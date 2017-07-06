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Kado: Dünyanın en ince şarj adaptörü

Cüzdana bile sığabilecek bir şarj adaptörü arayanlar için müjdeli haber var. Kado adaptörü 5mm kalınlık değeri ile dünyanın en incesi ünvanını eline geçirdi.
1 yıl
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19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kado: Dünyanın en ince şarj adaptörü

Zaman zaman mobil cihazların şarj adaptörlerini biraz fazla büyük bulduğumuz olmuştur. Taşınabilirlik konusunda sıkıntılar oluşturabilen şarj adaptörlerine yeni bir yorum geliyor. Kado cüzdanınıza bile sığabilecek bir adaptör geliştirmiş.

Çok ince

Kickstarter üzerinde hedefine ulaşan Kado, 5mm civarında bir kalınlığa sahip ve cüzdanınıza bile sığabiliyor. Girişim farklı avantajlar entegre ederek incelikten kaynaklı bazı konuların da önüne geçmeye çalışmış.

5V ve 2.1A enerji çıkışı verebilen adaptör hızlı şarj standartlarını destekliyor. Şarj kablosu 85cm uzunluğunda ve gövdenin etrafına dolanarak gözden kayboluyor. Şarj girişi uç tarafa mıknatıs ile tutturulabiliyor. Priz girişi ise katlanıp açılan bir yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "Yeni Nokia telefonlarına Xiaomi dokunuşu"

Tek dezavantajı her standarda uygun değil. Lightning, USB Tip-C ve microUSB için ayrı ayrı adaptör satın almanız gerekli. Adaptörün fiyatı 40$ ve halen kampanya devam ediyor. Dağıtımlar Aralık ayında başlayacak. Sonrasında ise 65$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

 

https://www.kickstarter.com/projects/1008041552/kado-the-worlds-thinnest-wall-charger?token=f9b08655 Yorum Yaz
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Mr.Wiggle 1 yıl en beğenilen
Ne kadar boş içerik hazırlıyorsunuz siz böyle?

Kickstarter linkini de eklesenize? İlginçsiniz ya.
Ben ekliyorum;
kickstarter.com/...
Cihaz israil malı beyler almayalım. Çinliler kopyalarsa alırız aliden.
Ne kadar boş içerik hazırlıyorsunuz siz böyle?Kickstarter linkini de eklesenize? İlginçsiniz ya.Ben ekliyorum;kickstarter.com/....
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Umutcan 1 yıl
5v ile hızlı şarj olan kaç telefon kaldı ki...
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kadirirdem 1 yıl
Fiyat çokmuş ya...
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muratcanterzi 1 yıl
85 cm biraz uzun değil mi "editör" bey?
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Bamya Avcisi 1 yıl
Fanboyluk degil de iphone’unki en iyisi bence avrupa modelleri ama.Koy cebine tum gun cakmak gibi hissetmiyorsun bile.

Bir de rahat oldugundan dolayi uc kisiden birinde var sarj aletsiz kalma sansin yok:d
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frux 1 yıl
İnce olsa ne olacak, yüzeysel olarak geniş. Doğru düzgün şarj etsin, fazla ısınmasın yeterli..
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Alperk87 1 yıl frux
frux

İnce olsa ne olacak, yüzeysel olarak geniş. Doğru düzgün şarj etsin, fazla ısınmasın yeterli..

Nokia 3310 kalınlığı ile iphone 7 kalınlığını bir tutabiliyormusn? işte o hesap cebine adabtörü koyunca incecik miss gibi taşıyosn ne olacak diye bakmayın şu teknolojiye adamlar üretir bi başkası ilham alır ortaya daha kullanışlısıda doğabilir
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Mr.Wiggle 1 yıl en beğenilen
Ne kadar boş içerik hazırlıyorsunuz siz böyle?

Kickstarter linkini de eklesenize? İlginçsiniz ya.
Ben ekliyorum;
kickstarter.com/...
Cihaz israil malı beyler almayalım. Çinliler kopyalarsa alırız aliden.
1 Yanıt Yanıtla +12
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umut_baris 1 yıl Mr.Wiggle
Mr.Wiggle
Ne kadar boş içerik hazırlıyorsunuz siz böyle?

Kickstarter linkini de eklesenize? İlginçsiniz ya.
Ben ekliyorum;
kickstarter.com/...
Cihaz israil malı beyler almayalım. Çinliler kopyalarsa alırız aliden.

Kafaya bak Çin kopyalarsa alalım.
Çin zaten çok adil ve masum bir devlet idi değil mi!
Kafanla mutluluklar sana.
1 Yanıt Yanıtla +1
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erdem552 1 yıl
Tamam ince ama kaç ma bu bataryalar?
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DarkHellKnightX 1 yıl erdem552
batarya değil adaptör.
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