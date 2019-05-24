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Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate

Yandaki kolu çevirerek oynadığınız Panic Playdate ilginç bir oyun deneyimi sunuyor. Gelecek yıl piyasaya çıkacak Panic Playdate özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
5,6b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun tarihi boyunca konsollar pek çok değişim geçirerek günümüze kadar geldi. Genel anlamda konsolların oynanış ve tuş tasarım mekanikleri ise pek değişmedi. Panic tarafından geliştirilen Playdate bu anlamda oldukça ilginç bir konsol olmuş.

Panic Playdate özellikleri ve fiyatı

Mini bir GameBoy konsolunu andıran Playdate siyah-beyaz bir ekrana ve hemen altına yerleştirilmiş yön tuşları ile iki aksiyon tuşuna sahip. Bluetooth ve WiFi ile konsol bağlantı sağlayabiliyor. Buraya kadar her şey standart görünürken yan kısımdaki çevirme kolu olayı değiştiriyor.

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Çevirme kolu bir joystick görevi görüyor ancak yetenekleri sınırlı. Sadece ileri ve geri çevrilebilen kol haliyle karakteri ileri veya geri götürüyor. Bununla birlikte biraz da hız eklenmiş. Firma bu kolu oyun dünyasında bir devrim olarak tanımlıyor. Crankin’ Time Travel Adventure olmak üzere kola tam uyum sağlayan eğlenceli oyunların geliştirildiği ifade edilmiş.

Panic oyun dünyasında tecrübeli bir firma. Bu bakımdan oyun geliştirme konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Standart tuşlarla genel bir oyun deneyimi zaten sunduğu için çevirme kolu ile piyasada farklılaşmayı planlıyor.

Elbette oyun dünyasında artık akıllı telefonlar ve tabletler hâkim durumda. Bu bakımdan el konsollarına olan ilgi sınırlı kalıyor. Yine de firma yenilikçi kontrol sistemi sayesinde ilgi göreceğinden emin. Playdate OS adında bir ara yüz çalıştıran el konsolu gelecek yıl 149$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

 

https://www.slashgear.com/panic-reveals-playdate-a-pocket-size-game-console-with-hand-crank-22577666/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
basari sansi sifir... muhtemelen zaten cok fazla uretilmez... belki cok oyun meraklisi arkadaslar kullanmak icin degil ama dekor olsun diye alabilirler...
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Ohol Oula 2 hf.
Veliexpress'ten (Reklam olmasın diye sansürledim) 16 (on altı) dolar'a aldığım el konsolunda eski atari oyunlarının hepsi var.
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TheLastNinja 2 hf. Ohol Oula
Mesela hangi oyunlar, hangi marka konsol? Belki ben de sipariş veririm, çocukluğuma dönerim. Sıkıntı olmazsa yazabilir misiniz? Ya da özelden yazabilirsiniz, iyi geceler.
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sreylare 2 hf. Ohol Oula
Ben sadece 75 liraya aldığım kayıtsız Nokia 6500 Classic telefonumla GBC (game boy classic) oyunlarını dahi akıcı oynayabiliyorum NES oyunlarını da oynatır. O elinizdeki konsolun GBC açabileceğini sanmıyorum. Bu tip konularda Nokia çok iyiydi 6600'ım vardı 13 sene önce oynayıp bitirdiğim NES ve GBA ile GBC oyunlarının sayısını unuttum.
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karaköy_soğancısı 2 hf.
çıktıktan 1 ay sonra 29 dolar kimse o parayı vermez buna
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kenbalx 2 hf.
Siyah beyaz ekran ve 149$ nedir. Bence o koldan çok ümitlilerse sadece bütün cihazlara uyumlu olarak ondan üretsinler. :)
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SEO-Uzmanı 2 hf.
Sanal 3D çizim yapmışlar
bu numarayı yersen
güzel plastik bir oyuncak olarak gelebilir.
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hömmgüzel 2 hf.
İlginç
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