Yeni Nokia telefonlarına Xiaomi dokunuşu

Bu yıl itibariyle HMD Global çatısı altında yeniden akıllı telefon pazarına giren Nokia markası, yeni modellerde Qualcomm ve MediaTek yonga setlerini tercih etmişti. Şimdi listeye yeni bir tasarımcı daha eklenmek üzere.

Sürpriz Ortak

Hatırlanacağı üzere yapılan yeni bir anlaşma ile Xiaomi, Nokia’nın kilit patent varlıklarını satın almıştı. Görülen o ki anlaşmanın bir bölümünde yonga seti konusunda da bir alışveriş söz konusu.

Gelen bilgilere göre HMD Global, orta seviye akıllı telefonlarında Xiaomi’nin Surge S1 yonga setini kullanmayı planlıyor. 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Surge S1 yonga seti, grafik tarafında da Mali-T860 MP4 birimini sunuyor. Xiaomi’nin ilk yonga seti olan Surge S1 yine ilk kez Mi 5c akıllı telefonunda kullanılmıştı.

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HMD Global firması normalde orta seviye telefonlarında Snapdragon 400 serisini ve MediaTek yonga setlerini kullanıyordu. Görece olarak tatmin edici bir performans sunan Surge S1 muhtemelen Qualcomm’a göre biraz daha düşük maliyetli olduğu için tercih edildi. Ya da sadece Çin’e yönelik versiyonlarda Surge S1 yonga seti de tercih edilmiş olabilir zira entegre modemi global pazarlarda çalışmıyor.

Nokia’nın yeni orta seviye akıllı telefonlarının en erken yıl sonu veya gelecek yıl başında piyasada olması bekleniyor. Bu tarihten itibaren Surge S1 yaygın olarak akıllı telefon pazarında kendisine yer bulmuş olacak. Elbette Xiaomi açısından ortaklık çok önemli zira Surge serisinin kendisini ispat etmesi ve daha güçlü yeni nesillere geçişi de böylece sağlam bir temele oturmuş olacak.