Kaplan MT Endonezya'da testlere başlayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerine de zırhlı araç üreten FNSS ile Endonezya firması Pindad tarafından ortak geliştirilen Kaplan MT ilk kez IDEF 2017 fuarında sergilenmişti. Kaplan MT zorlu testlerden geçmek üzere Endonezya'da bulunuyor.

Orta ağırlık sınıfı tank diye adlandırılan Kaplan MT, saatte azami 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek depoyla 450 kilometre yol katedebilen araç %60 meyil tırmanabiliyor. %30 yan meyilde geçebilen araç -32 ve +55 derecelerde çalışabiliyor. 360 derece durumsal farkındalık sistemi ile çevresindeki tehditlere karşı farkındalığı yüksek olacak olan Kaplan MT, lazer ikaz sistemine de sahip.

Kablosuz iç haberleşme sistemi ile araç içerisinde personeli rahatsız eden kablolardan kurtulmayı hedefleyen FNSS, aynı zamanda araca otomatik yangın söndürme sistemi, KBRN koruma sistemi de ekledi.

Zırhının yanı sıra ilave zırhta eklenebilen Kaplan MT, karın altı mayın korumaya da sahip.Yeni nesil dizel motora sahip olan araç , 20 bg/ton gibi bir güç ağırlık oranı sağlıyor.

Yüksek basınçlı 105 mm ana silaha sahip olan araç 7.62 eş eksenli makineli tüfek ile de vuruş gücüne güç katıyor.

Aracın Endonezya Ordusu tarafından 5 Ekim'de gerçekleştirilecek geçit töreninde yer alması bekleniyor.