Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf

NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers'ın yeni görevi Juno yakında Jüpiter'e varıyor. 5 yıllık uzun yolculuğunun ardından nihayet 4 Temmuz gününde Jüpiter'in yörüngesine oturacak olan uzay aracı hedefine sayılı günler kala gaz devinin ilk fotoğrafını da gönderdi.

Jüpiter'e varmasına artık bir haftadan daha az kalan Juno şimdiden ilk fotoğrafını gönderdi. Juno görevinin yetkililerinden Scott Bolton'un deyimiyle muhteşem bir olayın başlangıcı olan bu fotoğrafta hem gaz devi Jüpiter'i hem de dört farklı uydusunu görebiliyoruz.

http://www.cnet.com/news/juno-closing-in-on-jupiter-sends-first-photograph/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bir basketbol sahası büyüklüğünde olan Juno 5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılmıştı. O günden bu yana yaklaşık 600 milyon kilometrelik mesafeyi geride bırakan uzay aracı Jüpiter'e ulaşmasının ardından gaz devinin etrafında 37 defa tur atacak. Bu turlar esnasında çok değerli veriler toplayıp Yeryüzü'ndeki bilim insanlarına gönderecek olan Juno her şey yolunda gittiği takdirde Jüpiter'i en yakından inceleyen uzay aracı olarak tarihe geçecek.Juno'nun Jüpiter'deki görevleri elbette hiç de kolay olmayacak. Gerekli tüm deneyleri yerine getirmek adına gezegenin atmosferine kadar girecek olan Juno Jüpiter'in zorlu şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.Kendi etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 10 saatlik bir süre içerisinde tamamlayan Jüpiter inanılmaz hızlı bir şekilde dönüyor olması nedeniyle de çok sert bir ortama sahip. Güçlü bir manyetik alanın yanı sıra ekstrem düzeylerde radyasyona ve atmosferik basınçlara sahip olan gaz devi Güneş Sistemindeki en zorlu şartlara sahip gezegen olarak değerlendiriliyor.Görev süresi boyunca Juno'nun 100 milyon diş X-ray ışınına maruz kalacağını belirten Rick Nybakken ise bu zorlu şartlara hazır olduklarını belirtti. Jüpiter'in sert ortamına en az maruz kalınacak şekilde bir yörünge dizayn ettiklerini belirten Nybakken,"Bu yörünge sayesinde Juno, Jüpiter'in şu ana kadar anlamakta zorlandığımız tüm detaylarını ortaya çıkaracak kadar zamana sahip olacak. Bu uzun yolculuğu yapmamızın nedeni olan bilgileri alacağız." ifadelerini kullandı.Juno görevi NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay keşif programı New Frontiers'ın ikinci ayağı. Ortalama bir bütçeyle Güneş Sistemini keşfetmeyi amaçlayan programın sonraki istikametlerini dünyanın her yerinden bilim insanları belirliyor.Şimdiye kadar oldukça verimli bir şekilde geçen New Frontiers'ın ilk görevi hepimizin de yakından tanıdığı New Horizons'tu (Yeni Ufuklar). 2006 yılında Plüton yolculuğuna başlayan New Horizons hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl cüce gezegene varmış ve inanılmaz değerli bilgiler göndermişti. New Horizons'un Plüton hakkında gönderdiği bilgiler hala NASA bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediyor.