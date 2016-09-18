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Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler

Oğlum geçtiğimiz Mayıs ayında 2 yaşını doldurdu. Çocuğumun gelişimi sırasında kullandığım teknolojik oyuncaklar ve tablet, cep telefonu gibi cihazlardaki sınırlama yöntemlerim çok soruldu. İşte cevabı
2 yıl
16b
1
98
Diğer Ev Elektroniği
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir çocuk sahibi olmak çok farklı bir duygu. Dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Kendi adıma konuşmam gerekirse daha vicdanlı biri oldum diyebilirim.
Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler
 
Kucağında çocuklarıyla sınırımıza dayanan veya denizlerde yitip giden Suriyeli göçmenlere defolup gitsinler diyemiyorsunuz mesela. Keşke elimizde olsa da ihtiyacı olan herkese daha iyi bir hayat sunabilsek.
Konumuza gelecek olursak Bartu, geçtiğimiz Mayıs ayında 2 yaşını geçti ve hızla büyümeye devam ediyor. Bu süreçte de işimize fazlaca yarayan ve yaramayan bir çok şeye para harcadık.
Kimini 1 ay bile kullanmadan kenara ayırdık kimi şeyler de var ki doğumundan bu yana aktif olarak kullanıyoruz ve hayatımızı fazlaca kolaylaştırdılar.
Bu yazımda aldığım ve çok uzun süre kullandığım beni fazlasıyla memnun bırakan ürünlere yer verdim. İşinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm ürünler yanında tablet ve cep telefonu kullanımına ilişkim notlarım da yer alıyor. 
Motorola MBP33 2.8’’ LCD Ekran Dijital Bebek Kamerası
Gerçek anlamda bir efsane. Tavsiyem, sakın sadece bebeğin sesini dinlemenizi sağlayan  telsizlere para vermeyin. Biraz fazla verip kameralı modellerden bir tane alın.
Motorola MBP33, piyasadan bulabileceğiniz en uygun bebek kameralarından biri. Çekim mesafesi gayet iyi. Yazlıktayken Dubleks evin üst katında yatan çocuğumu bahçeden izlemeye devam edebiliyordum. Apartman dairesinde ise hiç sorun olmuyor. Teknik özelliklerinde 200 metreye kadar çekim mesafesi diyor ama bu mesafeyi test etme şansım olmadı. 
2.4GHz frekans bandında haberleştiği için eğer güçlü bir Wireless Router'a sahipseniz yakınlarında parazitlenme yaşayabiliyorsunuz fakat routerdan biraz uzaklaşında sorun ortadan kalkıyor.
Sesi olabildiğince iyi iletiyor ve  gece görüş özellikli kamerası üzerinde yer alan sıcaklık ölçer sayesinde ekranında oda sıcaklığını da takip edebiliyorsunuz.

Ekran modülü, 4 farklı kamerayı kontrol edebiliyor ve ek aparat ile televizyona da bağlanabiliyor. (Kutu içeriğinde bu aparat yer almıyor)
2.8" ekran kesinlikle bebeğinizi görebilmek için  yeterli oluyor dilerseniz 2x dijital yakınlaştırma özelliği ile merak ettiğiniz zamanlarda daha yakından görüntü almak da mümkün.
Kamera üzerinde önceden yüklenmiş 5 farklı melodi yer alıyor ve bebeğiniz uyurken bunlardan birinin çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Çift yönlü ses aktarımı yapabilen sette kamera üzerinde hoparlör de yer alıyor ve ekran üzerinden bebeğinize seslenebiliyorsunuz.
Ekran modülü bir çok defa düşmesine rağmen hala sağlam ve çalışıyor. Kamera direkt prize bağlı çalışırken ekran kısmı şarj edilerek priz bağımsız da kullanılabiliyor. Pil üzerinde çalışırken de 4-5 saat boyunca aktif kullanabiliyorsunuz. Öğle uykusu için bu süre fazlasıyla yeterliyken akşam uykularında prize takılı oluyor.
Daha büyük ekranlı ve pili daha uzun giden bir versiyonu daha mevcut ama bana sorarsanız ekstra para vermeye değmez. Bu model de fazlasıyla iş görüyor. 
Braun Thermoscan 5 Ateş Ölçer 
Braun'un bu modelini eşim rahatsızlandığı bir vakit hastaneye gittiğimizde gördüm. Hemşire eşimin ateşini bu modelle ölçtü ve açıkçası hastanede kullanılıyorsa vardır bir bildikleri diyerek gidip aldım.
Çok hızlı ve rahat kullanılıyor. Ölçümleri de isabetli. Steril kalması için kulağa giren kısmı için plastik başlıklar mevcut. Fiyatları uygun. Pili olabildiğince tasarruflu kullanıyor. 
Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler
 
