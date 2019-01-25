Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor

Bilim insanları karbondioksiti hapseden ve yerine elektrik ile hidrojen üreten bir sistem geliştirdiler. Yenilenebilir enerji üreten sistem ile ilgili detaylar haberimizde.
3 ay
2,6b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyamızı içinde bulunduğumuz yüzyılda 1,5 santigrat dereceden fazla ısınmasına engel olmak istiyorsak, maalesef sadece karbondioksit oranlarını düşürmemiz yeterli değil. Bunun yanında atmosferimizi faal bir şekilde bu gazdan temizlememiz gerekiyor.

Doğal bir karbon çukuru olan okyanuslardan esinlenen Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (UNIST) İle Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, karbondioksiti emen ve yerine elektrik ile kullanılabilir hidrojen yakıtı üreten bir sistem geliştirmişler.

Aslında irice bir sıvı pil olan sisteme, hibrit Na-CO2 adı verilmiş. Organik bir elektrolitin içine konan sodyum metal anodun yanında katot ise sulu çözelti içine bırakılmış. İki sıvı ise sodyum süper iyonik iletken zar ile ayrılmış.

Sulu çözelti içine eklenen karbondioksit, katotla etkileşime giriyor ve solüsyonu daha asidik hale getiriyor. Bu sayede ortaya elektrik enerjisi ve hidrojen çıkıyor. Yapılan testler sonucu araştırma ekibi, karbondioksitin dönüşüm verimliliğini %50 olarak tespit etmişler. 1000 saatin üzerinde ve elektrotlara zarar vermeden çalışan sistem, diğer sistemlerin aksine hiçbir şekilde karbondioksiti gaz olarak sızdırmamış. %50’lik dilimin dışında kalan karbondioksit ise elektrolit içinden kabartma tozu olarak çıkarılmış.

Mevcut sistemler işe yarıyor ancak yetersiz

Halihazırda, Climeworks’ün direk hava yakalama sistemi gibi gelecek vadeden projeler olsa da söz konusu sistemlerin pratik uygulamalardaki faydaları halen tartışma konusu olmaya devam ediyor. Climeworks’ün sistemi, bizim yıllık 40 milyar ton karbondioksit salınımımıza karşılık yılda sadece 150 ton karbondioksiti ortadan kaldırabiliyor.

Araştırma ekibi, sistemin geliştirilmeye açık olduğunu ifade ederken, elde edilen mükâfatın da yenilenebilir elektrik enerjisi ve hidrojen yakıtı olduğunu ifade ediyorlar.


https://phys.org/news/2019-01-scientists-carbon-emissions-usable-energy.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fhrstw 3 ay
Gerçekten harika iş çıkarmışlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu 3 ay Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor Sonraki Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı 3 ay Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak 3 ay Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi 3 ay NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı 3 ay Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı 3 ay Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor 3 ay Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim