Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor?

Kanser tümöründeki hücreler de doğadaki canlılar gibi evrim geçiriyor. Kanserdeki evrimin nasıl işlediğini çözmek, bu hastalığı daha başında yenmemizi sağlayabilir.
4 ay
5,8b
1
65
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstatistiklere bakacak olursak kansere karşı henüz bir zafer elde edemedik. Amerika'daki bir insanın, hayatı boyunca kansere yakalanma riski erkeklerde %42, kadınlarda ise %38. İngiltere'de ise 2015'te kayıtlara geçen kanserli hasta sayısı 2,5 milyona ulaşmıştı. Yani hasta sayısı her yıl %3 civarında artıyor. Sayılar kanserin gittikçe yaygınlaştığına işaret ediyor. Peki neden birçok insan hayatının bir döneminde kansere yakalanıyor?
Aslında kanser, evrim sürecinin kötü bir yan ürünüdür. İnsan gibi büyük ve karmaşık yapıya sahip hayvanlar, kansere yatkındırlar. Kanserin nasıl geliştiğini anlamak için hücre bölünmesinin işleyişine bakmak gerekir. Vücudumuzdaki hücre bölünmesinin kontrol altında gerçekleşmesi önemlidir. Mesela ellerimiz büyümeye başladığında, bazı hücreler "intihar ederek" parmaklarımız arasındaki boşlukların oluşmasına neden olur. Fakat kanserli hücreler, diğer hücreler gibi bölünmez. Cambrigde Üniversitesi'nden Timothy Weil, "Bu hücreler sanki farklı bir organizma gibi. Ne kadar hızlı bölünürse, diğer hücrelerden daha fazla besin alabilecek ve büyüyebilecektir. Yetişkin hücreler kontrollü bölünürler. Ama kanser demek kontrolün gitmesi demektir." şeklinde konuştu. 
Kanserin engellenemeyen büyüyüşü, P53 gibi hücre büyümesini önleyen genlerin, kanserli hücrelerde mutasyona uğraması nedeniyle olur. Sahip olduğumuz önleyici sistemler, mutasyona uğramış hücreler zararlı hale gelmeden devreye girerek, onları ortadan kaldırmaya çalışır. Fakat insan vücudu kusursuz çalışmaz. Bu yüzden mutasyona uğrayıp bozulan hücreler "gözden kaçabilir". Bunlar zamanla bölünüp çoğalır ve sayıları milyarları bularak bir tümör haline gelir.
Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor?
 
Tümör bir defa oluştuktan sonra, kanserli hücrelerin her biri yok edilinceye dek o kişide kanser var demektir. Çünkü birkaç tanesi bile hayatta kalsa, hızla çoğalıp yeniden tümör oluşturabilir. Kanser hücreleri birbirinden farklıdır. Bölündüklerinde mutasyona uğrayıp değişirler. Yani kanser tümöründeki hücrelerin genetiği, birbirlerinden farklıdır. Tıpkı canlı türlerinin zamanla genetik çeşitlilik göstermesi gibi.
Canlıların evriminde doğal seçilim oldukça temel bir mekanizmadır. İçinde bulunduğu koşullara en iyi uyum sağlayan canlıların hayatta kalma ve üreme başarısının artacağından söz eder. Kanser de aynen böyledir. Bu yüzden tümördeki hücreler daha da kanserli olacak şekilde evrimleşir. Tümör hücrelerinin sürekli değişime uğraması, kanserin tedavisini de güçleştirir. Tümörü hedef alan ilaçlar, başta iyileşme sağlasa da sonrasında kanser hücrelerinden birkaçı tedaviye direnç geliştirebilir. 
Amerikan Kanser Vakfı'ndan Otis Brawley, 1900'de kanserden ölenlerin oranı 100 binde 65'ken, 1990'da 100 binde 210'a çıktığını söylüyor. Fakat son yıllarda alınan bazı tedbirler sayesinde ölüm oranlarında %25'lik bir azalma görülmüş. ABD'de kanserden ölümlerin 3'te 1'i sigarayla ilişkili. O halde sigara, önlenebilir ölüm sebeplerinin başını çekiyor.
Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor?
 
Glasgow Üniversitesi'nden Andrew Biankin, "Uzun yaşarsanız kanser olursunuz." diyor. Çünkü hücrelerimiz DNA'larının bütünlüğünü bu kadar uzun süre koruyacak düzeyde evrilmedi. Buraya tıklayarak konuyla ilgili aydınlatıcı bir yazı okuyabilirsiniz. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160602_vert_ear_kanser Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasanctn33 4 ay en beğenilen
Aaaaahhhhh uzerinde on binlerce yetismis bilim insani calisan bir konuyu donanimhaber uyeleri sozum ona kelime oyunlariyla curutmeye calisiyor, kendilerini curuttuklerine inandiriyorlar. Bu ozguven nereden geliyor size sayin forumdaslarim. Paylasin biz de faydalanalim yahu
Aaaaahhhhh uzerinde on binlerce yetismis bilim insani calisan bir konuyu donanimhaber uyeleri sozum ona kelime oyunlariyla curutmeye calisiyor, kendilerini curu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 ay hasanctn33
Bu ozguven nereden geliyor
cehaletten..
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
Kanser tedavisi gören herkese Allah şifalar versin.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vedatkerem 3 ay
😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vedatkerem 3 ay
Kanserin sebebi hücredeki dna bozulması ve kontrolsüz çoğalma. Hergün vücudumuzda oluşabiliyor ama bağışıklık yok ediyor. Yok edemezse kontrolsüz çoğalma hızla devam ediyor. Bağışıklığın tam çalışmamasıdır sebep. Kanserli hastaların idrar pH değerleri 5.5 civarında yani aşit. Asit çukuruna düşmüş gibi sanki vücut yavaş yavaş çürüyor. PH 7 nötr, altı yani 6 5 4.. asit, üstü 8 9 10... bazik yani alkali. Ben bünyemi 2 yıldır alkali yaptım bırakın grip olmayı burnum bile akmadı. Hatta Ankara soğuunda kazak ve gerekirse hırka giyiyiorum mont bile giymiyorum. Üşüyorum ama dediğim gibi burnum bile akmıyor.
Kanserin çaresi var buyrun okuyun, insanların yorumlarını da okuyun.
facebook.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenbalx 3 ay vedatkerem
Link i müsait olunca bi inceleyeyim. Nasıl alkali yaptınız bünyenizi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maligezgin 3 ay
kanserden korunmak için brokoli çorbası ve zerdeçal
her hafta mutlaka yenmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 4 ay
İnsan vücudu kusursuz çalışmaz demeden önce hani bir fikrinin olmasını bekliyor insan, diyen kişiden. Daha nasıl kanser olunmayacağını tespit edememişlerden gelince tespit kasmak komik kaçıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 3 ay Mete Can Karahasan
En çok bilinen örneklerden biri 20 lik diş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 4 ay
Burda serbest radikallerden bahsediyor sanırım.
mutasyona uğrayıp bozulan hücreler "gözden kaçabilir". Bunlar zamanla bölünüp çoğalır ve sayıları milyarları bularak bir tümör haline gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 4 ay
Glasgow Üniversitesi'nden Andrew Biankin e inanıp hayvan oğlu hayvan olmaktansa gelin Tüm Peygamberlere inanıp İnsan oğlu insan olun, eşrefi mahlukat(yaratılanların en şereflisi) olun.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 4 ay faniseyler
Ben sana yaradanın bir teklifini ileteyim gel onu yapalım en güzeli bence hepsinden.
İKRA.
Aynı bu bilim adamlarının yaptığı gibi okuyalım, okuyalım, okuyalım taki ölüp bu dünyadan gidene kadar okuyalım.
Eyvallah.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 ay
Bırakın evrimleşsin belki insan üstü bir canlıya dönüşmeye çalışıyordur !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanistan 4 ay
Hayvan demeyeydi iyiydi. 🙄
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert_06 3 ay aslanistan
Bitki mi denseydi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 4 ay
AÇILIN !
İlkokul mezunları bu araştırma geliştirme çalışmalarını 1dk içinde tamamen boşa çıkartacak ;)
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 4 ay
yazı boş bir yazı,aydınlatıcı bir bilgi içermiyor tamam da evrime niye saldırıyorsunuz yahu? kanserin veya diğer virüs türlerinin evrildiği yalan mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert_06 4 ay atilasat
Yazı, başlığıyla ilgili bir haberin derlemesi ve gayet yeterli düzeyde bilgi içeriyor. Seni tatmin etmek için ne olması gerekiyordu? Editörler yeni kanser tedavisi geliştirip onu mu yayınlasınlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5807 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cambridge Üniversitesi, genetik ve
12 etiket daha evrimsel biyoloji kanserin evrimi kanserin evrimi nasıl işliyor timothy weil otis brawley sigara kanser ilişkisi glasgow üniversitesi andrew biankin Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi? 4 ay 10nm işlemcili Crimson Canyon NUC hazır 4 ay Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor 4 ay Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor 4 ay Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek 4 ay Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor 4 ay Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED 4 ay Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi, özellikleri ortaya çıktı 4 ay Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti 4 ay Spotify’ın araç içi müzik çaları bu yıl içinde piyasaya çıkabilir 4 ay Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak 4 ay Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi 4 ay Alphabet’in geliştirdiği EKG destekli akıllı saat, ilaç biriminden onay aldı 4 ay Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı 4 ay Dolby, kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama geliştiriyor 4 ay Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu 4 ay Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir 4 ay Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir 4 ay FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor? Sonraki 12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi 4 ay Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor 4 ay Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin 4 ay Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi 4 ay Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor 4 ay Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite 4 ay Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor 4 ay İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu 4 ay Antarktika’da, buzun 1,000 metre altında tardigrad kalıntıları bulundu 4 ay Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü 4 ay Samsung Galaxy S10'un 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir varyantı geliyor 4 ay 2019 model iPhone'lar 4.000 mAh pil ve 3x telefoto lens ile gelebilir 4 ay Apple’ın uygulamalardan aldığı yüzde 30 komisyon geliştiricileri rahatsız ediyor 4 ay Siri, Süper Lig sorularınızı yanıtlıyor 4 ay Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor 4 ay Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu 4 ay ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor 4 ay Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek 4 ay Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim