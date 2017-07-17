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Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı

Android ve iOS platformlarında yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme yapılmasını sağlayan Google Duo uygulaması 100 milyon yükleme sayısını geride bıraktı...
1 yıl
2,7b
1
13
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Birkaç ay önce  Google Play Store'da 50 milyon indirme sayısına ulaşan Google Duo, şimdi 100 milyon barajını aşmış durumda. Bu başarı uygulamanın 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu anlamına gelmese de, kullanıcılar arasında gittikçe popülerlik kazandığını gösteriyor.
 
Ayrıca Bkz. "iPhone 8'in final tasarımı sızdı"
Uygulama geçen yılki Google I/O konferansı sırasında Allo uygulamasıyla birlikte kullanıma sunulmuştu. Duo, Apple'ın FaceTime ve Microsoft'un Skype uygulamalarına karşı arama devinin bir cevabıydı. Başlangıçta uygulamanın sadece görüntülü görüşmeyi desteklemesi, rakiplerinden geride kalmasına neden oldu. Ancak şirket birkaç ay önce sesli arama özelliğini sunmasıyla birlikte bu durum değişti.
 
Google Duo basit ve kullanımı kolay bir uygulama olarak öne çıkıyor. En önemlisi de -Google'ın iddialarına göre- yüksek miktarda veri tüketmemesi. Ayrıca uygulamanın düşük bağlantı hızlarında da başarılı bir performans gösterdiğini belirtelim. Google Duo'yu buraya tıklayarak Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

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Xloud 1 yıl en beğenilen
Face time ve kalite humm... Görüntü kalitesi leş. Gerçi bunda kalitesiz ön kameraların payıda büyük gerek maclerdeki gerek iphonelardaki olsun dar açılı en dandik sensörleri koyuyorlar...
Face time ve kalite humm... Görüntü kalitesi leş. Gerçi bunda kalitesiz ön kameraların payıda büyük gerek maclerdeki gerek iphonelardaki olsun dar açılı en dan...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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alemburda34 1 yıl
Kimse artik telefonuna iletisim icin whatsapp harici program yuklemek istemiyor. Google Duo yayginlasabilmesi icin android telefonlarda yerlesik uygulama olarak gelmesi gerekir.
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astegon 1 yıl
Google bu konuda çok geç kaldı. Pazarı Whatsapp domine ediyor hem de fena halde domine ediyor.
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likeablex 1 yıl
Çevremde hiç kullanan yoktur. Neye göre acaba aşmış.
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Teknik Üniversiteli 1 yıl likeablex
likeablex
Çevremde hiç kullanan yoktur. Neye göre acaba aşmış.

Nasıl neye göre aşmış? TR'de 75 milyon insan var, dünyada 7 milyar.
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i Am Not Dead 1 yıl likeablex
likeablex
Çevremde hiç kullanan yoktur. Neye göre acaba aşmış.

zuhaha senin kıcı kırık sosyal çevrene göre mi hesapladın şimdi bunu qat6ujyrm5eulk
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NakahNiyesuh 1 yıl
Facetime kalitesine hiçbir görüntülü görüşme uygulaması yanaşamıyor bile maalesef.
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OverClocK1ng 1 yıl
Kullanıyorum. Çok sade, hızlı ve kullanımı kolay.
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interwap 1 yıl
Google Duo ve Xiaomi'nin Mi Video Call aynı zamanda denemiş ve Mi Video Call'ın daha başarılı olduğu kanaatına varmıştım.
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Face time ve kalite humm... Görüntü kalitesi leş. Gerçi bunda kalitesiz ön kameraların payıda büyük gerek maclerdeki gerek iphonelardaki olsun dar açılı en dandik sensörleri koyuyorlar...
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Extreme Victory 1 yıl Xloud
Niye şaşırdın? Arkadaş gayet normal söylemiş, doğru söylemiş.
FaceTime’ı Dünyanın birçok yerinde şahsen tecrübe etmiş birisi olarak kaliteli olduğunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
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olağan_şüpheli 1 yıl
bu konu bir mesaj barajını aştı . bu barajın kriteri nedir . barajı geçen geçene.
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destroy00 1 yıl
FaceTime'ın çeyreği olamaz ne rakibi kalite yerlerde
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