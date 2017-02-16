Kaçak elektrik kullanımını azaltacak yeni sistem uygulamaya konuluyor

Elektrik dağıtım şirketleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki kaçak elektrik kullanımın oranını azaltabilmek amacıyla yeni bir sistemi uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Şirketler, elektrik kullanımını ölçen sayaçları evlerin ve işyerlerinin dış kısımlarına, elektrik direklerinde bulunan panolara yerleştirerek sayaçlara yapılan izinsiz müdahaleleri engellemeyi amaçlıyor.

Bu yeni uygulamanın yanı sıra sayaçların kontrolü uzaktan sağlanacak ve kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bölgelere daha sık polis baskını yapılacak.

Kaçak elektrik kullanımının azaltılması hedefleniyor

Dicle Eletkrik Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre 2015 senesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki 21.5 milyar kWh elektrik kullanıldı. Kullanılan elektriğin yalnızca yüzde 22’sinin faturalandırılabildiği, geriye kalan 16 milyar kWh elektriğin ise kaçak olarak kullanıldığı bildirildi. Atatürk Barajı’nın 2015 senesinde 4.6 kWh elektrik üretebildiği göz önünde bulundurulursa, 6 ilde kullanılan kaçak elektrik miktarı neredeyse 4 Atatürk Barajı’na denk geliyor.

Elektrik hatları zarar görüyor

Kaçak elektrik kullanımı şehirlerdeki elektrik dağıtım şebekelerini de kötü yönde etkiliyor. Şirketler tarafından elde edilen verilere göre geliştirilen şebekeler, elektrik kullanımının yüksek miktarlara ulaşması durumunda zarar görüyorlar. Kaçak elektrik kullanımı, bölgede elektrik kesintilerinin yaşanmasına da neden oluyor. Paylaşılan verilere göre elektrik kesintilerinin yüzde 90’ı kaçak elektrik kullanımından kaynaklanıyor.

6 il, İstanbul kadar elektrik kullandı

TEDAŞ’ın 2014 raporunda yer alan verilere göre yalnızca 5.7 milyon toplam nüfusa sahip olan 6 il, 14.6 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbul kadar elektrik kullandı. Bu verilere göre kişi başına İstanbul’dan 2.5 kat daha fazla elektrik tüketen 6 il, kaçak elektrik kullanımında batı illerinin çok daha ilerisinde.

2015 senesinde oransal olarak en fazla kaçak elektrik kullanımı yüzde 86.1 oranıyla Mardin’de gerçekleşti. Mardin’i yüzde 80.4 oranla Şırnak, yüzde 75.3 oranla Şanlıurfa, yüzde 72.6 oranla Diyarbakır, yüzde 67.6 oranla Batman ve yüzde 40.64 oranla Siirt izliyor. Aynı bölgede bulunan ve yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan Gaziantep ise 6 ilden çok daha az oranda kaçak elektrik kullanmış. Verilere göre Gaziantep’te kullanılan 4.4 milyar kWh elektriğin yalnızca 434 milyon kWh’si faturalandırılamadı.

http://m.milliyet.com.tr/kacak-elektirige-kesin-cozum--ekonomi-2397477/