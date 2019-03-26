Kablosuz Powerbeats Pro kulaklık ortaya çıktı

Apple’ın yeni AirPods 2 modeline rakip olacak yeni bir kablosuz kulaklığı Beats markası altında piyasaya süreceği iddialarını destekleyen ilk görseller ortaya çıktı. Görseller iOS 12.2 sürümünün animasyon dosyaları arasında yer alıyor.

Bugüne kadar Beats markası altında gerçek kablosuz yani ses kaynağının yanında birbirlerine de kablosuz bağlanan kulaklık modeli piyasaya sürülmemişti. AirPods satışlarını baltalamamak adına alınan bu karardan bu yıl vazgeçiliyor. Üstelik AirPods 2 piyasaya çıktıktan hemen sonra.

Apple Powerbeats Pro özellikleri

Apple Powerbeats Pro kulaklık modeli Powerbeats 3 kulaklıkları ile benzer bir tasarıma sahip. Farklı olarak kablolarından kurtulmuş durumda. Ayrıca şarjlı bir muhafaza kutusu da ürün ile birlikte sunulacak.

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Powerbeats Pro modeli AirPods 2’de yer alan H1 ses yongasını kullanacak. Ayrıca Hey Siri özelliği, su geçirmezlik, daha iyi bass ve daha ergonomik bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Bu açılardan AirPods 2’den daha iyi olacak. Bununla birlikte kablosuz şarj ve daha iyi batarya süresi AirPods 2 modeline özgü kalacak.

Powerbeats Pro için henüz bir fiyat detayı mevcut değil ancak AirPods 2 modelinden pahalı olabileceği değerlendiriliyor. En geç gelecek ay içerisinde yeni kulaklığın satışa çıkması bekleniyor.