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Kablonet’te AKN kalktı AST geldi!

Kablonet yeni internet tarifelerini açıkladı. Kablonet'in yeni müşterilere yönelik hazırladığı paketlerde AKN'ye benzer şekilde hızı düşen 'Akıllı Sınırsız Tarifeler' göze çarpıyor.
4 ay
47,5b
1
236
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kablonet’te AKN kalktı AST geldi!
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BTK’nın kararı gereği yeni yılda internet servis sağlayıcı firmalar AKK, AKN gibi hız düşümü olmayan internet hizmeti sunmaya başladı. Türk Telekom, Superonline ve pek çok firma AKN’li tarifleri limitsiz tarifelere dönüştürdü. Kablonet ise farklı bir isim koyarak AKN uygulamaya devam edecek.

AKN kalktı AST geldi

Kablonet, yeni müşterilere yönelik yeni tarifelerini açıkladı. 'Akıllı Sınırsız Tarife' adı verilen tarifede saat 19.00 ile 24.00 arasındaki 5 saatlik süre boyunca kullanıcıların internet hızı düşürülüyor. Kullanılan GB miktarına bakılmaksızın tüm AST kullanıcıları bu hız düşüşünden etkileniyor.

Ülkemizde internetin en yoğun kullandığı saatler akşam saatleri. Kablonet, yoğunluktan etkilenmemek adına böyle bir tarife sunuyor. Ancak bu sistemin AKK/AKN’den pek farkı yok. Zira 16 Mbps diye satın aldığınız internetin hızı, günün en önemli saatlerinde 5 Mbps’e düşüyor. 100 Mbps hızındaki pakette tam 4’te 1’i oranında hız düşüşü gerçekleşiyor. Bu sistemde AKN’den farklı olarak kullanım miktarına göre değil saate göre hız düşüşü gerçekleşiyor.

Hız ne kadar düşüyor?

Saat 00.00 - 19.00 arasındaki yüksek hız, saat 19.00 – 24.00 arasında aşağıdaki şekilde düşürülüyor:

16 Mbps'e Kadar > 5 Mbps'e Kadar        
25 Mbps'e Kadar > 10 Mbps'e Kadar
50 Mbps'e Kadar > 20 Mbps'e Kadar
100 Mbps'e Kadar > 25 Mbps'e Kadar

Kablonet internet fiyatları ne kadar?        

Kablonet’te kotalı, sınırsız ve akıllı sınırsız olarak üç farklı çeşit tarifeler bulunuyor. Akıllı Sınırsız Tarife kapsamında sunulan kampanyasız 16 Mbps hızındaki internetin fiyatı 69,99 TL. Aynı hızda ancak gerçek sınırsız tarifenin kampanasız tutarı ise 99 TL.

