Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019’un ilk çeyreğinde tahmin edilenin iki katı zarar açıklasa da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Model Y’nin tanıtımıyla birlikte Elon Musk’ın hep sözünü ettiği “S,3,X,Y” ifadesini tamamlayan şirketin en çok merak edilen otomobili hiç şüphesiz Tesla Roadster. Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster’ın menziliyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Tesla, geçtiğimiz günlerde Model S ve Model X serilerinin yeni versiyonlarını üretmeye başladıklarını duyurmuş, bu versiyonlarda daha verimli motorlar kullandıklarını açıklamıştı. Bu güncelleme menzile %10 artış olarak yansımış, Long Range Model S’in menzili 600 km’ye, Model X’inki de 523 km’ye çıkmıştı. Bu modellerdeki iyileştirmenin ardından gözler Tesla Roadster’a çevrildi. Elon Musk, yeni nesil Roadster ilgili sorulan bir soru üzerine aracın 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacağını belirtti.

Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster’ı ilk kez görücüye çıkardığında aracın 997 kilometre menzile sahip olacağını belirtmişti. Şimdi de menzilin 1000 km’yi aşacağı bilgisi geldi. Tesla’nın üzerinde çalıştığı yeni pil teknolojileri göz önüne alındığında bu değerin daha da yukarılara çıkabileceği düşünülüyor. 10.000 Nm’lik tekerlek torku, 1.9 saniyelik 0-100 km/s değeri ve 402 km/s maksimum hız da yeni Tesla Roadster’ın sahip olacağı söylenen özellikler arasında. Elon Musk’ın “Elektrikli araçların gücünü herkese göstereceğiz” dediği yeni Roadster gerçekten de elektrikli araç dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.