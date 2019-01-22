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Boğaziçi Üniversitesi'nden elektrikli araçların şarj süresini kısaltacak çalışma

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gülin Vardar, elektrikli araçların önündeki en büyük engellerden biri olan şarj süresini kısaltmak için çalışmalar yürütüyor.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Boğaziçi Üniversitesi'nden elektrikli araçların şarj süresini kısaltacak çalışma
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Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli araçlar dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Küresel pazarda elektrikli araç satışları büyük bir ivmeyle artsa da, hayati parçalarından biri olan pillerdeki iki ana sorun hala devam ediyor: şarj süresini kısaltmak ve güvenliği arttırmak. Bu noktada devreye giren uzmanlar, elektrikli araçları daha da popüler hale getirecek çözümü bulmak için yoğun mesai harcıyor. Söz konusu problemleri çözmeye aday çalışmalardan biri de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gülin Vardar’dan geldi.

Boğaziçi Üniversitesi ve MIT, iki kurumun araştırmacıları arasında iş birliği kurulmasını ve her yıl en az üç projenin finanse edilmesini öngören MISTI (Science and Technology Initatives) programını başlatmıştı. Bu program kapsamında desteklenecek projeler arasına Dr. Gülin Vardar’ın “Cold Sintering: a Novel Solidification Technique for Solid-State Batteries” başlıklı çalışması da dahil edildi. MIT’den Bilge Yıldız ile ortak çalışan Gülin Vardar’ın çalışması aynı zamanda Limak Vakfı tarafından da destekleniyor.

Çalışmalar katı pillerin şarj süresinin kısaltılması üzerine 

Sıvı elektrolitli piller şarj süresini bir saate kadar indiriyor. Fakat bu tür pillerde yanma ve patlama gibi risklerin daha yüksek olduğu söyleniyor. Katı elektrolitli piller ise güvenli ancak şarj süreleri diğerlerinden sekiz kat daha uzun. Dr. Gülin Vardar, bu pillerin şarj sürelerini kısaltmak için çalışmalar yürütüyor. Vardar tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Katı pillerin enerji depolama hacmi sıvı elektrolitli pillerin iki katı ama şarj olma hızı bu pillerin yüzde biri. Çalışmayı pilin güvenilirliğinin artırılması açısından yürütüyorum. Bunu yaparken katı pillerin şarj olma hızını en az sıvı elektrolitli piller kadar yapabilmek üzerine araştırıyorum. Maliyeti düşürmesi açısından ilerleme yok ama güvenilirliği artırma anlamında emin adımlar atıyoruz


http://www.hurriyet.com.tr/kampus/bogazici-universitesi-ve-mitten-elektrikli-araclarda-pil-omrunu-uzatacak-arastirma-41089478 Yorum Yaz
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Qantas 3 ay en beğenilen
Boğaziçi üniversitesinin yanında, o sırada islam bilim ve teknoloji üniversitesinde de bilimsel çalışmalar yapılmaktaydı...
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Boğaziçi üniversitesinin yanında, o sırada islam bilim ve teknoloji üniversitesinde de bilimsel çalışmalar yapılmaktaydı...
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kadalt 3 ay
Bu abla bu çalışmasında bir adım yol alırsa sittinsene durmaz türkiye de
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T-E-K- 3 ay
kominizm?
klasik gösteriler?
alla alla
ilk defa bilimsel çalışma yapılıyor herhalde şaşırttı
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ardabeyim 3 ay T-E-K-
Şaka yaptığınızı belirten bi ibare emoji falan koyun da insanlar ciddiye almasın rezil olmayın boşu boşuna.
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Her isi ters giden adam 3 ay T-E-K-




Ne rezil adamsın
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Qantas 3 ay en beğenilen
Boğaziçi üniversitesinin yanında, o sırada islam bilim ve teknoloji üniversitesinde de bilimsel çalışmalar yapılmaktaydı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rebellion87 3 ay
Poşet 25 kuruş o daha önemli bir haber vatandaşa göre
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Askaparta 3 ay
Hala alınacak çok yol var sanırım.
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