Çeşitli kampanyalar ile daha düşük fiyata internet alabilmek mümkün. Örneğin ‘Sadece İnternet Kampanyası’ isimli kampanya dahilinde 16 Mbps hızında akıllı sınırsız internet fiyatı 70,99 TL, 25 Mbps hızında Akıllı sınırsız fiyatı 80,99 TL, 50 Mbps hızında akıllı sınırsız fiyatı 90,99 TL ve 100 Mbps akıllı sınırsız fiyatı ise 100,99 TL olarak belirlenmiş. Kampanya dahilinde tamamen sınırsız internet almak istediğinizde 50 Mbps hızında internet için 250,99 TL, 100 Mbps hızında internet için 400,99 TL ödeme yapmak gerekiyor. İnsanların eve gelip interneti kullanmaya başlayacağı saatlerde hızın düşürüleceğini göz önüne aldığımızda kampanyalı fiyatların da pahalı olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.turksatkablo.com.tr/internet-Tarifeler Yorum Yaz
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Guest-72BF5FF36 4 ay en beğenilen
BTK dan firmalara çok sert müdahale
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kucukyenici 4 ay
Firmalara sesleniyorum. Bir işiniz de hilesiz, hurdasız olsun.
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Xeqona 4 ay
BTK ne işe yarıyor ?
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6 Avatar Avatar Avatar
Saint Ralph 1 ay
Gayet uygun.
Hafta sonu, akşamları buralar sinek avlıyor çünkü millet iş yerindeki interneti kullanıyor.
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ozturkilker 1 ay
Yaklaşık bir saat önce Türksat çağrı merkezinden arandım, ayaküstü AST'ye geçirmeye çalıştılar. İlk sorum geçiş zorunlu mu oldu, hayır cevabını alınca tepkim o zaman niye geçeyim ki oldu. Hem de mevcut ödediğimden fazla paraya! Resmen kullanıcıları gerzek yerine koyup daha adi hizmeti daha pahalıya yutturmaya çalışıyorlar. Çevremdekilere sorduğumda aynı çağrıyı ve geçiş teklifini alanlara rastladım. Anladım ki Türksat tutturabildiğine kitliyor. Normalde 25 mbps'e 47 TL ödüyorum, taahhütümün dolmasına da yaklaşık bir sene var. BTK kararı sonrası kotaya takılmamaya başladım. Zaten amaç buydu, kotanın kalkması. ISP'lerin saat aralıklarına göre hız düşümleri gibi abuk subuk yöntemlere geçmesi değil.
Ha bir de çok fazla internet kullanıyormuşum, aylık 300-500 gb gibi kullanımım varmış. O konuda polemiğe girmedim bile. 10 sene önce deseniz yüksek sayılabilirdi. Artık MS Store'da tek oyunun boyutu 100 GB'ı geçer olmuş, neye göre, kime göre çok bu kullanım? Sizin kullanım oranınızda sorun yok, bizim tırt altyapımız yetmiyor deseler tamam bak.
İçimi dökmüş gibi ve biraz uzunca bir mesaj oldu, kusura bakmayın, ancak yaşanan bu tür olayların bir yerlerde paylaşılması kullanıcıların faydasınadır diye düşünüyorum. Dikkatli olmanız dileğiyle.
2 Yanıt Yanıtla +2
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surfer 1 ay ozturkilker
Ayni numarayı bana da cektiler 47 TL veriyorken 55 TL verecektim az kalsın. Bir de o kadar hızlı konuşuyordu ki zannedersin indirim yapıyor. Her şey aynı olacak falan diyor önce , sonra ben ısrarla sorunca fiyatın artacağından bahsediyor.
Bununla ilgili şikayet kaydı oluşturdum. 1 hafta icinde geri dönüş yapacaklarmış bakalım..
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FrecoB 1 ay ozturkilker
Arayan numarayı paylaşabilir misiniz?
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umutt86 4 ay
Süperonline kullanıcısıyım 50 Mbps 150 Gb kullanıyordum. 1 ay sonra taahhüdüm bitecek. Geçenlerde aradılar 15 Mbps 89 TL teklif ettiler. Bir kamu kurumunda bilgi işlem sorumlusu olarak bu teklif beni çok heyecanlandırdı ve düşünmek için bir hafta süre istedim. Bir hafta sonra insanlarla dalga geçmemeleri gerektiğini söyledim ve kapattım. Şimdi bu kampanya dünya gerçeklerine göre rezil bir kampanya olabilir, ama ülke gerçeklerine göre bence şuana kadar (2019 için) karşılaştığım en iyi kampanya "100'ünüzü Güldüren Kampanyası" , reel olmak lazım. Bir ay sonra ben kesin geçeceğim, herkes durumuna gücüne göre hizmet seçebilir ama değerlendirirken ülke gerçeklerini göz önüne alıp değerlendirin bence.
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DH Misafiri 4 ay
