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Kanserle savaşta yeni silah: Nanodiskler

Yakın gelecekte kanseri tamamen hayatımızdan çıkartabiliriz. Michigan Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalara göre insan vücuduna yerleştirilen nanodiskler kanserle mücadelede yeni silahımız olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kanserle savaşta yeni silah: Nanodiskler
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Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacıların, kolon ve cilt kanserlerine ait tümör tedavisi için ürettiği özelleştirilmiş aşılar kanserle savaşta yeni bir umut ışığı olabilir. Fareler üzerinde yapılan deney sonuçlarına göre farelerin vücuduna yerleştirilen nanodiskler, deneklerin vücudundaki tümörlü dokuların tamamını 10 gün içinde ortadan kaldırdı. Peki henüz insanlar üzerinde denemeye başlanılmayan bu aşılar nasıl çalışıyor?
Ayrıca Bkz. "Birleşmiş Milletler kırmızı alarm verdi: Antibiyotikler artık işe yaramayabilir!"

Tümör hücrelerinde bulunan tümör neoantijenleri pasifleştirilerek nanodisklere ekleniyor ve 10 nanometre boyutunda olan bu çok küçük nanodiskler, bir saç teli genişliğinin bile 100 bin nanometre boyutunda olduğunu düşünürsek, canlı vücuduna aktarıldığında dolaşım sisteminde rahatça hareket edebiliyor. Pasifleşmiş olan tümör hücrelerine karşı bağışıklık kazanan vücut daha sonra bütün tümör dokularını ortadan kaldırıyor.

Hastalığın tekrarlamasına engel olacak 

Çalışmada en dikkat çeken nokta ise farelere 70 gün sonra tekrar tümörlü hücreleri enjekte edildiğinde bağışıklık sistemi bu hücrelerin yayılmasına fırsat vermeden onları tamamen ortadan kaldırması olmuş. Böylelikle nanodiskler hayata geçirildiğinde sadece kanseri yenmekle kalmayıp hastalığın nüksetmesinin de önüne geçebilecek. Çalışmanın önemli üyelerinden olan doktora öğrencisi Rui Kuai bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tanıdığını ve bu sayede nanodisklerin uzun vadede işe yarayabildiğini söyledi.

Ayrıca Bkz. "Tesla'nın Otomatik Pilot'u karla kaplı yolda nasıl bir performans sergiliyor?"

Proje sorumlusu Profesör James Moon bir sonraki adımlarının daha büyük hayvanlardan oluşan ve kalabalık bir grup üzerinde bu aşıyı test etmek olacağını söyledi. Eğer insan DNA’sına benzer diğer büyük memelilerde de olumlu sonuçlar alınırsa kısa bir süre sonra insanlı deneylere başlanılacak.


https://www.engadget.com/2016/12/27/nanodiscs-fight-cancer/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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alex59 2 yıl en beğenilen
Sevdiklerimde dahil çok insan kaybettik bu illetten artık bir çare bulunması lazım.
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tttahmettt 2 yıl alex59
alex59

Sevdiklerimde dahil çok insan kaybettik bu illetten artık bir çare bulunması lazım.

