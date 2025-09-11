Ormanları korumak için şehirlere “güneş ağacı” önerisi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji üretiminde çığır açacak bir yöntem olarak öne çıkan “güneş ağaçları”, ormanlık alanlarda enerji üretimini mümkün kılarken orman kaybını yüzde 99’a kadar azaltabiliyor.

Son araştırmalar, dikey olarak tasarlanmış bu güneş panelli ağaçların, geleneksel güneş enerji santralleri ile eşdeğer elektrik üretebildiğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre, sadece 63 güneş ağacı, aynı alanda 1 megavat (MW) güç üretebiliyor. Oysa bu üretim için geleneksel bir tesisin neredeyse tüm ormanı temizlemesi gerekiyor. Yapılan araştırmada mekansal simülasyonlar ve standart test koşulları, güneş ağacı yapılarını lineer şekilde yerleştirmenin orman örtüsünün yüzde 99’unu koruduğunun altı çizildi.

Sürdürülebilir enerji üretiminde yeni yaklaşım

Tam Boyutta Gör Kore Denizcilik Enstitüsü’nden Dan-Bi Um tarafından Scientific Reports’ta yayımlanan araştırma, güneş ağaçlarını Seul’deki bir kurulum üzerinden modelledi. Modelde ağaçlar 4,8 metre yüksekliğinde ve 4,1 metre genişliğinde, dallarında ise 35 güneş paneli bulunuyor. Araştırma, ağaçların 330 W panellerle 11,5 kW, 450 W panellerle ise 15,8 kW kapasiteye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Türkiye’den yenilenebilir enerjiye her yıl 2 bin MW kapasite 1 gün önce eklendi

Dikey yapının, üst dallardaki panellerin enerji üretmesine izin verirken, alt katmanda biten bitkilere yeterli ışığın ulaşmasını sağladığı belirtildi. Araştırma, 2014 yılında inşa edilen ve 22.856 m²’lik alana yayılan Geoseong County, Güney Kore’deki güneş paneli tesisini baz aldı. Bu tesiste 4.347 panel, 1.000 kW güç üretmek için kullanılıyor. Simülasyon, bu tesisi güneş ağaçlarıyla değiştirmeyi değerlendirdi ve sonuçlar, standart panelli 87 ağaç veya yüksek verimli 63 ağaç ile 1 MW üretimin sağlanabileceğini ve ormanın neredeyse tamamının korunacağını gösterdi.

Pek çok ülke, yeşil enerji üretimini artırma ihtiyacıyla karşı karşıya ve bu durum, koruma, tarım ve diğer arazi kullanımlarıyla çatışabiliyor Daha küçük bir araziye ihtiyaç duyan ve altındaki ekosistemi büyük ölçüde koruyan güneş ağaçları, bu çatışmaları azaltma potansiyeline sahip. Çalışma, güneş ağaçlarını enerji ve çevre önceliklerini birleştiren umut verici bir çözüm olarak tanımlıyor ve 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ile orman koruma taahhütlerinin uyumlu hale getirilebileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Ormanları korumak için şehirlere “güneş ağacı” önerisi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: