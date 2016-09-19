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Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi

Kaçak elektrikle mücadele adına yeni bir dönem başlıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlayacak olan çalışma ile trafo - sayaç arasında şifreleme uygulanacak.
2 yıl
20,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi
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Kaçak elektrik çok uzun yıllardan bu yana ülkemizin kanayan yaralarından birisi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde denetim verimsizliği gibi nedenlerle ciddi boyutlara ulaşan sorun son yıllarda düşüş göstermiş olsa da halen önemli rakamlarda seyrediyor. Tabi bir de bu kayıp - kaçak bedelinin ülke genelindeki kullanım rakamları üzerine eklenmesi durumu var.

Resmi verilere göre kaçak elektrik oranı son 10 yılda %23-25 seviyelerinden %14-15 düzeyine indirilmiş. (2015 yılı için resmi kayıp - kaçak bedeli rakamı %14.1) Burada elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimleri kilit rol oynamış olabilir. Şimdi ise bu noktada yeni bir çalışmaya daha imza atılacak.

Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi
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Sistem Nerelerde ve Nasıl İşleyecek?

Öncelikli olarak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) pilot olarak başlayacak olan uygulamaya göre bölgedeki trafodan çıkan elektriğin iletimi esnasında bir tür şifreleme yolu izlenecek. Değiştirilecek olan ve bu uyuma sahip sayaçlar üzerinden elektrik geçişi sağlanacak. Sayaç ile karşılıklı doğrulama sağlanamazsa elektrik de verilmeyecek.

Özellikle sayaçlarla yapılan hilenin önlenmesi adına önemli olan bu durum, kaçak elektrik kullanımına ne ölçüde etki eder merak konusu. Zira geniş bir coğrafyadaki kırsal alanda herhangi bir sayaç olmaksızın kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu bilinen bir durum. Öncelikle bunun önlenmesi şart.


Bu arada Akdeniz bölgesinde de “Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi” hayata geçiriliyor. Bu sayede sayaçların mühürlenmesi dijital olarak yapılacak ve ölçümlerde yetkisiz işlem yapılmasının önü kapatılacak. Akıllı mühürler, sayaca yapılan müdahalelerin kim tarafından yapıldığının kaydını tutacak ve taklit edilemeyecek.


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zwanzig 2 yıl en beğenilen
Kaçak kullanım önlense bile faturalardan kayıp-kaçak bedelini kaldırmaz, halkı soymaya devam eder bunlar.Aynı Ötv'de olduğu gibi...
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mcgul 2 yıl
oooo güzel haber hevaller bu işe çok üzülecek :D
1 Yanıt Yanıtla +127
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exclbr 2 yıl TempleJoker
TempleJoker
Kayıp kaçak bedelide kalkar herhalde artık

yeni sayaç masrafı gelir bu seferde
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kuzgun_ 5 ay
elektriğe doğalgazda olduğu gibi önödemeli sistem getirilemiyor mu ?
umarım haber hayata geçer bazı şeref yoksularının bedeli bizim gibi enayilere yansıtılmaz (evet sesimizi çıkarmayıp kuzu kuzu ödediğimiz için enayiyiz)..
darısı "trt ve dağıtım bedeli" gibi diğer bizi enayi yerine koyan eklentilere !
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meco 5 ay
konu hortlamış ama uygulama halen ölü
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Çözümü söylüyorum Dicle elektirik ülkeden bağımsız olmalı ve bölgesel negatif yük sadece orayı ilgilendirmeli.Eğer bu noktada ısrarcı davranılırsa o bölgeye yapılacak yatırımlardan bu ücret kesilmeli o lanet olası bölge kaynaklı negatif yük bedel diğer bölgelere kaydırılmamalı kimse essek ker*z değil sözde müslüman ülke ama birazda özde olun hak yiyorsunuz hak ne diyelim ki ama din tüccarının sözlüğünde bu yok sadece mitinglerde var din birde üfürükten birşeyler satmaya çalışanlarda yada camilerde başka yok.
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ali9949 5 ay
yapsınlar daha ne yı beklıyorlar. Mıllet rahat rahat kablo baglayıop kullanıyo sayac okuyana ı rusvet verıyorlar napıyolarsa
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ali9949 5 ay
son 10 yılda kacak elektrık azaldı demıslerde 10 yıl once faturtanın %25ı kayıp kacaktı ama su anda %40ı boyle gelıyor. Madem azaldıysa neden bu oran artıyor? yalan soylemenınde bı adabı olmalıdır bence
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DH Misafiri 5 ay
Sayaç ve trafo arasında olacak bir doğrulamadan bahsediliyor. Eğer trafodan çıkan kw/h ile sayacın okuduğu eşleşip doğrulanamaz ise trafo tarafından kesinti sağlanıp kullanımın önüne geçilecek.
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DH Misafiri 2 yıl
Ne Olacagını Söyleleyim. Şifreli ELektrik Sayacı Kullanan Birinin sen Uzaktan Elektrigini Kestigin Zaman O Adam O sayacı Yerinden Çıkartacak Ve Baglantıyı Düz Yapıp Tekrar Kullanacak. Sen İstedigin Kadar Elektrige Şifre Koy O adam O Elektrik Sayacına Müdahale Edebildigi Sürece Elektrikten Mahrum Kalmaz. Elektrik İdaresinde Çalışan Biriyim İlk ağızdan Duyun istedim.
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igetsky 2 yıl



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T@M@Y 2 yıl
Hiç sevinemiyorum, faturaya yansıtacaklarını sanmıyorum bunu :). Bakınız mazot fiyatları dünya genelinde düşerken Türkiye'de düşmüyor aksine zamlanıyor. Aradaki parada cukkaya gidiyor. Biz eşşek oldukça semer vuran çok olur.
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Hubalahubhub 2 yıl
Bende doguluyum ve haklisiniz. Tembel dir dogulular bi tek cocuk yaparken caliskanlar. Devlet herseyi yapsin ayağa kadar getirsin isterler sonra da devleti arkasindan vurular devlet bize bahmiiirrr derler. Karadenize bakiyrm adamlar yaylalara kendileri elektriklerini goturuyor cesmesini yapiyor devlet geliyor hazir olani duzenliyor, ic anadolu ya bakiyorum yorukler daglra toroslara elektrkk yol su kendileri goturuyorlar devlet geliyor duzenliyor. Doguya bakiyorum devlet hizmet goturuyor adamlar yardim edecegine kostek oluyor hizmet ayaklarina kadar geliyor bu seferde begenmiyor. O mabadini kaldirda isin bi ucundan tut yardımcı ol desen devlet baa bahacak der. Dogudan adam olmaz bizzat tanidiklarimdan ve dogudaki gozlemlerinden yola çıkarak yazdim.
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TORQ4k 5 ay Hubalahubhub
Yaşın eminim 15-16dır.hadi onu geçtim büyük olduğunu varsayıyorum bu seferde zekadan kalıyorsun. Hep aynı ezbere şeyleri tekrar tekrar söylüyorsunuz. Doğuda filan yaşıuor olamazsın eminim ama ben doğuda yaşıyorum heray 200 lira fatura ödüyorum çevremde de şahsen çok nadir denk geldim. Kullananlar köyde yaşıyan fakir insanlar genelde.istanbuldaki kaçak elektrik kullanan bi fabrikanın doğudaki 1 şehrin tüm elektrik kullanımına eşit olduğunu bilmiyorsun dimi!? Yahu artık birazda beyninizi kullansanız? Çok zor biliyorum ama bi deneyin!
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