aynı şekilde bende yakınlarımı kaybettim umarım netice alınır ve insanlar böbreklerini satmak zorunda kalmadan böyle bir tedaviye ulaşabilir.
alex59Sevdiklerimde dahil çok insan kaybettik bu illetten artık bir çare bulunması lazım.aynı şekilde bende yakınlarımı...
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BekirTemel 2 yıl
Dilerim gerçek bilim insanları, hastanelerin en önemli gelir kaynağı olan bu illete karşı en güçlü silahı ortaya çıkarıp insanlığın hizmetine sunma cesaretini gösterirler, bir şekilde tecrübe edenler ne demek istediğimi anlayacaktır.
Dilerim gerçek bilim insanları, hastanelerin en önemli gelir kaynağı olan bu illete karşı en güçlü silahı ortaya çıkarıp insanlığın hizmetine sunma cesaretini ...
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ByBaterist 2 yıl
bu teknolojinin maliyeti bi hayli fazla olsa gerek. yoksa umut fakirin ekmeği.
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DH Misafiri 2 yıl
bu kanser denen illetten Annemi kaybettim.. 5 ay 19 gün oluyor ..içim yanıyo ama geçmiyor .... bi çare bulun artık kimse sevdigini kaybetmesin .. yoksa insanın yasamak için bi amacı kalmıyor.. zaten her şey boş.. hani insan tek dayanagınıda kaybedince olmuyor.. inşallah bir an önce çaresi bulunur bu lanet hastalıgın.. Allah sonumuzu hayır etsin
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V4LKyR 2 yıl
Kanser aslında bir endüstridir. Milyarlarca dolar büyüklüğünde bir ilaç endüstrisi var. Bunun bitmesine kolay kolay izin vermezler. Diğer bir mesele de, insan nüfusunu bir nevi kontrol altında tutması. Zaten 8 milyarlık dünyada kanseri de bitirirlerse 10-15 milyarları çok kısa süre içerisinde görürüz.
Keşke tarihe karışsa bu hastalık.
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kadirirdem 2 yıl
Temennimiz şu illetten kurtulabilmek.
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Dark_Knife 2 yıl
Aynı şekilde insanları öldürmekte ve genetiğini değiştirmekte, onları istemediği şeyleri yaptırmakta kullanılabilirler.
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frostburn 2 yıl Dark_Knife
Dark_Knife

Aynı şekilde insanları öldürmekte ve genetiğini değiştirmekte, onları istemediği şeyleri yaptırmakta kullanılabilirler.

çok merak ettim nasıl yapacakmış bunları , bir bildiğin var demek ki.Bilimsel olarak açıklar mısın ama lütfen filmlerden örnek verme :)
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hazarRS 2 yıl
Burası donanım teknolojisi haberleri yayınlayan bir site olmasına karşın böyle önemli haberlerin de yayınlanması çok hoşuma gidiyor. Bazı üyeler 'donanım harici haberler niye var' diye kızsa da bu kadar önemli bir gelişmenin paylaşılması çok önemli bence. Bu sitede haber olarak yapılmasa belki de seneler boyunca başka bir yerde bu bilgiyi okuma imkanım olmazdı. O yüzden bu tarz haberler daha çok yapılsın. İnsan sağlığı herşeyden daha önemli çünkü.
Kanser denilen illet çok kötü bir hastalık ve dünya üzerinde muhakkak her bir kişinin sevdiği annesi, babası, kardeşi, sevgilisi, arkadaşı bu hastalığın pençesinde. İnşallah bu haber kanser savaşında bir milat olur ve insanlar bu yüzden hayatını kaybetmez.
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BekirTemel 2 yıl
Dilerim gerçek bilim insanları, hastanelerin en önemli gelir kaynağı olan bu illete karşı en güçlü silahı ortaya çıkarıp insanlığın hizmetine sunma cesaretini gösterirler, bir şekilde tecrübe edenler ne demek istediğimi anlayacaktır.
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Musty3535123 2 yıl
bilimkurgu filmlerindeki gibi bir teknoloji. yeni bir çağa adım atıyoruz. gerçi bunu (biyolojik) silaha dönüştürmeleride zor olmasa gerek..
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alex59 2 yıl en beğenilen
Sevdiklerimde dahil çok insan kaybettik bu illetten artık bir çare bulunması lazım.
1 Yanıt Yanıtla +18
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tttahmettt 2 yıl alex59
alex59

Sevdiklerimde dahil çok insan kaybettik bu illetten artık bir çare bulunması lazım.

aynı şekilde bende yakınlarımı kaybettim umarım netice alınır ve insanlar böbreklerini satmak zorunda kalmadan böyle bir tedaviye ulaşabilir.
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