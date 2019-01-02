Kablonet’te AKN kalktı AST geldi!

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BTK’nın kararı gereği yeni yılda internet servis sağlayıcı firmalar AKK, AKN gibi hız düşümü olmayan internet hizmeti sunmaya başladı. Türk Telekom, Superonline ve pek çok firma AKN’li tarifleri limitsiz tarifelere dönüştürdü. Kablonet ise farklı bir isim koyarak AKN uygulamaya devam edecek.

AKN kalktı AST geldi

Kablonet, yeni müşterilere yönelik yeni tarifelerini açıkladı. 'Akıllı Sınırsız Tarife' adı verilen tarifede saat 19.00 ile 24.00 arasındaki 5 saatlik süre boyunca kullanıcıların internet hızı düşürülüyor. Kullanılan GB miktarına bakılmaksızın tüm AST kullanıcıları bu hız düşüşünden etkileniyor.

Ülkemizde internetin en yoğun kullandığı saatler akşam saatleri. Kablonet, yoğunluktan etkilenmemek adına böyle bir tarife sunuyor. Ancak bu sistemin AKK/AKN’den pek farkı yok. Zira 16 Mbps diye satın aldığınız internetin hızı, günün en önemli saatlerinde 5 Mbps’e düşüyor. 100 Mbps hızındaki pakette tam 4’te 1’i oranında hız düşüşü gerçekleşiyor. Bu sistemde AKN’den farklı olarak kullanım miktarına göre değil saate göre hız düşüşü gerçekleşiyor.

Hız ne kadar düşüyor?

Saat 00.00 - 19.00 arasındaki yüksek hız, saat 19.00 – 24.00 arasında aşağıdaki şekilde düşürülüyor:

16 Mbps'e Kadar > 5 Mbps'e Kadar

25 Mbps'e Kadar > 10 Mbps'e Kadar

50 Mbps'e Kadar > 20 Mbps'e Kadar

100 Mbps'e Kadar > 25 Mbps'e Kadar

Kablonet internet fiyatları ne kadar?

Kablonet’te kotalı, sınırsız ve akıllı sınırsız olarak üç farklı çeşit tarifeler bulunuyor. Akıllı Sınırsız Tarife kapsamında sunulan kampanyasız 16 Mbps hızındaki internetin fiyatı 69,99 TL. Aynı hızda ancak gerçek sınırsız tarifenin kampanasız tutarı ise 99 TL.

Çeşitli kampanyalar ile daha düşük fiyata internet alabilmek mümkün. Örneğin ‘Sadece İnternet Kampanyası’ isimli kampanya dahilinde 16 Mbps hızında akıllı sınırsız internet fiyatı 70,99 TL, 25 Mbps hızında Akıllı sınırsız fiyatı 80,99 TL, 50 Mbps hızında akıllı sınırsız fiyatı 90,99 TL ve 100 Mbps akıllı sınırsız fiyatı ise 100,99 TL olarak belirlenmiş. Kampanya dahilinde tamamen sınırsız internet almak istediğinizde 50 Mbps hızında internet için 250,99 TL, 100 Mbps hızında internet için 400,99 TL ödeme yapmak gerekiyor. İnsanların eve gelip interneti kullanmaya başlayacağı saatlerde hızın düşürüleceğini göz önüne aldığımızda kampanyalı fiyatların da pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.turksatkablo.com.tr/internet-Tarifeler