İnternet servis sağlayıcılarının sırtını sıvazlayıp, pohpohlayıp halkı koyun yerine koymaya..
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Hakimutata Insane 4 ay
internet türkiyede adam olmaz daha torunlarımızın torunlarının torunlarının torunları belki onların zamanında adam olabilir eğer kıyamet kopmaz ise.
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suhaksk 4 ay
Bu uygulamadan ve denetim mekanizması BTK kukla gibi bir kurum olduğunu ipleri oynatan servis sağlayıcıların meydanı boş bulduğu istedikleri gibi at koşturduğu görülüyor. BTK AKN kaldırın uygulaması görüldüğü gibi düşük hızlar vererek zam yapan İSS yaradı.. Yazık
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streamin 4 ay suhaksk
sole birsey var yalnız zaten tefe tufe oraninda her yıl sozlesmeniz yoksa %25-30 zam yiyecegiz zaten ondan kacis yok ..50 tl olan tarife bir dahaki yıl 65 sonra 80 sonra 100 olmasi malesef güzel ülkemizde normal ..
Ha bu tefe tufe disinda maliyetleri nasıl artıyor hicbir yatırım yada yeni calisan almadan bu firmaların hani o kısım muamma
ben herseye ragmen bu aks olayını tum isp'lerin ornek almasını ancak fiyatlandır & hız ilisiginde dengeli hareket etmelerini istiyorum ..yoksa hertürlü kota ve duran kotalılardan iyidir bunlar.
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Shadow Fox 4 ay
az daha vodafone a geçecektim ki iyi kurtarmışım. Uydunet le devam, taahhut bitince 100 mb8t e gecerim 76 tl lik olan..
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sombre06 4 ay
Artık miğde bulandırıyorsunuz, iğrençsiniz!
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vodafonefibermaxcelil 4 ay
Merhaba,
Vodafone Saha Satış Uzmanı Celil ben.
Yeni yılla birlikte AKK olayı kalktığı için tüm operatörlerde olduğu gibi bizde de bir fiyat artışı mevcut.
Ancak değerlendirmek isteyenler için şu anda satışta olan hız seçenekleri ;
16 Mbps için:
İlk 6 ay : 59,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 18 Ay: 74,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
24 Mbps için:
İlk 12 ay: 69,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 84,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
35 Mbps için:
İlk 12 ay : 109,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 124,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
şeklindedir. Değerlendirmek isteyenler mesaj yolu ile irtibata geçebilir.
İyi akşamlar :)
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Hamikisi 4 ay vodafonefibermaxcelil
vodafonefibermaxcelil
Merhaba,
Vodafone Saha Satış Uzmanı Celil ben.
Yeni yılla birlikte AKK olayı kalktığı için tüm operatörlerde olduğu gibi bizde de bir fiyat artışı mevcut.
Ancak değerlendirmek isteyenler için şu anda satışta olan hız seçenekleri ;
16 Mbps için:
İlk 6 ay : 59,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 18 Ay: 74,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
24 Mbps için:
İlk 12 ay: 69,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 84,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
35 Mbps için:
İlk 12 ay : 109,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 124,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
şeklindedir. Değerlendirmek isteyenler mesaj yolu ile irtibata geçebilir.
İyi akşamlar :)

35 mbps e 56 tl ödüyorum yalın internet. Sizin yaptığınız hem taahhütlü hemde 2 katı ücretli. Tabi yalın mı değil mi bilmiyorum bir de onun parasını koyun. 3 büyük şirket fırsat bu fırsat deyip %50 zam yapıştırdı fiyatlara.
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freshmind 4 ay
Kim ya bu 70 gb yetenler 100 gb yetenler ? Şaka mı bu ?
Bu gün bir oyun olmuş 100 gb, 4k TV gerçekliği var ve bunun için gerekli içeriklerin boyutları belli, Netflix gerçekliği var, stream servisleri, müzik servisleri, dizi film oyun ... İnternetin artık neredeyse su ile ihtiyaç bazında kapıştığı bir dünya düzeni oluşmuş.
Ayın 4'ü 190 gb gitmiş bile. Bu ay 1 tb'ı geçer herhalde.
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