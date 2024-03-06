Jüpiter'in uydusu Europa, günde 1.000 ton oksijen üretiyor: Peki bu kaç insana yeter?

Europa, her gün 1.000 ton oksijen üretiyor
Biliyoruz ki Dünya'da bitkilerin, planktonların ve bakterilerin gerçekleştirdiği fotosentez atmosfere oksijen pompalıyor. Ancak bu süreç Europa'da farklı işliyor. Uzaydan gelen yüklü parçacıklar Europa’nın buzlu kabuğunu bombalayarak donmuş suyu hidrojen ve oksijen moleküllerine ayırıyor. Dolayısıyla Dünya’nın akciğerleri ormanlarken Europa'nın akciğeri ise buzul kabuğu.
Ancak NASA'nın Juno uzay aracından elde edilen verilere göre Europa, her saniye yaklaşık olarak 12 kilogram, günde ise 1.000 ton oksijen üretiyor. Bu da bir milyon insanın bir gün boyunca nefes almasına yetecek kadar oksijenin üretildiği anlamın geliyor. Önceki tahminler saniyede birkaç kilogramdan 2.000 kilogram arasında değişiyordu. Dolayısıyla bu keşif, daha önceki tahminlerden önemli ölçüde düşük.
Ancak bulgular sadece buzda doğan oksijen miktarını doğruluyor. Başka bir deyişle çalışma, molekülün ne kadarının atmosfere karıştığını ya da aşağıdaki okyanusu zenginleştirmek için ne kadarının buza nüfus ettiğini ortaya koymuyor.
Dediğimiz gibi, araştırmacılar bu oksijenin bir kısmının uydunun yüzeyinin altındaki okyanusa ulaşabileceğini ve deniz tabanındaki volkanik materyalle karışarak potansiyel olarak metabolik enerji kaynağı olarak hareket edebileceğini öne sürüyor. Bu enerji, canlı organizmaların çeşitli hücresel faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli.
Europa daha yakından incelenecekKaynakça https://www.nasa.gov/missions/juno/nasas-juno-mission-measures-oxygen-production-at-europa/ https://interestingengineering.com/science/jupiter-moon-produces-1000-tons-of-oxygen https://www.nature.com/articles/s41550-024-02206-x Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.