Bendeki modelin en büyük eksiği ekranında ışık yok. Bu yüzden gece ölçümlerinde zorluk çıkartıyor. Thermoscan 7'de bunu da çözmüşler. Alet el bilgisayarı gibi olmuş resmen :)) fakat kullanma şansım olmadı. Açıkçası eldekini değiştirip ekstra para ödemeye gerek duymadım.
Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler
 
Hafızasına 30 adet ölçüm sonucunu kaydedebiliyorsunuz. Değişimi takip etmek için yararlı bir özellik. Dijital ateş ölçerlerin koltuk altı versiyonları da bulunuyor fakat hiç tavsiye etmiyorum. Yetişkinler için neyse de bebekte koltuk altından ateş ölçmek oldukça zahmetli.
Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör (SCF284/02)
Biberondan emziğe hepsi Avent olunca sterilizatörü de Avent aldık. Biraz geç aldık zira ilk başlarda eski usul kaynar su ile sterilizasyon yapıyorduk :) 
Alttaki haznesine suyu koyuyorsunuz, biberon ve emzikleri yerleştirdikten sonra tuşa tıklamanız yeterli. Isınması soğuması derken 6-10dk arasında her şey bitmiş oluyor. Kapağı açmadığınız sürece de içindekileri steril tutmaya devam ediyor. 
Burada önemli bir detay var zira bu sterilizatör ile Avent marka olmayan ürünler kullanmayın. Erime veya bozulma yaşayabiliyorsunuz. Kaşık ve çatal gibi şeylerde de yine markaya dikkat edin. Yüksek sıcaklıklara dayanamayan ürünler eriyerek kullanılmaz hale gelebiliyorlar. Tecrübe ile sabittir :)
Avent otomatik göğüs pompasının aksesuarlarını da yine bu cihazla ile sterilize edebiliyorsunuz. 6 adet biberon alan hazne oldukça geniş. 
Tatile giderken de taşıması çok kolay. Otel odasında dahi bir kaç dakika içinde kurup sterilizasyon işlemini başlatmak mümkün. Şiddetle tavsiye ettiğim bir ürün.
Bondigo Eğitici Aktivite Masası
Bu oyuncak bir efsane. Bartu, 6 aylıkken aldım ve o zamanlar oynamak için üzerine tutunup tırmanıyordu şimdilerde ise müzik çalıp dans ediyor.
Aktivite masası Türkçe konuşuyor ve renkleri, harfleri, hayvanları öğretmek için çeşitli fonksiyonlara sahip. Şu ana kadar onca oyuncak aldım en dayanıklısı ve en uzun süre oynadığı bu oldu. Aldığımdan beri pilini değiştirmemiş olmam da ayrı bir konu :))
Asıl konu Tablet ve Cep telefonu kullanımı
Ne yalan söyleyeyim çocuğum olmadan önce 4 yaşına gelene kadar tablet ve cep telefonundan uzak tutacağım diyordum. Fakat aklı ermeye başlayıp da elimizdeki cihazlara verin ben de bakayım demeye başladığında işler biraz değişti.
Hatta bir ara en yapılmaması gereken şeyi yaparak bir yere gittiğimizde ses çıkartmasın diye tablette çizgi film de açtığım doğrudur. Çocuğun yeni yerler görme ve keşfetme hakkını elinden almak, ne büyük bir hata ne gaddarlık... 
Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler
 
