Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler

Bir çocuk sahibi olmak çok farklı bir duygu. Dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Kendi adıma konuşmam gerekirse daha vicdanlı biri oldum diyebilirim.

Kucağında çocuklarıyla sınırımıza dayanan veya denizlerde yitip giden Suriyeli göçmenlere defolup gitsinler diyemiyorsunuz mesela. Keşke elimizde olsa da ihtiyacı olan herkese daha iyi bir hayat sunabilsek.

Konumuza gelecek olursak Bartu, geçtiğimiz Mayıs ayında 2 yaşını geçti ve hızla büyümeye devam ediyor. Bu süreçte de işimize fazlaca yarayan ve yaramayan bir çok şeye para harcadık.

Kimini 1 ay bile kullanmadan kenara ayırdık kimi şeyler de var ki doğumundan bu yana aktif olarak kullanıyoruz ve hayatımızı fazlaca kolaylaştırdılar.

Bu yazımda aldığım ve çok uzun süre kullandığım beni fazlasıyla memnun bırakan ürünlere yer verdim. İşinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm ürünler yanında tablet ve cep telefonu kullanımına ilişkim notlarım da yer alıyor.

Motorola MBP33 2.8’’ LCD Ekran Dijital Bebek Kamerası

Gerçek anlamda bir efsane. Tavsiyem, sakın sadece bebeğin sesini dinlemenizi sağlayan telsizlere para vermeyin. Biraz fazla verip kameralı modellerden bir tane alın.

Motorola MBP33, piyasadan bulabileceğiniz en uygun bebek kameralarından biri. Çekim mesafesi gayet iyi. Yazlıktayken Dubleks evin üst katında yatan çocuğumu bahçeden izlemeye devam edebiliyordum. Apartman dairesinde ise hiç sorun olmuyor. Teknik özelliklerinde 200 metreye kadar çekim mesafesi diyor ama bu mesafeyi test etme şansım olmadı.

2.4GHz frekans bandında haberleştiği için eğer güçlü bir Wireless Router'a sahipseniz yakınlarında parazitlenme yaşayabiliyorsunuz fakat routerdan biraz uzaklaşında sorun ortadan kalkıyor.

Sesi olabildiğince iyi iletiyor ve gece görüş özellikli kamerası üzerinde yer alan sıcaklık ölçer sayesinde ekranında oda sıcaklığını da takip edebiliyorsunuz.



Ekran modülü, 4 farklı kamerayı kontrol edebiliyor ve ek aparat ile televizyona da bağlanabiliyor. (Kutu içeriğinde bu aparat yer almıyor)

2.8" ekran kesinlikle bebeğinizi görebilmek için yeterli oluyor dilerseniz 2x dijital yakınlaştırma özelliği ile merak ettiğiniz zamanlarda daha yakından görüntü almak da mümkün.

Kamera üzerinde önceden yüklenmiş 5 farklı melodi yer alıyor ve bebeğiniz uyurken bunlardan birinin çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Çift yönlü ses aktarımı yapabilen sette kamera üzerinde hoparlör de yer alıyor ve ekran üzerinden bebeğinize seslenebiliyorsunuz.

Ekran modülü bir çok defa düşmesine rağmen hala sağlam ve çalışıyor. Kamera direkt prize bağlı çalışırken ekran kısmı şarj edilerek priz bağımsız da kullanılabiliyor. Pil üzerinde çalışırken de 4-5 saat boyunca aktif kullanabiliyorsunuz. Öğle uykusu için bu süre fazlasıyla yeterliyken akşam uykularında prize takılı oluyor.

Daha büyük ekranlı ve pili daha uzun giden bir versiyonu daha mevcut ama bana sorarsanız ekstra para vermeye değmez. Bu model de fazlasıyla iş görüyor.

Braun Thermoscan 5 Ateş Ölçer

Braun'un bu modelini eşim rahatsızlandığı bir vakit hastaneye gittiğimizde gördüm. Hemşire eşimin ateşini bu modelle ölçtü ve açıkçası hastanede kullanılıyorsa vardır bir bildikleri diyerek gidip aldım.

Çok hızlı ve rahat kullanılıyor. Ölçümleri de isabetli. Steril kalması için kulağa giren kısmı için plastik başlıklar mevcut. Fiyatları uygun. Pili olabildiğince tasarruflu kullanıyor.

Bendeki modelin en büyük eksiği ekranında ışık yok. Bu yüzden gece ölçümlerinde zorluk çıkartıyor. Thermoscan 7'de bunu da çözmüşler. Alet el bilgisayarı gibi olmuş resmen :)) fakat kullanma şansım olmadı. Açıkçası eldekini değiştirip ekstra para ödemeye gerek duymadım.

Hafızasına 30 adet ölçüm sonucunu kaydedebiliyorsunuz. Değişimi takip etmek için yararlı bir özellik. Dijital ateş ölçerlerin koltuk altı versiyonları da bulunuyor fakat hiç tavsiye etmiyorum. Yetişkinler için neyse de bebekte koltuk altından ateş ölçmek oldukça zahmetli.

Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör (SCF284/02)

Biberondan emziğe hepsi Avent olunca sterilizatörü de Avent aldık. Biraz geç aldık zira ilk başlarda eski usul kaynar su ile sterilizasyon yapıyorduk :)

Alttaki haznesine suyu koyuyorsunuz, biberon ve emzikleri yerleştirdikten sonra tuşa tıklamanız yeterli. Isınması soğuması derken 6-10dk arasında her şey bitmiş oluyor. Kapağı açmadığınız sürece de içindekileri steril tutmaya devam ediyor.

