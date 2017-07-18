Kadınların AVM gezmesinden sıkılan erkeklere çözüm üretildi

Çin'in en büyük şehrindeki bir alışveriş merkezi, eşlerinin veya sevgililerinin bitmek tükenmek bilmeyen alışveriş tutkusundan sıkılan erkekleri mutlu edecek eşi benzeri görülmemiş bir çözüm üretti. Şanghay'daki en büyük alışveriş merkezi olan Global Harbor, geçtiğimiz günlerde AVM'yi gezen eşini veya sevgilisini beklerken "acı çeken" erkeklerin sırtını dayayıp bilgisayar oyunu oynayabilecekleri "eş dinlenme kabinleri" sunmaya başladı.

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Her biri, içindeki kişinin konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan 4 adet teknoloji dostu kabin, 1 aylık deneme süresi kapsamında alışveriş merkezinin etrafına yerleştirilmiş durumda. Gelen haberlere göre hizmet daha şimdiden son derece popüler olmayı başarmış. Her kabinde lüks, rahat bir koltuk ve erkeklerin "beklerken" eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan büyük bir TV ekranı ve oyun konsolu bulunuyor.

Erkeklerin oyunlarını bitirmesini bekleyemeyiz

Ancak kabinler genelde çiftler tarafından olumlu karşılanırken, bazı bayanların ise hoşuna gitmedi. Kabinde vakit geçiren bir erkek bunun çok iyi düşünüldüğünü söylerken "Biz burda kimseyi rahasız etmeden eğlenceli vakit geçirirken, kız arkadaşlarımız diledikleri gibi alışverişe zaman ayırıyor" dedi.

Fakat bazı kadınların bu fikre sıcak bakmadığını belirtelim. Bu düşüncede olanlar ise erkeklerin oyun oynamayı bırakmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar. "Alışverişi tamamladığımızda bir de erkeklerin oyunlarının bitmesini beklemek zorunda kalabiliriz" diyen bayanlara göre erkeklerin "kız arkadaşlarıyla birlikte" alışveriş yapmaları gerekiyor. Erkekler oyun oynarken veya eğlenirken kendileri sıkılabilirmiş.