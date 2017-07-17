Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı

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Birkaç ay önce Google Play Store'da 50 milyon indirme sayısına ulaşan Google Duo, şimdi 100 milyon barajını aşmış durumda. Bu başarı uygulamanın 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu anlamına gelmese de, kullanıcılar arasında gittikçe popülerlik kazandığını gösteriyor.
Uygulama geçen yılki Google I/O konferansı sırasında Allo uygulamasıyla birlikte kullanıma sunulmuştu. Duo, Apple'ın FaceTime ve Microsoft'un Skype uygulamalarına karşı arama devinin bir cevabıydı. Başlangıçta uygulamanın sadece görüntülü görüşmeyi desteklemesi, rakiplerinden geride kalmasına neden oldu. Ancak şirket birkaç ay önce sesli arama özelliğini sunmasıyla birlikte bu durum değişti.
Google Duo basit ve kullanımı kolay bir uygulama olarak öne çıkıyor. En önemlisi de -Google'ın iddialarına göre- yüksek miktarda veri tüketmemesi. Ayrıca uygulamanın düşük bağlantı hızlarında da başarılı bir performans gösterdiğini belirtelim. Google Duo'yu buraya tıklayarak Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.
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Nasıl neye göre aşmış? TR'de 75 milyon insan var, dünyada 7 milyar.
zuhaha senin kıcı kırık sosyal çevrene göre mi hesapladın şimdi bunu qat6ujyrm5eulk
FaceTime’ı Dünyanın birçok yerinde şahsen tecrübe etmiş birisi olarak kaliteli olduğunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
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