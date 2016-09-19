Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi

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Kaçak elektrik çok uzun yıllardan bu yana ülkemizin kanayan yaralarından birisi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde denetim verimsizliği gibi nedenlerle ciddi boyutlara ulaşan sorun son yıllarda düşüş göstermiş olsa da halen önemli rakamlarda seyrediyor. Tabi bir de bu kayıp - kaçak bedelinin ülke genelindeki kullanım rakamları üzerine eklenmesi durumu var.

Resmi verilere göre kaçak elektrik oranı son 10 yılda %23-25 seviyelerinden %14-15 düzeyine indirilmiş. (2015 yılı için resmi kayıp - kaçak bedeli rakamı %14.1) Burada elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimleri kilit rol oynamış olabilir. Şimdi ise bu noktada yeni bir çalışmaya daha imza atılacak.

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Sistem Nerelerde ve Nasıl İşleyecek?

Öncelikli olarak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) pilot olarak başlayacak olan uygulamaya göre bölgedeki trafodan çıkan elektriğin iletimi esnasında bir tür şifreleme yolu izlenecek. Değiştirilecek olan ve bu uyuma sahip sayaçlar üzerinden elektrik geçişi sağlanacak. Sayaç ile karşılıklı doğrulama sağlanamazsa elektrik de verilmeyecek.

Özellikle sayaçlarla yapılan hilenin önlenmesi adına önemli olan bu durum, kaçak elektrik kullanımına ne ölçüde etki eder merak konusu. Zira geniş bir coğrafyadaki kırsal alanda herhangi bir sayaç olmaksızın kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu bilinen bir durum. Öncelikle bunun önlenmesi şart.





Bu arada Akdeniz bölgesinde de “Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi” hayata geçiriliyor. Bu sayede sayaçların mühürlenmesi dijital olarak yapılacak ve ölçümlerde yetkisiz işlem yapılmasının önü kapatılacak. Akıllı mühürler, sayaca yapılan müdahalelerin kim tarafından yapıldığının kaydını tutacak ve taklit edilemeyecek.