KAIST'in geliştirdiği şeffaf dokunmatik ekran, iki tarafından da kullanılabiliyor

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla KAIST tarafından hazırlanan şeffaf dokunmatik ekran modeli TransWall, iki taraftan da kullanılabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel tasarlanmış bir çerçeve ile ayakta duran TransWall, ekran tarafında arasına holografik film yerleştirilmiş iki adet plastik cam kullanırken, görüntü aktarımı içinse iki adet ufak projektörden yararlanıyor. Ayrıca her iki tarafında da kızılötesi dokunmatik sensör çerçeveleri taşıyan ve bu sayede parmak hareketlerini etkili şekilde algılayabilen ekran, alt tarafa yerleştirilen mikrofon sayesinde de ortak çalışma gösteren iki kişi arasında sesli iletişimin önünü açıyor. Sunduğu altyapı sayesinde iki kişinin aynı anda farklı çizimler yapmasına, kelime ya da çizim temelli oyunlar oynamasına veya buğulu ekran üstü iletişim kurulmasına imkan tanıyan TransWall, çeşitli iş alanlarında odaları birbirinden ayırma ve yeri geldiğinde çalışanlar arasında hızlı iletişim sağlama gibi bir kullanım alanı da vaat ediyor.

Titreşim temelli taktiksel geri bildirim de verebilen TransWall ekran sisteminin açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kaist.ac.kr/html/kr/index.html