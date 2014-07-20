Karşınızda fitness takip süpürgesi : AirRam





Genelde kola veya giysiye takılan cihazlarla fitness değerleri takip edilirken, zaman zaman farklı konseptlerin içerisine entegre edilen algılayıcılara da rastlıyoruz. AirRam elektrikli süpürge bunlardan birisi.





Şarjlı bir elektrik süpürgesi olan AirRam, yaklaşık 3.5kg ağırlığında ve kablolu elektrik süpürgeleri kadar güçlü olduğu iddiasında. Toz torbası olmayan cihaz tek şarj ile yaklaşık 40-50 dakika temizlik yapma imkanı veriyor. Yenilikçi tasarımı sayesinde de cihazın çok daha iyi temizlik yapabildiği belirtiliyor.





AirRam, kullanıcısı temizlik yaparken ne kadar kalori yaktığını ölçebiliyor. Bu ölçümleri daha sonra USB aracılığı ile bilgisayara aktarıyor ve uyumlu yazılım ile takip etmenizi sağlıyor. Ayrıca bu yazılım ile cihazın çalışma gücünü artırabiliyor ve batarya da ne kadar güç kaldığını görebiliyorsunuz.





AirRam özellikle çok sık temizlik yapan tüketicilere hitap ediyor. Böylece kullanıcılar ne kadar kalori yaktıklarını görerek gerekirse ev temizliğini bir fitness eylemi olarak da devam ettirebiliyor. Cihazın fiyatı 350 Avro.

http://www.slashgear.com/tired-of-plugging-in-to-clean-your-home-try-the-airram-18337812/