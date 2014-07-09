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KAIST'in geliştirdiği şeffaf dokunmatik ekran, iki tarafından da kullanılabiliyor

mikrofon var ses aktarımı için iki parmak deydimi bildirim veriyor oyun, karşışlıklı iletişim, gibi kullanım alanları
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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KAIST'in geliştirdiği şeffaf dokunmatik ekran, iki tarafından da kullanılabiliyor
Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla KAIST tarafından hazırlanan şeffaf dokunmatik ekran modeli TransWall, iki taraftan da kullanılabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Özel tasarlanmış bir çerçeve ile ayakta duran TransWall, ekran tarafında arasına holografik film yerleştirilmiş iki adet plastik cam kullanırken, görüntü aktarımı içinse iki adet ufak projektörden yararlanıyor. Ayrıca her iki tarafında da kızılötesi dokunmatik sensör çerçeveleri taşıyan ve bu sayede parmak hareketlerini etkili şekilde algılayabilen ekran, alt tarafa yerleştirilen mikrofon sayesinde de ortak çalışma gösteren iki kişi arasında sesli iletişimin önünü açıyor. Sunduğu altyapı sayesinde iki kişinin aynı anda farklı çizimler yapmasına, kelime ya da çizim temelli oyunlar oynamasına veya buğulu ekran üstü iletişim kurulmasına imkan tanıyan TransWall, çeşitli iş alanlarında odaları birbirinden ayırma ve yeri geldiğinde çalışanlar arasında hızlı iletişim sağlama gibi bir kullanım alanı da vaat ediyor.
Titreşim temelli taktiksel geri bildirim de verebilen TransWall ekran sisteminin açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
KAIST'in geliştirdiği şeffaf dokunmatik ekran, iki tarafından da kullanılabiliyor

http://www.kaist.ac.kr/html/kr/index.html Yorum Yaz
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xmasx 5 yıl en beğenilen
Gunumuzde cozunurluk savasinin donum noktasini bu seffaf ekranlar getirecek, en yakinda zamanda telefon, pc, tv vs kullanma dilegiyle.
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Neither 5 yıl
Desene cogu ogretim üyesinin elinde olacak bunlardan
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MoRTaLSouL 5 yıl
Piksel savaşlari yerine, ekranlari ve bataryaları geliştirmeliler. Ve bunun gibi teknolojiler de gayet hoş ve ileriye dönük adımlar.
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tzlc76 5 yıl
Bu teknolojinin herhangi bir espirisi yokki. Dokunmatik panelin altında ekrana görüntü verecek bir teknoloji olmadıktan sonra bende şeffaf ekranı yapabilirdim zaten projeksiyonla olucak iş değil bu
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yec44 5 yıl
tubitak karsilik vermek icin atesi icat edecekmis. simdi koreliler dusunsun
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murattikhat 5 yıl
Teknoloji baya gelişti
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SteveMeade 5 yıl
Birileri Google'ı Apple ile karıştırmış
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fukox 5 yıl
Google alır bunu, yok eder sonra.
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V4LKyR 5 yıl fukox
fukox

Google alır bunu, yok eder sonra.

Apple demek istedin herhalde.
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xmasx 5 yıl en beğenilen
Gunumuzde cozunurluk savasinin donum noktasini bu seffaf ekranlar getirecek, en yakinda zamanda telefon, pc, tv vs kullanma dilegiyle.
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drfree1 5 yıl
aslında bence burda önemli olan ekranın arkasını görebilmemiz.zaten yaptıkları öne koydukları sensörleri arkayada koymak.
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Reul 5 yıl
güzelmiş şu şeffaf ekranların iyice yaygınlaşmasını istiyorum
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Krethuss 5 yıl
Türkiyedeki bütün proflar alır artık.Şekiller ya
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