Kado: Dünyanın en ince şarj adaptörü

Zaman zaman mobil cihazların şarj adaptörlerini biraz fazla büyük bulduğumuz olmuştur. Taşınabilirlik konusunda sıkıntılar oluşturabilen şarj adaptörlerine yeni bir yorum geliyor. Kado cüzdanınıza bile sığabilecek bir adaptör geliştirmiş.

Çok ince

Kickstarter üzerinde hedefine ulaşan Kado, 5mm civarında bir kalınlığa sahip ve cüzdanınıza bile sığabiliyor. Girişim farklı avantajlar entegre ederek incelikten kaynaklı bazı konuların da önüne geçmeye çalışmış.

5V ve 2.1A enerji çıkışı verebilen adaptör hızlı şarj standartlarını destekliyor. Şarj kablosu 85cm uzunluğunda ve gövdenin etrafına dolanarak gözden kayboluyor. Şarj girişi uç tarafa mıknatıs ile tutturulabiliyor. Priz girişi ise katlanıp açılan bir yapıya sahip.

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Tek dezavantajı her standarda uygun değil. Lightning, USB Tip-C ve microUSB için ayrı ayrı adaptör satın almanız gerekli. Adaptörün fiyatı 40$ ve halen kampanya devam ediyor. Dağıtımlar Aralık ayında başlayacak. Sonrasında ise 65$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.