3 yıl
Jüpiter böğürüyor
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PowerPC 3 yıl
sesler deyince şu video aklıma geldi www.youtube.com/watch?v=mvOWdg_62i8
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jumuu 3 yıl
Nasayı arayıp tebrik etmek istedim bugün. Bayram tatiline girmişler telefonu açan yok
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abrenax 3 yıl
Jüpiterin öfkesi mi :D diğer gezegenlerin sesini de bir dinleyin de ola göre karar verin hangisi öfkeli
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LKLC 3 yıl
dhdh
...NASAnın belirttiği bilgilere göre 24-25 Temmuz günleri arasında yay şoku ve manyetopoz... Haziran olacaktı sanırım.

evet hocam yanlış olmuş düzelttim hemen. teşekkürler uyarı için :)
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koyar olm 3 yıl
Yalan be kardeşim inanmayın böyle şeylere. Ben aynısı ağzımla çıkartıyorum. Videosunu çeksem koysam onada inanacaksınız.
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gs09gs09 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

manyetik alan seslerimi bunlar şimdi öle galiba
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