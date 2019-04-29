Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda Swenna akıllı çanta projesi, destek toplamaya başladı. Çanta; kablosuz şarj, Bluetooth, LED aydınlarma özellikleri ile dikkat çekiyor.
3 hf.
2,4b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda
Tam Boyutta Gör

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, gelişmiş özelliklere sahip akıllı çanta Swenna’yı vitrine taşıdı. Swenna, teknoloji tutkunlarının gönlünü kazanacak.

Swenna akıllı çanta projesi için 100 bin TL’lik destek hedefleniyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği projeye şimdiye kadar 61 bin 850 TL’lik destek çıkıldı. Projenin haya geçirilmesine çok az kaldı. 225 TL’den başlayan fiyatlarla 6 farklı destek paketi bulunuyor. Bu destek paketlerinden birisini satın alarak hem bu girişime destek olabilir hem de çanta sahibi olabilirsiniz.

Swenna Akıllı Çantan özellikleri                             

Swenna, iki büyük özelliği ile dikkat çekiyor. Kablosuz şarj pedine sahip bu çanta sayesinde kablo bağlamaya, düğmeye basmaya gerek kalmadan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Çantanın içerisinde bir adet powerbank yerleştirerek bu özelliği kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantı özelliği fonksiyonu sayesinde telefonunuza çağrı geldiğinde titreşimle bildirimde bulunuyor ve aramaları gözden kaçırmanızı engelliyor. Dilerseniz çantanın sapına dokunarak aramayı reddedebiliyorsunuz.

Çantanın derinliklerinde eşya aramayı kolaylaştırmak için içerisinde LED aydınlatma bulunuyor. Suya dayanıklılık özelliği ile yağmurlu havalarda elektronik cihazlarınızı koruyor.

Çantanın sapındaki manyetik kulaklık tutucular ile kulaklığın kaybolmasını engeller, müzik dinleyeceğin zaman hızlıca kulaklığa ulaşabilirsiniz. Kablosuz sinyalleri geçirmeyen RFID cep,  içerisinde kredi kartlarınızı ve kimlik bilgilerinizi hırsızlardan korur.

Anahtarlık, çengelli ek taşıyıcı, USB, USB TypeC özellikleri de çantanın diğer akıllı özellikleri arasında. Fiziksel özelliklerine baktığımızda ise 14 inç ve 15.6 inç bilgisayarlar için 2 farklı boyut ve ‘Hidrojen’, ‘Helyum’ olarak adlandırılan iki farklı tasarım seçeneği bulunduğunu görüyoruz.

Farklı boyutlarda 14 adet cebi bulunuyor. Taşınan ağırlığı yüzde 20 oranında daha hafif hissettiriyor. Helyum isimli modelde LED ışık, yanda ek tutma yeri, şişe cebi ve daha fazla iç genişlik özellikleri bulunuyor.

Swenna’nın Arıkovanı’nda hedefine ulaşabilmesi için 24 gün kaldı ve toplam 100 bin TL’lik destek elde etmeyi hedefliyor. Swenna hakkında daha fazla bilgi ve destek olmak için: https://arikovani.com/projeler/swenna-gelecegin-cantalari/detay



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf.
Çok bilmişler gene karşı sorsan bir şey yaptıkları yok elle tutulur konuşmaktan başka destek olmak nerde biliyorsan eksiğini söylersin ki adam tamamlar ama sizlerin yaptığı eleştirmek değil yıkmak sizler gerçek eleştiri yapsanız emin olum önce ben alkışlarım kardeşim şurası olmamış şöyle şöylw yapsan olur vs. Sadece bunun içinde değil her şey için
Neyse zamanımın hepsini burada değil bir kısmını da bu ürünü yapanları desteklemek için harcayayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 hf.
"Taşınan ağırlığı yüzde 20 oranında daha hafif hissettiriyor."
Hımmm. AntiGravity modülü icat olmuş demek ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Turkcell önce hırsızlığı bir bıraksın da sonra yaptıklarına bakıp alkışlayalım (aslında yazdığım Türkiye de ki tüm kurum kuruluşlar için geçerli)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuks36 3 hf.
Arıkovanından hiç bir şey fonlamam, Ottolock diye lanet bir kilit fonladık, 2 yıl sonra elimize plastik kasalı bir barel gönderdiler, iade ettim ama o arada gecikme vs. için arıkovanına yazdığım hiç bir şeyi kaile bile almadılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 hf.
Bir tane kablosuz şarj cihazını çantanın bir gözüne tutturup o şekilde kullanmak çok mu zor :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı 3 hf. Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu 3 hf. Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor 3 hf. Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı 3 hf. Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli" 3 hf. Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı 3 hf. Yeni iPhone’lar USB-C girişli hızlı şarj adaptörü ile gelebilir 3 hf. Oyuncak robot üreticisi Anki kapanıyor 3 hf. Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu 3 hf. ES Dosya Yöneticisi, reklam sahtekarlığı nedeniyle Play Store'dan kaldırıldı 3 hf. Tesla, elektrikli kamyonu Tesla Semi'nin üretimini 2020 yılına erteledi 3 hf. Görevimiz Tehlike filminden fırlamış kontakt lens 3 hf. Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar 3 hf. Xbox Live Gold Mayıs 2019 oyunları açıklandı 3 hf. 80 milyon ABD hanesinin kişisel verileri herkese açık durumda 3 hf. 2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı 3 hf. Huawei geçen yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayarak ilk beşe girdi 3 hf. Samsung’dan dikey televizyon 3 hf. Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda Sonraki Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak 3 hf. Görme yetisini kaybeden kişiler nasıl daha iyi duyuyor ? 3 hf. Spotify 100 milyon ücretli aboneye ulaştı 3 hf. Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows Lite, Build 2019’un gündeminde yok 3 hf. ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar 3 hf. Samsung Galaxy A10 mercek altında | En ucuz Galaxy A modeli 3 hf. Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri: 3 hf. Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek 3 hf. MicroStrategy analitik sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek 3 hf. HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor 3 hf. Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor 3 hf. Samsung Galaxy A50 güncellemesi parmak izi okuyucu sorunlarını çözüyor 3 hf. Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 3 hf. AMD Radeon VII, Ethereum madenciliğinde Nvidia Titan V’yi ezip geçti 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı 3 hf. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı 3 hf. Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak 3 hf. Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi 3 hf. Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir 3 hf. Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim