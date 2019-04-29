Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda

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Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, gelişmiş özelliklere sahip akıllı çanta Swenna’yı vitrine taşıdı. Swenna, teknoloji tutkunlarının gönlünü kazanacak.

Swenna akıllı çanta projesi için 100 bin TL’lik destek hedefleniyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği projeye şimdiye kadar 61 bin 850 TL’lik destek çıkıldı. Projenin haya geçirilmesine çok az kaldı. 225 TL’den başlayan fiyatlarla 6 farklı destek paketi bulunuyor. Bu destek paketlerinden birisini satın alarak hem bu girişime destek olabilir hem de çanta sahibi olabilirsiniz.

Swenna Akıllı Çantan özellikleri

Swenna, iki büyük özelliği ile dikkat çekiyor. Kablosuz şarj pedine sahip bu çanta sayesinde kablo bağlamaya, düğmeye basmaya gerek kalmadan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Çantanın içerisinde bir adet powerbank yerleştirerek bu özelliği kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantı özelliği fonksiyonu sayesinde telefonunuza çağrı geldiğinde titreşimle bildirimde bulunuyor ve aramaları gözden kaçırmanızı engelliyor. Dilerseniz çantanın sapına dokunarak aramayı reddedebiliyorsunuz.

Çantanın derinliklerinde eşya aramayı kolaylaştırmak için içerisinde LED aydınlatma bulunuyor. Suya dayanıklılık özelliği ile yağmurlu havalarda elektronik cihazlarınızı koruyor.

Çantanın sapındaki manyetik kulaklık tutucular ile kulaklığın kaybolmasını engeller, müzik dinleyeceğin zaman hızlıca kulaklığa ulaşabilirsiniz. Kablosuz sinyalleri geçirmeyen RFID cep, içerisinde kredi kartlarınızı ve kimlik bilgilerinizi hırsızlardan korur.

Anahtarlık, çengelli ek taşıyıcı, USB, USB TypeC özellikleri de çantanın diğer akıllı özellikleri arasında. Fiziksel özelliklerine baktığımızda ise 14 inç ve 15.6 inç bilgisayarlar için 2 farklı boyut ve ‘Hidrojen’, ‘Helyum’ olarak adlandırılan iki farklı tasarım seçeneği bulunduğunu görüyoruz.

Farklı boyutlarda 14 adet cebi bulunuyor. Taşınan ağırlığı yüzde 20 oranında daha hafif hissettiriyor. Helyum isimli modelde LED ışık, yanda ek tutma yeri, şişe cebi ve daha fazla iç genişlik özellikleri bulunuyor.

Swenna’nın Arıkovanı’nda hedefine ulaşabilmesi için 24 gün kaldı ve toplam 100 bin TL’lik destek elde etmeyi hedefliyor. Swenna hakkında daha fazla bilgi ve destek olmak için: https://arikovani.com/projeler/swenna-gelecegin-cantalari/detay