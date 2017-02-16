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Kaçak elektrik kullanımını azaltacak yeni sistem uygulamaya konuluyor

Kaçak elektrik kullanımının yüksek oranlara ulaştığı illerde, izinsiz müdahalelerin yapılmaması için elektrik sayaçları evlerin ve işyerlerinin dış kısmına yerleştirilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Kaçak elektrik kullanımını azaltacak yeni sistem uygulamaya konuluyor

Elektrik dağıtım şirketleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki kaçak elektrik kullanımın oranını azaltabilmek amacıyla yeni bir sistemi uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Şirketler, elektrik kullanımını ölçen sayaçları evlerin ve işyerlerinin dış kısımlarına, elektrik direklerinde bulunan panolara yerleştirerek sayaçlara yapılan izinsiz müdahaleleri engellemeyi amaçlıyor.

Bu yeni uygulamanın yanı sıra sayaçların kontrolü uzaktan sağlanacak ve kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bölgelere daha sık polis baskını yapılacak.

Kaçak elektrik kullanımının azaltılması hedefleniyor

Dicle Eletkrik Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre 2015 senesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki 21.5 milyar kWh elektrik kullanıldı. Kullanılan elektriğin yalnızca yüzde 22’sinin faturalandırılabildiği, geriye kalan 16 milyar kWh elektriğin ise kaçak olarak kullanıldığı bildirildi. Atatürk Barajı’nın 2015 senesinde  4.6 kWh elektrik üretebildiği göz önünde bulundurulursa, 6 ilde kullanılan kaçak elektrik miktarı neredeyse 4 Atatürk Barajı’na denk geliyor.

Elektrik hatları zarar görüyor

Kaçak elektrik kullanımı şehirlerdeki elektrik dağıtım şebekelerini de kötü yönde etkiliyor. Şirketler tarafından elde edilen verilere göre geliştirilen şebekeler, elektrik kullanımının yüksek miktarlara ulaşması durumunda zarar görüyorlar. Kaçak elektrik kullanımı, bölgede elektrik kesintilerinin yaşanmasına da neden oluyor. Paylaşılan verilere göre elektrik kesintilerinin yüzde 90’ı kaçak elektrik kullanımından kaynaklanıyor.

6 il, İstanbul kadar elektrik kullandı 

TEDAŞ’ın 2014 raporunda yer alan verilere göre yalnızca 5.7 milyon toplam nüfusa sahip olan 6 il, 14.6 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbul kadar elektrik kullandı. Bu verilere göre kişi başına İstanbul’dan 2.5 kat daha fazla elektrik tüketen 6 il, kaçak elektrik kullanımında batı illerinin çok daha ilerisinde.

2015 senesinde oransal olarak en fazla kaçak elektrik kullanımı yüzde 86.1 oranıyla Mardin’de gerçekleşti. Mardin’i yüzde 80.4 oranla Şırnak, yüzde 75.3 oranla Şanlıurfa, yüzde 72.6 oranla Diyarbakır, yüzde 67.6 oranla Batman ve yüzde 40.64 oranla Siirt izliyor. Aynı bölgede bulunan ve yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan Gaziantep ise 6 ilden çok daha az oranda kaçak elektrik kullanmış. Verilere göre Gaziantep’te kullanılan 4.4 milyar kWh elektriğin yalnızca 434 milyon kWh’si faturalandırılamadı.