Şu anda cep telefonu ve tablet tamamen yasak. Bu tip cihazları kullanmasına izin verdiğimiz 1-2 aylık dönem sonundaki değişim hoşumuza gitmediği ve yavaş yavaş bağımlı hale gelmeye başladığını hissettiğimiz için kullanımını yasakladık.
Şimdi tableti sadece arkadaşları oynarken görebiliyor. Yanına ilişip izlemesi serbest :D
Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler
 
Tablet olarak iPad Mini kullanıyordum ve yüklü uygulamalar olarak Wonderkind'ın animasyonlu hikayeleri, boşluk doldurmaca ve hafıza oyunları yüklüydü.
Hepsiyle oynadı, sıkıldı ve hep daha fazlasını istedi. Özellikle Youtube çukuruna düştüğü anda da yaptığımız hatayı anlayıp onu çekip çıkartmak bize düştü.
Kısacası şunu söylemem gerekiyor ki tabletten öğrenebileceği her şeyi oyuncaklarıyla da öğrenebilir. Tabletteki çocuk oyunlarının neredeyse hepsi oyuncaklardan esinlenilerek geliştirilmiş durumdalar.
Doktorculuk oynarken hayali hasta yok da bir tilkiyi iyi ediyor ya da itfaiye ile yangın söndürürken hazırdaki ateşe parmakları ile tıklıyor hepsi bu. 
Hayal gücünü kısıtlıyor çünkü her şeyi hazır sunuyor. Kısacası gelişim sürecinde bir şeyler öğrenebilmek için boynunu eğip saatlerce bir ekranın başında durmasına gerek yok.
Bugün kullandığımız teknolojileri bulan, geliştiren hiç kimse çocuk yaşlarda tabletlere sahip değildi.  
Şu sıra kitaplara sarmış durumda ve okuma yazma bilmese de resimli hikaye kitaplarını ya da çocuk dergilerini getirip oku diyor. Biz okurken de yanımıza oturup dinliyor. Arada da alıp okuyormuş gibi oyun oynuyor. Bizi taklit ediyor. Bartu'nun oyun masasında kitapları için özel bir yeri bile var.
Ona cep telefonu ve tablet izni vermediğimiz için de biz cep telefonuna daldığımızda gelip telefonunu elimizden çekip alıyor ve kenara koyuyor. Oyuncaklarıyla oynamaya davet ediyor. 
Kısacası çok şükür hatadan kısa sürede döndük ve çocuğumuzun olması gerektiği gibi anne baba ilgisi eşliğinde oyuncaklarıyla büyümesini sağlıyoruz. Size de tavsiyem elinizden geldiğince tablet ve cep telefonunu çocuklarınızdan uzak tutmanız.
İleride teknolojiyi kavrayamaz diye de korkmayın. Zira çocuğun tablet kullanabiliyor olması onun süper zeka olduğunu göstermiyor. Asıl tableti geliştirenlerin zekasını gösteriyor zira adamlar bebeklerin bile rahat kullanabileceği bir şey ortaya koymuşlar.  
Çocuğunuzun zekasını çevresiyle iletişim kurabilme yeteneğini kıstas alarak daha doğru gözlemleyebilirsiniz. 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen insom
insom
Sen varya sen çok kurnazsin ego mesut. Dünkü yazıdan sonra böyle bir yazı. Dün o kadar çok elestiri aldın ki aklın gitmiştir. Şirin gözükmek için yapılan çok güzel bir hamle gibi geliyor bana.
Not:Allah analı babalı büyütsün.

Allah sen ve senin gibileri ıslah etsin benden uzak tutsun. Nefret ve kininizle başbaşa kalın.

