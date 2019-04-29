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Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak

Yeni Tesla Roadster'ın elektrikli araç pazarını alt üst edeceğine inanan Elon Musk, aracın menziliyle ilgili gelen bir soruya "Tesla Roadster'ın menzilin 1000 km'nin üzerinde olacak" yanıtını verdi.
3 hf.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019’un ilk çeyreğinde tahmin edilenin iki katı zarar açıklasa da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Model Y’nin tanıtımıyla birlikte Elon Musk’ın hep sözünü ettiği “S,3,X,Y” ifadesini tamamlayan şirketin en çok merak edilen otomobili hiç şüphesiz Tesla Roadster. Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster’ın menziliyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Tesla, geçtiğimiz günlerde Model S ve Model X serilerinin yeni versiyonlarını üretmeye başladıklarını duyurmuş, bu versiyonlarda daha verimli motorlar kullandıklarını açıklamıştı. Bu güncelleme menzile %10 artış olarak yansımış, Long Range Model S’in menzili 600 km’ye, Model X’inki de 523 km’ye çıkmıştı. Bu modellerdeki iyileştirmenin ardından gözler Tesla Roadster’a çevrildi. Elon Musk, yeni nesil Roadster ilgili sorulan bir soru üzerine aracın 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacağını belirtti.

Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster’ı ilk kez görücüye çıkardığında aracın 997 kilometre menzile sahip olacağını belirtmişti. Şimdi de menzilin 1000 km’yi aşacağı bilgisi geldi. Tesla’nın üzerinde çalıştığı yeni pil teknolojileri göz önüne alındığında bu değerin daha da yukarılara çıkabileceği düşünülüyor. 10.000 Nm’lik tekerlek torku, 1.9 saniyelik 0-100 km/s değeri ve 402 km/s maksimum hız da yeni Tesla Roadster’ın sahip olacağı söylenen özellikler arasında. Elon Musk’ın “Elektrikli araçların gücünü herkese göstereceğiz” dediği yeni Roadster gerçekten de elektrikli araç dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.


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Tommy Shelby 3 hf. en beğenilen
“Elektrikli araçların gücünü herkese göstereceğiz”
Adam mesajı vermiş
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fuckulteli 3 hf.
Benim bir tane olsun ya, lan istediğim şeye bak, parası olan bu kadar heves etmiyordur.
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maxe 3 hf.
Uçur bizi Elon reis

Yanıtla +13
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pop-up 3 hf.
çok yakın bir zamanda elektrikli 50k menzili de göreceğiz. Benzine mazota elveda..
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wtersad 3 hf.
10 000 ON BİN NANOMETRE TORK TEKERDE ! AĞAM BİZİMLE DAŞŞAK GEÇİ
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freemangroovy 3 hf.
Nedense şu adamın başarılı olmasını istiyorum..
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ferro1989 3 hf. yeni yorumcu
Bizde Şahin’i çalıştırmaya daha çok kafa yoruyorlar😁
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muammer816 3 hf.
pratikte 1000 km psikolojik sınır aşılırsa tam anlamıyla otomotiv endüstrisi için devrim olur.ancak bu kadar zarar eden bir şirketin hala üretime ve argeye devam etmesi beni şaşırtıyor.sanki birileri bu şirketi fonluyor gibi geliyor bana.
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eko33 3 hf. muammer816
Zarar etmiyor, sürekli fabrika büyütüyor açıyor kapasite artırıyor arge çalışması derken kar göstermiyor bunları zarar göösteriyor hem de vergi de vermiyor. Eğer gerçekten zarar etseydi bile, sen USA olsan dünyada şu anki en iyi elektrikli araç markasını desteklemez miydin? bi kaç milyar dolar ne ki...
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cnv_58 3 hf. muammer816
kağıt üzerinde zarar gösteriyorlar yaptıkları yatırımın gideri çok, yıllar boyu devamlı zararda göstericekler büyüdükçe daha çok zarar gösterecekler
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serafon 3 hf.
Tipini biraz değiştirmeleri lazım, eskimeye başladı.
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L.o.T.u.S 3 hf. haberelectro
Bana tesla verirsen pörtlerim ferraridekini zortlatırım. Arkadan böğüre böğüre gelir ferroş
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Askaparta 3 hf.
Vay be, geleceğe döneceğiz.
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L.o.T.u.S 3 hf.
İçten yanmalı motorlu araçlar tarih olacak.adam 1.9 saniyede 100 km yapıyor.bizim milyon dolarlık içten yanmalı işe yaramazlar ancak bağırırlar böğürürler
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haberelectro 3 hf. L.o.T.u.S
Eline laferrari versem titreyecek pörtlersin laflara bak öay demle
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extinct 3 hf.
hayalim tesla bir tane verse keşke bana
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