Google Haritalara etkinlik ekleme özelliği geliyor

Google’ın Haritalar uygulaması kullanıcıları da işin içine dahil etme ve daha akıcı bir navigasyon tecrübesi sunma adına pek çok düzenleme seçeneğini hayata geçirmişti. Şimdi de halka açık etkinlik ekleme özelliği geliyor.

Daha fazla etkileşim

Bazı yerel rehberlerin erişimine açılan ve uygulamanın yardım sitesine eklenen yeni özellik halka açık olarak yapılacak etkinliklerin haritaya eklenmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar yakınlarında gerçekleşen etkinlikleri haritada görebiliyor. Etkinlik sayfasında adres, saat, fotoğraf gibi bilgileri girmeniz bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple News+ entegre iOS 12.2 yayınlandı"

Normalde çevrenizde veya şehrinizde olan biten etkinlikleri görebilmek için farklı uygulamalar ve platformlar mevcut. Google ise en çok kullanılan uygulamalarından birisine bunu entegre ederek etkileşimi arttırmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Henüz özellik deneme aşamasında ve Katkılarınız menüsüne girdiğiniz zaman üst kısımdaki sekmeler arasına eklenmiş olarak görüyorsunuz. Hangi ülkelerde ve kaçıncı seviye rehberlerde bu özellik kullanılabilir olacak bilinmiyor.