Okumayın yazılarımı. Biri mi dürtüyor da peşimde dolaşıp sonra da yorum yazıyorsunuz? Hadi başka kapıya.
insomSen varya sen çok kurnazsin ego mesut. Dünkü yazıdan sonra böyle bir yazı. Dün o kadar çok elestiri aldın ki aklın gitmiştir. Şirin gözük...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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rockymarlboro 2 yıl
nereden nereye donanım forumda eskiden ekran kartı incelemelerini izlediğimiz Mesut Çevik artık bebek kamerası inceliyor

o değilde yarın bir gün bende bebek kamerası alırım belki mesajım bulunsun
nereden nereye donanım forumda eskiden ekran kartı incelemelerini izlediğimiz Mesut Çevik artık bebek kamerası inceliyoro değilde yarın bir gün b...
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casperfriendly 2 yıl
Çok faydalı bir çalışma olmuş... Teşekkürler...
Öte yandan, huzur paradadır sözüne katılmadığımı belirtmek isterim... Huzur bizimle ilgilidir, hayata bakış açımızla özellikle...
Çok faydalı bir çalışma olmuş... Teşekkürler...Öte yandan, huzur paradadır sözüne katılmadığımı belirtmek isterim... Huzur bizimle ilgilidir, hayata bakış ...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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MaDMaxiBo 2 yıl
birz daha verip görüntülü alalım da telsizler 100 liradan başlıyor bu 500 lira

sterilizatör gerekli olabiliyor sanırım. yeğen için bakıyorlardı bir tane.
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doc.dr 2 yıl
Görüntüye gerek olmuyor mu diyorsunuz?
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vampirelf 2 yıl
Bir de bu uygulama var. Telsiz alamaynlara yada tatilde telsizi unutanlara. Tavsiye ederim .

play.google.com/...
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HLLBN 2 yıl
Ps4 ds4 uc4 bu üçü önerilir
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DH Misafiri 2 yıl
Bir sözü vardır bilirmisiniz bilmem ama demişler ki "sen doğru dur eğri belasını bulur..." Gerçekten merak ediyorum içerik üreten (ama iyi ama kötü) birşeyler hakkında bilgi veren insanlara sırf birşeyleri tarafı olmadan doğruları yazan insanlara neden bu ülkede adam gibi değer verilmiyor? Hadi onu geçtimde üreten insanlara birşeyler koyan insanlara neden durup durup bir pislik atmayı yerinde buluyor yurdumun mükemmel zekalı insanları? Gerçekten neyin egosunun tatminkarlığını yaşıyorsunuz? Yada neyin kinini? Yok bdk yok apple yok samsung yazısı? Gerçekten merak ediyorum bdk ile ilgili açıklamalarında ne buldunuz yada apple yada samsung yada diğer markalar hakkındaki yazılarında? Benim anlam veremediğim şey bu insanların işlerinin incelemek değerlendirmek ve aktarmak olduğunun bilmem farkındamısınız? Meraklılığımın kusuruna bakmayın ama gerçekten eleştiri yaptığınızı düşünüyormusunuz? Yoksa sadece birşeylerin eziklik hissiyatını gidermek için mi bu yorumlar? Artık bırakın lütfen saçma sapan yorumları da gerçekten birşeyleri değiştirmek daha ileriye götürmeye zorlamak için yorumlar yapın.fiziksel Yaş sıkalanız belki benden büyüktür affınıza sığınarak söylüyorum ama 7-10 yaş sıkalasına sahip sokaklarda arkadaşlarına laf sokan ezmeye çalışan zorbalardan biraz farkınız olsun... Ortada bir emek bir yazı var ve gerçekten bırakın bi içerik çıkartmayı 15-20 cümleden fazla birşeyler hayatı boyunca yazmamışsınızdır tutupta bir içerik çıkartan insanın da şevkini kırmaya çalışıyorsunuz... Yaptığınız sadece kendinizi küçük düşürmek... Bırakında yorum yaparkende insanlara birşeyler katın yok sen şu taraftasın yok bu taraftasın bırakın artık bunları bu insanlar bir emek ve zamanla gecelerini gündüzlerine katarak belkide kendilerini bile ihmal ederek birşeyler üretmek insanlara bir nebzede olsa katkı sağlamak için çaba gösteriyorlar... Biraz saygı göstermek lazım artık bu ülkede birieyler iretmeye çalışan insanlara. Yorum yaparken bile bu insanın sadece eleştirmek yerin dibine sokmak için değil adam gibi yorum yaparak bu insanların bizlere daha verimli içerikler sağlamasına yardımcı olacak şeylerle eleştirin... Bu arada Mesut beyin avukatlığını yapmıyorum... Sadece siz değerli mükemmel zekalı yurdum insanları için üzülüyorum o kadar... Umarım hayatlarınızı da bu kadar değersizleştirmiyorsunuz...
Dip not: Mestu bey en azından incelemelerinizi yaparken altarnatif ürünlerlede kıyaslama şansınız olursa bizler için daha faydalı olacağına inanıyorum. Örneğin bebek kamerasında birden fazla altarnatif ve fiyat sıkalasında değerlendirmeler bizim yararımıza daha doğru tercihler yapmamızı sağlar... Emeğinize sağlık.
Allah Analı babalı sağlıklı büyütsün...
İnsanlara hakkettiğinden fazla değer vermeyin asla... Herkeze iyi hayatlar dilerim...
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fyilmaz 2 yıl
Güzel yazı olmuş teşekkürler.

