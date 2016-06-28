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Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf

Uzay aracı Juno Jüpiter'e varıyor! Tarihi anlara artık sayılı günler kaldı. 5 yıllık yolculuğunun sonlarına gelen Juno, Jüpiter'in gizlerini ortaya çıkaracak. İşte Juno'nun ilk fotoğrafı:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,7b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers'ın yeni görevi Juno yakında Jüpiter'e varıyor. 5 yıllık uzun yolculuğunun ardından nihayet 4 Temmuz gününde Jüpiter'in yörüngesine oturacak olan uzay aracı hedefine sayılı günler kala gaz devinin ilk fotoğrafını da gönderdi.

Bir basketbol sahası büyüklüğünde olan Juno 5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılmıştı. O günden bu yana yaklaşık 600 milyon kilometrelik mesafeyi geride bırakan uzay aracı Jüpiter'e ulaşmasının ardından gaz devinin etrafında 37 defa tur atacak. Bu turlar esnasında çok değerli veriler toplayıp Yeryüzü'ndeki bilim insanlarına gönderecek olan Juno her şey yolunda gittiği takdirde Jüpiter'i en yakından inceleyen uzay aracı olarak tarihe geçecek.

Juno'nun Jüpiter'deki görevleri elbette hiç de kolay olmayacak. Gerekli tüm deneyleri yerine getirmek adına gezegenin atmosferine kadar girecek olan Juno Jüpiter'in zorlu şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Güneş Sisteminin en tehlikeli gezegeni

Kendi etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 10 saatlik bir süre içerisinde tamamlayan Jüpiter inanılmaz hızlı bir şekilde dönüyor olması nedeniyle de çok sert bir ortama sahip. Güçlü bir manyetik alanın yanı sıra ekstrem düzeylerde radyasyona ve atmosferik basınçlara sahip olan gaz devi Güneş Sistemindeki en zorlu şartlara sahip gezegen olarak değerlendiriliyor.

Görev süresi boyunca Juno'nun 100 milyon diş X-ray ışınına maruz kalacağını belirten Rick Nybakken ise bu zorlu şartlara hazır olduklarını belirtti. Jüpiter'in sert ortamına en az maruz kalınacak şekilde bir yörünge dizayn ettiklerini belirten Nybakken,"Bu yörünge sayesinde Juno, Jüpiter'in şu ana kadar anlamakta zorlandığımız tüm detaylarını ortaya çıkaracak kadar zamana sahip olacak. Bu uzun yolculuğu yapmamızın nedeni olan bilgileri alacağız." ifadelerini kullandı.

Uzay aracının nereye gideceğine uluslararası bilim insanları karar veriyor

Juno görevi NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay keşif programı New Frontiers'ın ikinci ayağı. Ortalama bir bütçeyle Güneş Sistemini keşfetmeyi amaçlayan programın sonraki istikametlerini dünyanın her yerinden bilim insanları belirliyor.

Şimdiye kadar oldukça verimli bir şekilde geçen New Frontiers'ın ilk görevi hepimizin de yakından tanıdığı New Horizons'tu (Yeni Ufuklar). 2006 yılında Plüton yolculuğuna başlayan New Horizons hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl cüce gezegene varmış ve inanılmaz değerli bilgiler göndermişti. New Horizons'un Plüton hakkında gönderdiği bilgiler hala NASA bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediyor.

İlk fotoğrafını gönderdi

Jüpiter'e varmasına artık bir haftadan daha az kalan Juno şimdiden ilk fotoğrafını gönderdi. Juno görevinin yetkililerinden Scott Bolton'un deyimiyle muhteşem bir olayın başlangıcı olan bu fotoğrafta hem gaz devi Jüpiter'i hem de dört farklı uydusunu görebiliyoruz.

http://www.cnet.com/news/juno-closing-in-on-jupiter-sends-first-photograph/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl
şu projelerde yer almak ne güzel bir duygudur
1 Yanıt Yanıtla +8
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mavizaman 3 yıl
ilk fotoğraf etkilemedi daha iyilerini bekliyoruz.
Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
Tersinime göre Jüpiter bir yıldız adayıdır. Yani ikinci güneş.. Çekirdeği yoğunluk azalması nedeniyle yeterince büyüyüp çekim gücü azalınca sahip olduğu gazların bir kısmını uzaya bırakacak ve ortaya çıkacak.Isı ve ışık saçmaya başlayacak..
maddeveevren.tumblr.com
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DH Misafiri 3 yıl
Alakasız olacak ama biri de demiş ki birde hiç utanmadan 14 yılda yapılanlara bakın. Ya bu kadar mı sığ fikirlisiniz. Cumhuriyet yıllarındaki atılımları bilmeden sadece heykel muhabbeti yapabiliyorsunuz. Açın araştırın biraz. Birde 14 yılda kaybettiklerinize bakın. Heykel geyiğiyle devam etmeyin artık.
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EzioAditore 3 yıl
ramazanucan
Dünyadan bakınca bile en az 1 yıldız görüyoruz orası uzay bi tane bile yıldız yok nedense nasanın paylaştığı fotoğrafların çoğunda yıldız yok uzayın görüntüsü yok hollywood filmlerinde bile uzayı daha gerçekçi yapıyorlar

Fotoğrafta pozlama denilen bir durum var bundan haberin var mı? Eğer haberin olsaydı hemen bu yorumunu silerdin.
1 Yanıt Yanıtla +2
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dhdh 3 yıl EzioAditore
EzioAditore
ramazanucan
Dünyadan bakınca bile en az 1 yıldız görüyoruz orası uzay bi tane bile yıldız yok nedense nasanın paylaştığı fotoğrafların çoğunda yıldız yok uzayın görüntüsü yok hollywood filmlerinde bile uzayı daha gerçekçi yapıyorlar

Fotoğrafta pozlama denilen bir durum var bundan haberin var mı? Eğer haberin olsaydı hemen bu yorumunu silerdin.

Nedir pozlama, ne işe yariyor? Etrafta neden başka gök cisimleri yok?
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Agent00 3 yıl
Cassini bu kadar yaklaşmış mıydı?
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ramazanucan 3 yıl
Dünyadan bakınca bile en az 1 yıldız görüyoruz orası uzay bi tane bile yıldız yok nedense nasanın paylaştığı fotoğrafların çoğunda yıldız yok uzayın görüntüsü yok hollywood filmlerinde bile uzayı daha gerçekçi yapıyorlar
2 Yanıt Yanıtla
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Sirkadyen 3 yıl ramazanucan
ramazanucan

Dünyadan bakınca bile en az 1 yıldız görüyoruz orası uzay bi tane bile yıldız yok nedense nasanın paylaştığı fotoğrafların çoğunda yıldız yok uzayın görüntüsü yok hollywood filmlerinde bile uzayı daha gerçekçi yapıyorlar

gokbilimi.net/...
evrimagaci.org/...

Pozlamayla alakalı bir durum.
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irish 3 yıl ramazanucan
ramazanucan
Dünyadan bakınca bile en az 1 yıldız görüyoruz orası uzay bi tane bile yıldız yok nedense nasanın paylaştığı fotoğrafların çoğunda yıldız yok uzayın görüntüsü yok hollywood filmlerinde bile uzayı daha gerçekçi yapıyorlar

:) iyi güldüm.
O kadar yakınında olduğu gezegen ve uyduları bile zor görüntülerken ışık yılı uzaklıktaki cisimlerin fotolarda görünmesini beklemek?
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mavizaman 3 yıl
ilk fotoğraf etkilemedi daha iyilerini bekliyoruz.
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abrenax 3 yıl
Bu sitede gördüğüm bilimsel haberlerin tamamında yorumlar hep enteresan oluyor ve hiç biri konu ile ilgili değil nedense.
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Redunay 3 yıl
A.F.Y.D
Hep o kırmızı noktasını merak etmişimdir

O nokta bildiğim kadarıyla dünya büyüklüğünde ve hiç durmayan bir fırtınanın merkezi konumunda.
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