Kanserle savaşta yeni silah: Nanodiskler

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Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacıların, kolon ve cilt kanserlerine ait tümör tedavisi için ürettiği özelleştirilmiş aşılar kanserle savaşta yeni bir umut ışığı olabilir. Fareler üzerinde yapılan deney sonuçlarına göre farelerin vücuduna yerleştirilen nanodiskler, deneklerin vücudundaki tümörlü dokuların tamamını 10 gün içinde ortadan kaldırdı. Peki henüz insanlar üzerinde denemeye başlanılmayan bu aşılar nasıl çalışıyor?

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Tümör hücrelerinde bulunan tümör neoantijenleri pasifleştirilerek nanodisklere ekleniyor ve 10 nanometre boyutunda olan bu çok küçük nanodiskler, bir saç teli genişliğinin bile 100 bin nanometre boyutunda olduğunu düşünürsek, canlı vücuduna aktarıldığında dolaşım sisteminde rahatça hareket edebiliyor. Pasifleşmiş olan tümör hücrelerine karşı bağışıklık kazanan vücut daha sonra bütün tümör dokularını ortadan kaldırıyor.

Hastalığın tekrarlamasına engel olacak

Çalışmada en dikkat çeken nokta ise farelere 70 gün sonra tekrar tümörlü hücreleri enjekte edildiğinde bağışıklık sistemi bu hücrelerin yayılmasına fırsat vermeden onları tamamen ortadan kaldırması olmuş. Böylelikle nanodiskler hayata geçirildiğinde sadece kanseri yenmekle kalmayıp hastalığın nüksetmesinin de önüne geçebilecek. Çalışmanın önemli üyelerinden olan doktora öğrencisi Rui Kuai bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tanıdığını ve bu sayede nanodisklerin uzun vadede işe yarayabildiğini söyledi.

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Proje sorumlusu Profesör James Moon bir sonraki adımlarının daha büyük hayvanlardan oluşan ve kalabalık bir grup üzerinde bu aşıyı test etmek olacağını söyledi. Eğer insan DNA’sına benzer diğer büyük memelilerde de olumlu sonuçlar alınırsa kısa bir süre sonra insanlı deneylere başlanılacak.

https://www.engadget.com/2016/12/27/nanodiscs-fight-cancer/?ncid=txtlnkusaolp00000595