Uzaktan ateş ölçerler daha iyi değilmi sizce
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Kuseyr 2 yıl
Bu güzel yazı için teşekkürler Mesut Bey,
Arada bu tür güzel paylaşımlarınızın devam etmesini bekliyoruz, ben ve benim gibi baba adaylarına faydalı olacağına inanıyorum.
Mesela ilk fırsatta bondigo aktivite masasını oğluma almayı düşünüyorum bu yazınızdan sonra.
Bundan sonra da alıp kullandığınız ve maksimum fayda sağladığınız ürünleri paylaşmanızı rica ediyorum.
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sanal84 2 yıl
Biz telsiz ile hallettik bebeklik dönemimizi.Şimdi 5 yaşına girdiler, çok şükür tablet cep telefonu tanımıyorlar daha.Tanımıyorlardan kastım bizden görmüyorlar hiç, önlerinde internete girmeyi vs minimuma indirmiş bulunmaktayız.O yüzden de sürekli bizimle kağıt işleri yapmak, resim çizmek,beraber hikaye dinlemek yada bisiklet sürmek onlara daha cazip geliyor.
Şu sıralar biraz fazla televizyonda izliyorlar haftasonları.O konuda da esnek bırakıyoruz.
Kişisel düşüncem çocukların ailelerinden kopmaması ve ailece bişiler yapmaktan zevk alması, anne ve babasını eğlenceli bulması çok önemli çocuğun büyüme döneminde.Çocuk ile iletişimi koparmamak, ve sadece kural koymak ile anne baba olunmaz.O yüzden çocuklarınız ile bol bol zaman geçirin o güzel yıllar bir kere olacak çocuğunuz ile size ait olan.Sadece bir kere yaşayacaksınız..
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gerbera 2 yıl
bebek kamerası almak isteyenler ve elinde kullanmadığı eski android cihazı olanların ilgisini çekecek bir video
youtu.be/...
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drserk 2 yıl
bebeği görmek için wifi vericili bir cihazı bebeğin yanına koymak zararlı diye telsiz aldım. 6aylık oldu hala daha kullanıyorum.yazlıkta büyük evlerde vs çıtırtıda bile yeterli oluyor. motorolanın telsizi.. görüntü şart demek de gerekli değil.
ateş ölçer olarak exergen ateş ölçerini aldım birebir civalıyla aynı.
amazon.com/...
bunlar alternatif öneriler
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doc.dr 2 yıl drserk
Motorola mbp36s hakkında sizinde bilginiz varsa sizdende tavsiye rica ediyorum..
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Shafter 2 yıl
Benimkl de 16 aylik oldu.hanimla lklmlzln elinden ipadler düşmeyince şimdi o da kullanmak için çıldırıyor
Hatta tom cat in videolarını beraber koynuma yatıp izlemesi en büyük zevki şu anda..
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