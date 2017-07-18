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Kadınların AVM gezmesinden sıkılan erkeklere çözüm üretildi

Alışveriş yapan kadınlara eşlik eden erkeklerin beklemekten sıkılma derdi son buluyor. Şanghay'daki en büyük alışveriş merkezi bunun için harika bir fikir geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Kadınların AVM gezmesinden sıkılan erkeklere çözüm üretildi
Çin'in en büyük şehrindeki bir alışveriş merkezi, eşlerinin veya sevgililerinin bitmek tükenmek bilmeyen alışveriş tutkusundan sıkılan erkekleri mutlu edecek eşi benzeri görülmemiş bir çözüm üretti. Şanghay'daki en büyük alışveriş merkezi olan Global Harbor, geçtiğimiz günlerde AVM'yi gezen eşini veya sevgilisini beklerken "acı çeken" erkeklerin sırtını dayayıp bilgisayar oyunu oynayabilecekleri "eş dinlenme kabinleri" sunmaya başladı.
 
Ayrıca Bkz. "Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı"
Her biri, içindeki kişinin konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan 4 adet teknoloji dostu kabin, 1 aylık deneme süresi kapsamında alışveriş merkezinin etrafına yerleştirilmiş durumda. Gelen haberlere göre hizmet daha şimdiden son derece popüler olmayı başarmış. Her kabinde lüks, rahat bir koltuk ve erkeklerin "beklerken" eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan büyük bir TV ekranı ve oyun konsolu bulunuyor.
 
Kadınların AVM gezmesinden sıkılan erkeklere çözüm üretildi

Erkeklerin oyunlarını bitirmesini bekleyemeyiz

Ancak kabinler genelde çiftler tarafından olumlu karşılanırken, bazı bayanların ise hoşuna gitmedi. Kabinde vakit geçiren bir erkek bunun çok iyi düşünüldüğünü söylerken "Biz burda kimseyi rahasız etmeden eğlenceli vakit geçirirken, kız arkadaşlarımız diledikleri gibi alışverişe zaman ayırıyor" dedi.
 
Fakat bazı kadınların bu fikre sıcak bakmadığını belirtelim. Bu düşüncede olanlar ise erkeklerin oyun oynamayı bırakmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar. "Alışverişi tamamladığımızda bir de erkeklerin oyunlarının bitmesini beklemek zorunda kalabiliriz" diyen bayanlara göre erkeklerin "kız arkadaşlarıyla birlikte" alışveriş yapmaları gerekiyor. Erkekler oyun oynarken veya eğlenirken kendileri sıkılabilirmiş.

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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
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St Batuhan 1 yıl
Kadınlar bekleyemiyor ama erkekler beklemek zorunda. Bu da bir ayrımcılık hem de dişi taraftan. Pes yani :D Neyse sevgilim yok kafam rahat :p
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forumlarabak 1 yıl
Bu olay bizim ülkemizde denenseydi avm açılışında veletler kuyruk yapar kapanana kadar da tepesinden inmez bağırış çağırış kavga dövüş birbirlerini ezer milleti zıvanadan çıkarırlardı..
Bu olay bizim ülkemizde denenseydi avm açılışında veletler kuyruk yapar kapanana kadar da tepesinden inmez bağırış çağırış kavga dövüş birbirlerini ezer milleti...
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cabriyo 2 ay
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oturuyorum mediamarkt a varsa cs go yoksa ps4 xbox futbol...
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Ayyuka 1 yıl
Feministleri konuya bekliyoruz.
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cakalll 1 yıl
ulan eskiden kadıköydü sultanahmetti bakırköydü taksimdi gezerdik.isyan ederdim yorucu oluyor diye.avmler çıktı sahilde çekirdek çitlemek maldivlerde tatil yapmak kadar özel birşey oldu anasını satayım:))
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ahmet1905_47 1 yıl
Bu yeni birşey değil ki istanbulda da var Mall of istanbula yolu düşen olursa arka giriş lale meydanında görebilirler yaklaık 3-4 aydır kullanımda
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**Nightmare** 1 yıl
Güzel düşünce. Birazda kadınlar beklesin:)
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kadirirdem 1 yıl
Bizim buraya yapılırsa söker çalarlar makineyi :D
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forumlarabak 1 yıl
Bu olay bizim ülkemizde denenseydi avm açılışında veletler kuyruk yapar kapanana kadar da tepesinden inmez bağırış çağırış kavga dövüş birbirlerini ezer milleti zıvanadan çıkarırlardı..
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Overkahan 1 yıl
Hayatta en nefret ettiğim hadiselerden biridir bu.2 saat inciğine boncuğuna inceliyorlar.Erkek adam ne güzel pratikçe tak tak tak alacağını alıp çıkıyor.Kadınlarla alışverişe gidilmez.
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ozmenakif 1 yıl
Her mağazaya adam gibi bank koysalar yeter
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axaxa 1 yıl
Tıkın fanusa
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