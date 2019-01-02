Kablonet’te AKN kalktı AST geldi!

AKN kalktı AST geldi
Kablonet, yeni müşterilere yönelik yeni tarifelerini açıkladı. 'Akıllı Sınırsız Tarife' adı verilen tarifede saat 19.00 ile 24.00 arasındaki 5 saatlik süre boyunca kullanıcıların internet hızı düşürülüyor. Kullanılan GB miktarına bakılmaksızın tüm AST kullanıcıları bu hız düşüşünden etkileniyor.
Ülkemizde internetin en yoğun kullandığı saatler akşam saatleri. Kablonet, yoğunluktan etkilenmemek adına böyle bir tarife sunuyor. Ancak bu sistemin AKK/AKN’den pek farkı yok. Zira 16 Mbps diye satın aldığınız internetin hızı, günün en önemli saatlerinde 5 Mbps’e düşüyor. 100 Mbps hızındaki pakette tam 4’te 1’i oranında hız düşüşü gerçekleşiyor. Bu sistemde AKN’den farklı olarak kullanım miktarına göre değil saate göre hız düşüşü gerçekleşiyor.
Hız ne kadar düşüyor?
Saat 00.00 - 19.00 arasındaki yüksek hız, saat 19.00 – 24.00 arasında aşağıdaki şekilde düşürülüyor:
16 Mbps'e Kadar > 5 Mbps'e Kadar
25 Mbps'e Kadar > 10 Mbps'e Kadar
50 Mbps'e Kadar > 20 Mbps'e Kadar
100 Mbps'e Kadar > 25 Mbps'e Kadar
Kablonet internet fiyatları ne kadar?
Kablonet’te kotalı, sınırsız ve akıllı sınırsız olarak üç farklı çeşit tarifeler bulunuyor. Akıllı Sınırsız Tarife kapsamında sunulan kampanyasız 16 Mbps hızındaki internetin fiyatı 69,99 TL. Aynı hızda ancak gerçek sınırsız tarifenin kampanasız tutarı ise 99 TL.
Çeşitli kampanyalar ile daha düşük fiyata internet alabilmek mümkün. Örneğin ‘Sadece İnternet Kampanyası’ isimli kampanya dahilinde 16 Mbps hızında akıllı sınırsız internet fiyatı 70,99 TL, 25 Mbps hızında Akıllı sınırsız fiyatı 80,99 TL, 50 Mbps hızında akıllı sınırsız fiyatı 90,99 TL ve 100 Mbps akıllı sınırsız fiyatı ise 100,99 TL olarak belirlenmiş. Kampanya dahilinde tamamen sınırsız internet almak istediğinizde 50 Mbps hızında internet için 250,99 TL, 100 Mbps hızında internet için 400,99 TL ödeme yapmak gerekiyor. İnsanların eve gelip interneti kullanmaya başlayacağı saatlerde hızın düşürüleceğini göz önüne aldığımızda kampanyalı fiyatların da pahalı olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.turksatkablo.com.tr/internet-Tarifeler Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hafta sonu, akşamları buralar sinek avlıyor çünkü millet iş yerindeki interneti kullanıyor.
Ha bir de çok fazla internet kullanıyormuşum, aylık 300-500 gb gibi kullanımım varmış. O konuda polemiğe girmedim bile. 10 sene önce deseniz yüksek sayılabilirdi. Artık MS Store'da tek oyunun boyutu 100 GB'ı geçer olmuş, neye göre, kime göre çok bu kullanım? Sizin kullanım oranınızda sorun yok, bizim tırt altyapımız yetmiyor deseler tamam bak.
İçimi dökmüş gibi ve biraz uzunca bir mesaj oldu, kusura bakmayın, ancak yaşanan bu tür olayların bir yerlerde paylaşılması kullanıcıların faydasınadır diye düşünüyorum. Dikkatli olmanız dileğiyle.
Bununla ilgili şikayet kaydı oluşturdum. 1 hafta icinde geri dönüş yapacaklarmış bakalım..
Ha bu tefe tufe disinda maliyetleri nasıl artıyor hicbir yatırım yada yeni calisan almadan bu firmaların hani o kısım muamma
ben herseye ragmen bu aks olayını tum isp'lerin ornek almasını ancak fiyatlandır & hız ilisiginde dengeli hareket etmelerini istiyorum ..yoksa hertürlü kota ve duran kotalılardan iyidir bunlar.
Vodafone Saha Satış Uzmanı Celil ben.
Yeni yılla birlikte AKK olayı kalktığı için tüm operatörlerde olduğu gibi bizde de bir fiyat artışı mevcut.
Ancak değerlendirmek isteyenler için şu anda satışta olan hız seçenekleri ;
16 Mbps için:
İlk 6 ay : 59,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 18 Ay: 74,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
24 Mbps için:
İlk 12 ay: 69,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 84,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
35 Mbps için:
İlk 12 ay : 109,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 124,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
şeklindedir. Değerlendirmek isteyenler mesaj yolu ile irtibata geçebilir.
İyi akşamlar :)
35 mbps e 56 tl ödüyorum yalın internet. Sizin yaptığınız hem taahhütlü hemde 2 katı ücretli. Tabi yalın mı değil mi bilmiyorum bir de onun parasını koyun. 3 büyük şirket fırsat bu fırsat deyip %50 zam yapıştırdı fiyatlara.
Bu gün bir oyun olmuş 100 gb, 4k TV gerçekliği var ve bunun için gerekli içeriklerin boyutları belli, Netflix gerçekliği var, stream servisleri, müzik servisleri, dizi film oyun ... İnternetin artık neredeyse su ile ihtiyaç bazında kapıştığı bir dünya düzeni oluşmuş.
Ayın 4'ü 190 gb gitmiş bile. Bu ay 1 tb'ı geçer herhalde.
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