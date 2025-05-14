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    FNSS ve üç Avrupalı ortak İspanya için 6x6 zırhlı araç geliştirecek

    Türk savunma sanayisi şirketi FNSS ve üç Avrupalı ortak, İspanyol ordusu için 6x6 askeri zırhlı araç geliştirecek. Bu kapsamlı işbirliği için mutabakat zaptı da imzalandı.

    FNSS ve Avrupa ortaklarından İspanya’ya 6x6 zırhlı araç Tam Boyutta Gör
    Türk kara savunma sistemleri üreticisi FNSS, İspanyol TSD, Grupo Oesia ve Belçikalı John Cockerill Defense şirketiyle birlikte İspanyol Ordusu için gelişmiş bir 6x6 askeri zırhlı araç tedariki kapsamında Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Ortak girişim, entegre lojistik destek ve yaşam döngüsü yönetimi de dahil olmak üzere modern bir askeri çözüm sunmayı hedefliyor.

    FNSS’ye İspanya’da görev

    Projenin temelini oluşturan dört şirketin her biri, savunma alanında kritik uzmanlıklara sahip. Araç üretimi ve montajı, zırhlı araç tasarımı, optronic araç tedariki, insanlı taret montajı ve entegrasyonunda iş birliği yapılması hedefleniyor.

    FNSS ve Avrupa ortaklarından İspanya’ya 6x6 zırhlı araç Tam Boyutta Gör
    Masanın üstünde yer alan maket modelin AI tasviri.

    FNSS, tekerlekli ve paletli zırhlı muharebe araçlarıyla birlikte muharebe destek araçları, insansız kara araçları, hibrit güç sistemleri, kule sistemleri ve sürdürülebilirlik çözümleri tasarlayıp üreten, küresel ölçekte tanınan bir kara sistemleri şirketi konumunda. Dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcıların tercih ettiği çözüm ortağı olan FNSS, bugüne kadar dünya genelinde binlerce zırhlı muharebe aracını başarıyla teslim etmiş durumda.

    TSD, 25 yılı aşkın süredir askeri araç üretimi yapan ve bugüne dek 15.000’den fazla aracı hizmete sunmuş İspanyol bir firma. Grupo Oesía ise siber güvenlikten uydu haberleşmesine, akıllı görüntü sistemlerinden İHA kontrol teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren yüzde 100 bağımsız bir İspanyol teknoloji grubu. John Cockerill Defense ise TRL 9 seviyesine ulaşmış 3030 insanlı kule sistemiyle dikkat çekiyor. 30 mm ABM yetenekli silah sistemi, STANAG 4569 Seviye 4 koruma sunuyor ve 250 hazır mühimmat kapasitesiyle sınıfında %20’ye kadar artan ateş gücü sağlıyor. Bu kule sisteminden bugüne kadar 300’ün üzerinde ünite üretilip sahada aktif olarak kullanıma sunuldu.

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