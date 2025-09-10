Giriş
    Dünyadaki elektriğin yüzde 1’ini Türkiye üretti, tüketim rekor kırdı

    Türkiye, temmuzda elektrik tüketim rekorları kırdı. Yenilenebilir enerji yatırımları hızla artarken Bakan Bayraktar, Karadeniz gazı ve nükleer enerjiyle arzın güçleneceğini aktardı.

    Dünyadaki elektriğin yüzde 1’ini Türkiye üretti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi etkinliği olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, İzmir’de gerçekleştirildi. Kongre kapsamında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye’nin elektrik tüketiminde rekorlar kırdığını açıkladı.

    Tüketimde rekor kuruldu

    Bayraktar, “Toplam elektrik üretimimiz 36,7 milyar kWh’e çıkarak aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek değere ulaştı. 29 Temmuz’da da maksimum günlük elektrik üretimi, 1 milyon 250 bin 178 kWh ile zirve yaptı” dedi. Bakan Bayraktar, 2024’te dünya genelinde 30 bin TWh’in üzerinde elektrik üretildiğini, Türkiye’nin ise 349 TWh üretimle dünya üretiminin yüzde 1,1’ini karşıladığını belirtti.

    “Eskiden ülkemizde elektrik tüketimi kış aylarında pik yapardı. Artık yoğun klima kullanımıyla birlikte yaz aylarında yeni tüketim rekorları kırılıyor. Geçtiğimiz temmuz ayı, tüketim rekorları ayı oldu... 2035-2055 döneminde ise yıllık ortalama artış oranının yüzde 5,2 düzeyine yükselerek toplam yıllık tüketimimizin 1.406 TWh seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullanan Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının hem artan enerji talebini karşılamada hem de dışa bağımlılığı azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı.

    Açıklamaya göre elektrikte kurulu güç temmuz sonu itibarıyla 120 bin megavatı aştı. Bunun yüzde 61’i, yani 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. 2002 yılında neredeyse sıfır olan rüzgar ve güneş kurulu gücünün bugün 37 bin 118 megavata ulaştığını ve kurulu güç içindeki payının yüzde 31’e çıktığını belirten Bayraktar, mayıs ayında 81 ilde toplam 6 bin 182 elektrik üretim santralini devreye aldıklarını açıkladı. Bu yatırımlar sayesinde her yıl 12,5 milyon ton karbondioksit salınımı engelleniyor ve doğal gaz ithalatından yaklaşık 1,3 milyar dolar tasarruf sağlanıyor.

    Enerji talebi önümüzdeki 30 yılda 3 kat artacak

    Dünyadaki elektriğin yüzde 1’ini Türkiye üretti Tam Boyutta Gör
    Bayraktar, kısa bir süre önce de İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2025 Forumu’nda bir konuşma gerçekleştirdi ve burada Türkiye’nin enerji talebinin önümüzdeki 30 yıl içinde üç katına çıkmasını beklediklerini ifade etti. “Şu anda enerji tarafında yaklaşık 350 TWh elektrik tüketiyoruz. Bunun önümüzdeki 30 yıl içinde 1000 TWh olmasını bekliyoruz” dedi.

    Bayraktar, talebi karşılamak için yenilenebilir enerjiyi dört katına çıkarma hedefiyle birlikte doğal gaz ve nükleer enerjiye de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki 30 yıl içinde en az 5 GW kapasiteli küçük modüler reaktörler inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

    Karadeniz’de enerji üretimi artıyor

    Karadeniz’de beş yıl önce keşfedilen doğal gaz sahasından üretim yapıldığını ve bununla 4 milyon haneye gaz sağlandığını belirten Bayraktar, üretimi artırma planlarını açıkladı. Türkiye’nin gaz altyapısına yapılan yatırımlarla 2030 yılına kadar yıllık ihtiyacın yüzde 20’sine denk gelen 12 milyar metreküp gazın depolanması ve yeniden gazlaştırma kapasitesinin beş katına çıkarılması hedefleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 17 dakika önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 14 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