Burada önemli bir detay var zira bu sterilizatör ile Avent marka olmayan ürünler kullanmayın. Erime veya bozulma yaşayabiliyorsunuz. Kaşık ve çatal gibi şeylerde de yine markaya dikkat edin. Yüksek sıcaklıklara dayanamayan ürünler eriyerek kullanılmaz hale gelebiliyorlar. Tecrübe ile sabittir :)

Avent otomatik göğüs pompasının aksesuarlarını da yine bu cihazla ile sterilize edebiliyorsunuz. 6 adet biberon alan hazne oldukça geniş.

Tatile giderken de taşıması çok kolay. Otel odasında dahi bir kaç dakika içinde kurup sterilizasyon işlemini başlatmak mümkün. Şiddetle tavsiye ettiğim bir ürün.

Bondigo Eğitici Aktivite Masası

Bu oyuncak bir efsane. Bartu, 6 aylıkken aldım ve o zamanlar oynamak için üzerine tutunup tırmanıyordu şimdilerde ise müzik çalıp dans ediyor.

Aktivite masası Türkçe konuşuyor ve renkleri, harfleri, hayvanları öğretmek için çeşitli fonksiyonlara sahip. Şu ana kadar onca oyuncak aldım en dayanıklısı ve en uzun süre oynadığı bu oldu. Aldığımdan beri pilini değiştirmemiş olmam da ayrı bir konu :))

Asıl konu Tablet ve Cep telefonu kullanımı

Ne yalan söyleyeyim çocuğum olmadan önce 4 yaşına gelene kadar tablet ve cep telefonundan uzak tutacağım diyordum. Fakat aklı ermeye başlayıp da elimizdeki cihazlara verin ben de bakayım demeye başladığında işler biraz değişti.

Hatta bir ara en yapılmaması gereken şeyi yaparak bir yere gittiğimizde ses çıkartmasın diye tablette çizgi film de açtığım doğrudur. Çocuğun yeni yerler görme ve keşfetme hakkını elinden almak, ne büyük bir hata ne gaddarlık...

Şu anda cep telefonu ve tablet tamamen yasak. Bu tip cihazları kullanmasına izin verdiğimiz 1-2 aylık dönem sonundaki değişim hoşumuza gitmediği ve yavaş yavaş bağımlı hale gelmeye başladığını hissettiğimiz için kullanımını yasakladık.

Şimdi tableti sadece arkadaşları oynarken görebiliyor. Yanına ilişip izlemesi serbest :D

Tablet olarak iPad Mini kullanıyordum ve yüklü uygulamalar olarak Wonderkind'ın animasyonlu hikayeleri, boşluk doldurmaca ve hafıza oyunları yüklüydü.

Hepsiyle oynadı, sıkıldı ve hep daha fazlasını istedi. Özellikle Youtube çukuruna düştüğü anda da yaptığımız hatayı anlayıp onu çekip çıkartmak bize düştü.

Kısacası şunu söylemem gerekiyor ki tabletten öğrenebileceği her şeyi oyuncaklarıyla da öğrenebilir. Tabletteki çocuk oyunlarının neredeyse hepsi oyuncaklardan esinlenilerek geliştirilmiş durumdalar.

Doktorculuk oynarken hayali hasta yok da bir tilkiyi iyi ediyor ya da itfaiye ile yangın söndürürken hazırdaki ateşe parmakları ile tıklıyor hepsi bu.

Hayal gücünü kısıtlıyor çünkü her şeyi hazır sunuyor. Kısacası gelişim sürecinde bir şeyler öğrenebilmek için boynunu eğip saatlerce bir ekranın başında durmasına gerek yok.

Bugün kullandığımız teknolojileri bulan, geliştiren hiç kimse çocuk yaşlarda tabletlere sahip değildi.

Şu sıra kitaplara sarmış durumda ve okuma yazma bilmese de resimli hikaye kitaplarını ya da çocuk dergilerini getirip oku diyor. Biz okurken de yanımıza oturup dinliyor. Arada da alıp okuyormuş gibi oyun oynuyor. Bizi taklit ediyor. Bartu'nun oyun masasında kitapları için özel bir yeri bile var.

Ona cep telefonu ve tablet izni vermediğimiz için de biz cep telefonuna daldığımızda gelip telefonunu elimizden çekip alıyor ve kenara koyuyor. Oyuncaklarıyla oynamaya davet ediyor.

Kısacası çok şükür hatadan kısa sürede döndük ve çocuğumuzun olması gerektiği gibi anne baba ilgisi eşliğinde oyuncaklarıyla büyümesini sağlıyoruz. Size de tavsiyem elinizden geldiğince tablet ve cep telefonunu çocuklarınızdan uzak tutmanız.

İleride teknolojiyi kavrayamaz diye de korkmayın. Zira çocuğun tablet kullanabiliyor olması onun süper zeka olduğunu göstermiyor. Asıl tableti geliştirenlerin zekasını gösteriyor zira adamlar bebeklerin bile rahat kullanabileceği bir şey ortaya koymuşlar.

Çocuğunuzun zekasını çevresiyle iletişim kurabilme yeteneğini kıstas alarak daha doğru gözlemleyebilirsiniz.