http://m.milliyet.com.tr/kacak-elektirige-kesin-cozum--ekonomi-2397477/ Yorum Yaz
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blacksaver 2 yıl en beğenilen
avrupa'da sayaçlardan internet hattına bağlanan bir link kablosu vardır ki elektrik dağıtan firma anlık olarak takip eder bir anormal durum olursa direkt olarak elektiriğinizi keserler sizler isterseniz internet üzerinden online kaç Kwh elektrik tükettiğinizi takip edebilirsiniz böyle bir sistem yapabilirler ama telefon kablolarının bile çalındığı memlekette elbette bu bir çözüm olmaz yerin altından çekip üstüne beton dökseler kabloların yine hiltiyle delip kopartırlar burası türkiye ve ben bu cahillerle dolu ülkenin ileri görüşlü ve çağdaş bir vatandaşı olmaya çalışıyorum, ne yazık ki...
avrupa'da sayaçlardan internet hattına bağlanan bir link kablosu vardır ki elektrik dağıtan firma anlık olarak takip eder bir anormal durum olursa direkt olarak...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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nokta_28 2 yıl
Geçen senelerde Dicle elektrik A.Ş Diyarbakır belediyesinin elektrik faturasını ödemediği için elektriklerini kesmeye gitmişti.. Hatta hata dönemim belediye başkanı da Dicle Elektrik A.Ş' nin sularını kesmekle tehdit etmiş ve idare binasının önünde izinsiz kazı çalışması başlatmıştı. Malesef o yıllardaki çözüm süreci yüzünden devlet büyükleri araya girip eski düzene devam etmelerini sağlamıştı. Hani Türk insanı unutur ya yada hep unutkandır... Ama bak dün gibi gözümün önüne geldi olay.. Eğer o zaman firma o elektrik faturasını tahsil edebilseydi bu gün bu rezillikeri yapmaya gerek yoktu...
Geçen senelerde Dicle elektrik A.Ş Diyarbakır belediyesinin elektrik faturasını ödemediği için elektriklerini kesmeye gitmişti.. Hatta hata dönemim belediye baş...
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Yanıtla +37
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stalker(1979) 2 yıl
Kaçak elektrik ile baş etmenin yolu yok. İllaki bir şeyler buluyorlar. Zaten firmalar işin kolayını bulmuş. Ödemeyenlerin faturasını ödeyenlere yık gitsin ooooh mis gibi.
Dürüst vatandaşın cezalandırıldığı bir sistem oluşturmuşlar.
Kaçak elektrik ile baş etmenin yolu yok. İllaki bir şeyler buluyorlar. Zaten firmalar işin kolayını bulmuş. Ödemeyenlerin faturasını ödeyenlere yık gitsin ooooh...
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scorpion20 2 ay
sayaç okuma bedeli
siz zahmet etmeyin ben okuyup size söyleyeyim deseydniz
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asi_mawi 3 ay
100 lira kullanım bedeli var bu ayki faturada toplam tutar 192 lira. 55 Lra sayaç okuma bedeli geçirmişler.
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Lagari Hasan Çelebi 4 ay
adamalar panolara molotof atıyor,nasıl engeliceksin? şirket elektiği kesiyor o zaman da bayii basıyorlar.engelemek çok zor .
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fatihonurteker 4 ay
Bu konu uzun yıllardır gündemimizde, gerçekten can sıkıcı bir durum olduğu aşikar. Ben bunu şöyle yorumluyorum birileri lokantaya gidiyor yiyor içiyor sonra hiç tanımadığı birisi üzerine adisyonu yazdırıyor. Neden başka insanın kullandığını ödüyorum ki? Ben neden sayaç okuma bedelleri ödüyorum ki? Bu sorunları kaldırmak adına geliştirdiğim proje vardır, patent işlemini tamamladım ve sisteme uygulanması aşamasında yardımlarınızı bekliyorum, projemi link den inceleyip destek verirseniz memnun olurum, sistem vatandaşı korumak üzere kurulmuştur. Her yol 6.5 milyar lira sadece elektrik için ödemeyelim, bugün yapılan yardım yarın kat kat cebinizde olacak.
fongogo.com/...
instagram: onurtekerrr
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xmen121 2 yıl
İnşallah tamamen biter
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likeablex 2 yıl
