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Kablosuz Powerbeats Pro kulaklık ortaya çıktı

Tamamen kablosuz Powerbeats Pro kulaklık görselleri iOS 12.2 içerisindeki animasyon dosyalarında ortaya çıktı. Önceki nesle çok benzeyen Powerbeats Pro kısa süre içerisinde satışa çıkabilir.
1 ay
4,1b
1
9
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın yeni AirPods 2 modeline rakip olacak yeni bir kablosuz kulaklığı Beats markası altında piyasaya süreceği iddialarını destekleyen ilk görseller ortaya çıktı. Görseller iOS 12.2 sürümünün animasyon dosyaları arasında yer alıyor.

Bugüne kadar Beats markası altında gerçek kablosuz yani ses kaynağının yanında birbirlerine de kablosuz bağlanan kulaklık modeli piyasaya sürülmemişti. AirPods satışlarını baltalamamak adına alınan bu karardan bu yıl vazgeçiliyor. Üstelik AirPods 2 piyasaya çıktıktan hemen sonra.

Apple Powerbeats Pro özellikleri

Apple Powerbeats Pro kulaklık modeli Powerbeats 3 kulaklıkları ile benzer bir tasarıma sahip. Farklı olarak kablolarından kurtulmuş durumda. Ayrıca şarjlı bir muhafaza kutusu da ürün ile birlikte sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalara etkinlik ekleme özelliği geliyor"

Powerbeats Pro modeli AirPods 2’de yer alan H1 ses yongasını kullanacak. Ayrıca Hey Siri özelliği, su geçirmezlik, daha iyi bass ve daha ergonomik bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Bu açılardan AirPods 2’den daha iyi olacak. Bununla birlikte kablosuz şarj ve daha iyi batarya süresi AirPods 2 modeline özgü kalacak.

Powerbeats Pro için henüz bir fiyat detayı mevcut değil ancak AirPods 2 modelinden pahalı olabileceği değerlendiriliyor. En geç gelecek ay içerisinde yeni kulaklığın satışa çıkması bekleniyor.


https://www.phonearena.com/news/Apple-Powerbeats-Pro-wireless-headphones-leaked-pictures_id114822 Yorum Yaz
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sheff2x 1 ay
Valla kullanan adam öyle diyor bende onun yalancisiyim
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redoano 1 ay
beats şişirilmiş dandik bir kulaklık üreticisi. o kadar parayı mis gibi kulaklıklar dururken herhangi bir beats kulaklığa verenin aklı yok. sadece "kulağımda beats olduğunu herkes görsün" diye para saymaktan başka bişey değil.
Apple telefonlara ne kadar da benziyor bu yönüyle
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m_blue 1 ay
Sonuçta ,yüzde 50si Apple'ait 25i HTC 25i beats
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benhuraxu 1 ay
Arkadaşlar anlayanlar yardımcı olabilir mi?
Qcy m1 pro
Qcy qy19
Qcy t1c(tamamen kablosuz)
Meizu ep52
Bunlardan hangisi alınır. Pil süresi de çok önemli.
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sheff2x 1 ay
Qkcy kullanıyor arkadaşım almayın diyor kulaktan düşüyormuş bağlantı sorunu varmış onun bir 250 liralık modeli var onu öneriyor ama bence Türkiye garantili meizu daha alinasi gibi
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tahir40 1 ay
Beats Apple'nin yancısı, yani ederinin 2 3 katı parayı markaya ödediğin firma. Hadi yine Iphone falan alacaksan yazılımını beğenip alabiliyorsun da kulaklık deyince daha ucuza daha kaliteli ürünler satan marka firma var.
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erdem552 1 ay
Ürüne ait görsellerde göz kamaştırıyor hani :)
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