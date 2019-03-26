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Google Haritalara etkinlik ekleme özelliği geliyor

Yakında Google Haritalar uygulamasında çevrenizdeki halka açık etkinlikleri de keşfedebilmeniz mümkün olacak. Yeni özellikte en büyük iş yerel rehberlere düşüyor.
1 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Haritalar uygulaması kullanıcıları da işin içine dahil etme ve daha akıcı bir navigasyon tecrübesi sunma adına pek çok düzenleme seçeneğini hayata geçirmişti. Şimdi de halka açık etkinlik ekleme özelliği geliyor.

Daha fazla etkileşim

Bazı yerel rehberlerin erişimine açılan ve uygulamanın yardım sitesine eklenen yeni özellik halka açık olarak yapılacak etkinliklerin haritaya eklenmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar yakınlarında gerçekleşen etkinlikleri haritada görebiliyor. Etkinlik sayfasında adres, saat, fotoğraf gibi bilgileri girmeniz bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Apple News+ entegre iOS 12.2 yayınlandı"

Normalde çevrenizde veya şehrinizde olan biten etkinlikleri görebilmek için farklı uygulamalar ve platformlar mevcut. Google ise en çok kullanılan uygulamalarından birisine bunu entegre ederek etkileşimi arttırmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Henüz özellik deneme aşamasında ve Katkılarınız menüsüne girdiğiniz zaman üst kısımdaki sekmeler arasına eklenmiş olarak görüyorsunuz. Hangi ülkelerde ve kaçıncı seviye rehberlerde bu özellik kullanılabilir olacak bilinmiyor.

 

https://www.engadget.com/2019/03/24/google-maps-public-events/ Yorum Yaz
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9unkarekoku 1 ay
Yıllardır olmayan yerleri kaldırmıyorlar yerel rehberim seviyem 7 ama adamlar galiba bunu bile yeterli bulmuyor.
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DH Misafiri 1 ay
Düğün etkinlikleri ve mevlütler is loading :D
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astegon 1 ay
Ooo TR'de çok suistimal edilir bu.
Zaten bir yerel rehber olarak yeteri kadar edit yapıyorum.
Adam çevreyoluna sırf reklam olsun diye kendi dükkanını koymuş. Şaka gibi görünüyordu.
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ultramarine caeruleum 1 ay
Google haritaları 5 yıldır etkin kullanıyorum. Bu süre içinde çok fazla geliştirme vs oldu ancak bu defaki seviye atlatıyor.
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DH Misafiri 1 ay
Güzel özellik ama arkadaşın dediği gibi fazla. Adam daha doğru foto yüklemiyor. Yüklemek olsun diye saçma sapan fotolar yüklüyor. Adam tuvalete girecektir onu bile etkinlik yapar. Herkese açmasalar bari :) iş yeri sahiplerine ve belli bir puana ulaşmış yerel rehberlere açsınlar.
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DH Misafiri 1 ay
Bizim millete fazla bu
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