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Kaplan MT Endonezya'da testlere başlayacak

FNSS tarafından Endonezyalı Pindad ile Endonezya Ordusu için tasarlanan hafif tank Kaplan MT'in ilk prototipinin, zorlu testlerden geçmek üzere Endonezya'ya ulaştığı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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4
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetlerine de zırhlı araç üreten FNSS ile Endonezya firması Pindad tarafından ortak geliştirilen Kaplan MT ilk kez IDEF 2017 fuarında sergilenmişti. Kaplan MT zorlu testlerden geçmek üzere Endonezya'da bulunuyor.
Kaplan MT Endonezya'da testlere başlayacak
Orta ağırlık sınıfı tank diye adlandırılan Kaplan MT, saatte azami 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek depoyla 450 kilometre yol katedebilen araç %60 meyil tırmanabiliyor. %30 yan meyilde geçebilen araç -32 ve +55 derecelerde çalışabiliyor. 360 derece durumsal farkındalık sistemi ile çevresindeki tehditlere karşı farkındalığı yüksek olacak olan Kaplan MT, lazer ikaz sistemine de sahip.
Kablosuz iç haberleşme sistemi ile araç içerisinde personeli rahatsız eden kablolardan kurtulmayı hedefleyen FNSS, aynı zamanda araca otomatik yangın söndürme sistemi, KBRN koruma sistemi de ekledi.
Zırhının yanı sıra ilave zırhta eklenebilen Kaplan MT, karın altı mayın korumaya da sahip.Yeni nesil dizel motora sahip olan araç , 20 bg/ton gibi bir güç ağırlık oranı sağlıyor.
Yüksek basınçlı 105 mm ana silaha sahip olan araç 7.62 eş eksenli makineli tüfek ile de vuruş gücüne güç katıyor.
Aracın Endonezya Ordusu tarafından 5 Ekim'de gerçekleştirilecek geçit töreninde yer alması bekleniyor.
 

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DH Misafiri 2 yıl
Bu tanklar ana muharebe tankları değil. Ana muharebe tanklarına ve piyadelere destek tankı. Yani herhangi bir savaşta direk ön cephede savaşmayacak. Ağır zırhlı araçlarının çıkamadığı dağ,tepe,bayır gibi yerlerde bu tank kullanılacak
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stalker(1979) 2 yıl
Bu tank Türkiye'de kullanılmayacak mı?
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AFK_is_now_AFK 2 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Bu tank Türkiye'de kullanılmayacak mı?

Bu tank Altay ve rakiplerine karşı oldukça hafif kalıyor, hatrı sayılır vuruş gücü var sadece yani. Zırh detaylarını bilmiyorum ama, FNSS'nin sitesinde anladığım kadarıyla m60'lar kaplandan daha korunaklı.
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merm 2 yıl
Elektromanyetik saldırıya karşı daha açık hale getirmişler :(
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