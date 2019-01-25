Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor

Dünyamızı içinde bulunduğumuz yüzyılda 1,5 santigrat dereceden fazla ısınmasına engel olmak istiyorsak, maalesef sadece karbondioksit oranlarını düşürmemiz yeterli değil. Bunun yanında atmosferimizi faal bir şekilde bu gazdan temizlememiz gerekiyor.

Doğal bir karbon çukuru olan okyanuslardan esinlenen Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) İle Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, karbondioksiti emen ve yerine elektrik ile kullanılabilir hidrojen yakıtı üreten bir sistem geliştirmişler.

Aslında irice bir sıvı pil olan sisteme, hibrit Na-CO2 adı verilmiş. Organik bir elektrolitin içine konan sodyum metal anodun yanında katot ise sulu çözelti içine bırakılmış. İki sıvı ise sodyum süper iyonik iletken zar ile ayrılmış.

Sulu çözelti içine eklenen karbondioksit, katotla etkileşime giriyor ve solüsyonu daha asidik hale getiriyor. Bu sayede ortaya elektrik enerjisi ve hidrojen çıkıyor. Yapılan testler sonucu araştırma ekibi, karbondioksitin dönüşüm verimliliğini %50 olarak tespit etmişler. 1000 saatin üzerinde ve elektrotlara zarar vermeden çalışan sistem, diğer sistemlerin aksine hiçbir şekilde karbondioksiti gaz olarak sızdırmamış. %50’lik dilimin dışında kalan karbondioksit ise elektrolit içinden kabartma tozu olarak çıkarılmış.

Mevcut sistemler işe yarıyor ancak yetersiz

Halihazırda, Climeworks’ün direk hava yakalama sistemi gibi gelecek vadeden projeler olsa da söz konusu sistemlerin pratik uygulamalardaki faydaları halen tartışma konusu olmaya devam ediyor. Climeworks’ün sistemi, bizim yıllık 40 milyar ton karbondioksit salınımımıza karşılık yılda sadece 150 ton karbondioksiti ortadan kaldırabiliyor.

Araştırma ekibi, sistemin geliştirilmeye açık olduğunu ifade ederken, elde edilen mükâfatın da yenilenebilir elektrik enerjisi ve hidrojen yakıtı olduğunu ifade ediyorlar.

https://phys.org/news/2019-01-scientists-carbon-emissions-usable-energy.html