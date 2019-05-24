Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate

Oyun tarihi boyunca konsollar pek çok değişim geçirerek günümüze kadar geldi. Genel anlamda konsolların oynanış ve tuş tasarım mekanikleri ise pek değişmedi. Panic tarafından geliştirilen Playdate bu anlamda oldukça ilginç bir konsol olmuş.

Panic Playdate özellikleri ve fiyatı

Mini bir GameBoy konsolunu andıran Playdate siyah-beyaz bir ekrana ve hemen altına yerleştirilmiş yön tuşları ile iki aksiyon tuşuna sahip. Bluetooth ve WiFi ile konsol bağlantı sağlayabiliyor. Buraya kadar her şey standart görünürken yan kısımdaki çevirme kolu olayı değiştiriyor.

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Çevirme kolu bir joystick görevi görüyor ancak yetenekleri sınırlı. Sadece ileri ve geri çevrilebilen kol haliyle karakteri ileri veya geri götürüyor. Bununla birlikte biraz da hız eklenmiş. Firma bu kolu oyun dünyasında bir devrim olarak tanımlıyor. Crankin’ Time Travel Adventure olmak üzere kola tam uyum sağlayan eğlenceli oyunların geliştirildiği ifade edilmiş.

Panic oyun dünyasında tecrübeli bir firma. Bu bakımdan oyun geliştirme konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Standart tuşlarla genel bir oyun deneyimi zaten sunduğu için çevirme kolu ile piyasada farklılaşmayı planlıyor.

Elbette oyun dünyasında artık akıllı telefonlar ve tabletler hâkim durumda. Bu bakımdan el konsollarına olan ilgi sınırlı kalıyor. Yine de firma yenilikçi kontrol sistemi sayesinde ilgi göreceğinden emin. Playdate OS adında bir ara yüz çalıştıran el konsolu gelecek yıl 149$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.