Hangi devirde yaşıyoruz artık şuna çözüm bulunsun acil. Ben her ay muntazam faturasını ödeyen vatandaşım banane "kayıp kaçak bedeli" nden. Ne saçma sistem böyle. 1 gün geciktirmeden ödüyorum. E cezamı bu? Böyle gitmez.
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hasgesci 2 yıl
Kaçak elektrik kullananlara ve bunlara göz yumanlara hakkımızı helal etmiyoruz.
Herkesin hesaba çekileceği günde görüşürüz.
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Jeopol 2 yıl
Hirsizlara her turlu destegi verip hirsizlar caliyor demek ayribbir sacmalik.
Ya hirsizligi hirsizligin yapildigi bolgeye odetirsin ya da hic elektrik vermezsin kendilerinden yok olurlar.
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wolf silver 2 yıl
Bide alt yapıyı kaçak elektriğe bağlayan dağıtım şirketleri yok mu? Yada yukarıda admin bu kaçak elektriği alt yapıya bağlamış çok zarar görüyormuş pehhh.. Şimdi türk telekomda genel olarak internet yavaşliğinı alt yapıya bağlıyor. Alt yapıya yatırım yapın isterlerse 100 milyar kwh kaçak olsa olsada yine de kaldırir. Saçma sapan teoriler üretmeyin..
Gelelim toplumun genel bir kesimini hedef alma..
Vay efendim kaçak elektriği onlar kullanıyor bizde ödüyoruz..
PEKİ İSTANBULDA, ANKARADA, İZMİRDE yapılan ihalelerde şu kadar kişi geçmezse devlet günlük olarak şu kadar parayı ödeyecek demiyor mu?
İstanbulda- izmitte-Ankara-izmir de olan köprüdür, alt geçittir, tüneldır bunların parasını niye Artvinde, karstaa, erzurumda, vanda, şırnak ta, hakkaride, mardinde, diyarbakırda, kiliste hatayda bu köşede bulunan illerin Vergisiyle niye onlar ödeniyor? Bu nasıl saçmalık? Burada 1 kuruş dahi ödeyen adam niye onu ödüyor??
Çok acik ve net bir şekilde söylüyorum. Toplumu yada herhangi bir kesimi hedef gösteren kişi benim gözümde fetoden, pkk dan işid den bir farkı yok. Bu tür nifak çıkaranlara karşı dikkatli olun. Silahlı örgütler bu ülkeyi bölemez bölecek güçleride yok. Yalnız şu hedef gösterenlere dikkat edin. Suriyede Esadda Kürtleri, sünnileri yada toplumun belli bir kesiminde ayrıcalık yaptı diğerlerini köşeye attı ne oldu? Ülke 2-3 parçaya bölünme üzere.. Aman aman bir kaç saçma sapan konuşan insanların gazına gelmeyin. Aklı selim hareket edin. Suriye gibi olmayalım. Etrafımızda bu kadar düşman varken......
2 Yanıt Yanıtla
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ozmenakif 2 yıl wolf silver
wolf silver
Bide alt yapıyı kaçak elektriğe bağlayan dağıtım şirketleri yok mu? Yada yukarıda admin bu kaçak elektriği alt yapıya bağlamış çok zarar görüyormuş pehhh.. Şimdi türk telekomda genel olarak internet yavaşliğinı alt yapıya bağlıyor. Alt yapıya yatırım yapın isterlerse 100 milyar kwh kaçak olsa olsada yine de kaldırir. Saçma sapan teoriler üretmeyin..
Gelelim toplumun genel bir kesimini hedef alma..
Vay efendim kaçak elektriği onlar kullanıyor bizde ödüyoruz..
PEKİ İSTANBULDA, ANKARADA, İZMİRDE yapılan ihalelerde şu kadar kişi geçmezse devlet günlük olarak şu kadar parayı ödeyecek demiyor mu?
İstanbulda- izmitte-Ankara-izmir de olan köprüdür, alt geçittir, tüneldır bunların parasını niye Artvinde, karstaa, erzurumda, vanda, şırnak ta, hakkaride, mardinde, diyarbakırda, kiliste hatayda bu köşede bulunan illerin Vergisiyle niye onlar ödeniyor? Bu nasıl saçmalık? Burada 1 kuruş dahi ödeyen adam niye onu ödüyor??
Çok acik ve net bir şekilde söylüyorum. Toplumu yada herhangi bir kesimi hedef gösteren kişi benim gözümde fetoden, pkk dan işid den bir farkı yok. Bu tür nifak çıkaranlara karşı dikkatli olun. Silahlı örgütler bu ülkeyi bölemez bölecek güçleride yok. Yalnız şu hedef gösterenlere dikkat edin. Suriyede Esadda Kürtleri, sünnileri yada toplumun belli bir kesiminde ayrıcalık yaptı diğerlerini köşeye attı ne oldu? Ülke 2-3 parçaya bölünme üzere.. Aman aman bir kaç saçma sapan konuşan insanların gazına gelmeyin. Aklı selim hareket edin. Suriye gibi olmayalım. Etrafımızda bu kadar düşman varken......

Dostum burada toplumun bir kesimini hedef alma falan yok. Birinin suçunu başkasına kitleme olayına karşı duruş var. Ayrıca bahsettiğin köprülerin, otoyolların parasının garanti edilip bizim vergilerimizle ödenmesine de olur veren ben henüz görmedim. Birilerini zengin edip parasını bizden alıyorlar. Kaçak elektrik İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da da kullanılıyor sadece güneydoğuda değil. Özetle alayına karşıyız!
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hidrojennn 2 yıl wolf silver
Orijinalden alıntı: wolf silver

Bide alt yapıyı kaçak elektriğe bağlayan dağıtım şirketleri yok mu? Yada yukarıda admin bu kaçak elektriği alt yapıya bağlamış çok zarar görüyormuş pehhh.. Şimdi türk telekomda genel olarak internet yavaşliğinı alt yapıya bağlıyor. Alt yapıya yatırım yapın isterlerse 100 milyar kwh kaçak olsa olsada yine de kaldırir. Saçma sapan teoriler üretmeyin..



Gelelim toplumun genel bir kesimini hedef alma..

Vay efendim kaçak elektriği onlar kullanıyor bizde ödüyoruz..

PEKİ İSTANBULDA, ANKARADA, İZMİRDE yapılan ihalelerde şu kadar kişi geçmezse devlet günlük olarak şu kadar parayı ödeyecek demiyor mu?

İstanbulda- izmitte-Ankara-izmir de olan köprüdür, alt geçittir, tüneldır bunların parasını niye Artvinde, karstaa, erzurumda, vanda, şırnak ta, hakkaride, mardinde, diyarbakırda, kiliste hatayda bu köşede bulunan illerin Vergisiyle niye onlar ödeniyor? Bu nasıl saçmalık? Burada 1 kuruş dahi ödeyen adam niye onu ödüyor??



Çok acik ve net bir şekilde söylüyorum. Toplumu yada herhangi bir kesimi hedef gösteren kişi benim gözümde fetoden, pkk dan işid den bir farkı yok. Bu tür nifak çıkaranlara karşı dikkatli olun. Silahlı örgütler bu ülkeyi bölemez bölecek güçleride yok. Yalnız şu hedef gösterenlere dikkat edin. Suriyede Esadda Kürtleri, sünnileri yada toplumun belli bir kesiminde ayrıcalık yaptı diğerlerini köşeye attı ne oldu? Ülke 2-3 parçaya bölünme üzere.. Aman aman bir kaç saçma sapan konuşan insanların gazına gelmeyin. Aklı selim hareket edin. Suriye gibi olmayalım. Etrafımızda bu kadar düşman varken......

yazdığın gibi olmuyor malesef. Erzurum, Elazığ'daki insan İstanbul, Ankara , İzmir'de yapılanların parasını ödemiyor. tam tersine bu ilde oturanlar o illerde yapılanların parasını ödüyor. Büyük illerdekiler ödedikleri vergi miktarı kadar hizmet almıyor. Milletin kullandığı elektrik parasının ödenmesini istemek hedef göstermek olmuyor. Erzurum'daki adam, Rize'deki adam elektrik parası ödüyorsa Batman'daki adam da ödeyecek.

bir haberden satırlar.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul 89 milyar 632 milyon 899 bin lirayla hazineye en fazla vergi aktaran kent oldu. Bunu 23 milyar 159 milyon 219 bin lirayla Ankara, 22 milyar 146 milyon 894 bin lirayla Kocaeli, 21 milyar 141 milyon 660 bin lirayla İzmir takip etti.
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BekirTemel 2 yıl
Halk saf oldukça, onları temsil edenler sömürüye, çakallar kaçak elektriğe devam edecek.
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