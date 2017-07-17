Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı

Birkaç ay önce Google Play Store'da 50 milyon indirme sayısına ulaşan Google Duo, şimdi 100 milyon barajını aşmış durumda. Bu başarı uygulamanın 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu anlamına gelmese de, kullanıcılar arasında gittikçe popülerlik kazandığını gösteriyor.

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Uygulama geçen yılki Google I/O konferansı sırasında Allo uygulamasıyla birlikte kullanıma sunulmuştu. Duo, Apple'ın FaceTime ve Microsoft'un Skype uygulamalarına karşı arama devinin bir cevabıydı. Başlangıçta uygulamanın sadece görüntülü görüşmeyi desteklemesi, rakiplerinden geride kalmasına neden oldu. Ancak şirket birkaç ay önce sesli arama özelliğini sunmasıyla birlikte bu durum değişti.

yüksek miktarda veri tüketmemesi. Ayrıca uygulamanın düşük bağlantı hızlarında da başarılı bir performans gösterdiğini belirtelim. Google Duo'yu Google Duo basit ve kullanımı kolay bir uygulama olarak öne çıkıyor. En önemlisi de -Google'ın iddialarına göre-veri tüketmemesi. Ayrıca uygulamanında başarılı bir performans gösterdiğini belirtelim. Google Duo'yu buraya tıklayarak Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.