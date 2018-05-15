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Kaspersky veri işleme tesisleri İsviçre’ye taşınıyor

Şeffaf ve güvenilir olduğunu her fırsatta dile getiren Kaspersky somut adımlar atmaya başladı. Firma veri işleme tesislerini ve yazılım üretim araçlarını Avrupa’ya taşıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde özellikle ABD ile sürtüşme yaşayan ve Rusya hesabına çalıştığı iddiasıyla hükümet birimlerinde kullanımı yasaklanan Kaspersky, şeffaflık adına önemli bir adım atıyor. 2019 sonundan itibaren Avrupa’daki müşterilerin verileri Zürih’te saklanıp işlenecek.

Global Şeffaflık Girişimi

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Rus hükümetine ABD vatandaşlarının verilerini sızdırdığını ve hatta bir NSA çalışanının bilgisayarının hacklenmesinde Kaspersky yazılımının parmağı olduğunu iddia eden pek çok senatör baskı yaparak Kaspersky ürünlerinin devlet kurumlarında kullanılmasını yasaklatmıştı. Sonrasında ise İngiltere benzer çağrılar yapmaya başlamıştı.

Bu iddiaları kesinlikle reddeden Kaspersky ise kaynak kodlarının incelenmesi de dahil bir dizi şeffaflık önerisinde bulunmuştu. Ekim 2017’de ise Global Şeffaflık Girişimi’ni başlatarak Kaspersky’nin ürünlerinin güvenilir ve sağlam olmasını sağlama yönündeki kararlılığını yansıtmaya çalışmıştı. Bu yıl önemli adımlar gelmeye başladı.

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Kaspersky yaptığı açıklamada; Global Şeffaflık Girişimi’nin bir parçası olarak bazı temel süreçlerini Rusya’dan İsviçre’ye taşımak için altyapısını yenilediğini dile getirdi. Birçok bölge için müşteri verilerinin depolanması ve işlenmesi ile birlikte yazılım üretimi ve tehdit tespiti güncellemeleri de bunlar arasında yer alıyor.

Önemli adımlar

Kaspersky Lab, kaynak kodundan kullanıma hazır yazılım üretmekte kullanılan bir grup programlama aracı olan yazılım sürümü taşıyıcısını Zürih’e getirecek. 2018 sonundan önce, Kaspersky ürünleri ve tehdit tespit kuralları veri tabanları İsviçre’de üretilip, dijital imzayla imzalandıktan sonra tüm dünyadaki müşterilere dağıtılacak.

Kaspersky ürünlerinin ve yazılım güncellemelerinin kaynak kodları, bu yıl İsviçre’de açılması planlanan Şeffaflık Merkezinde sorumlu paydaşların incelemesine de açık olacak. Ayrıca tüm çalışmalar aynı ülkedeki bir üçüncü parti tarafından denetlenecek. Böylece müşterilerin aldığı yazılım sürümleri ve güncellemelerin denetlemeye tabi olan kaynak koduyla aynı olduğu gösterilebilecek.

Firma 2019’un sonunda ise Zürih’te yeni bir veri merkezi açacak. Bu tesiste ilk etapta Avrupa, Kuzey Amerika, Singapur, Avustralya, Japonya ve Güney Kore’deki kullanıcıların bilgileri saklanıp işlenecek. Bu ülkeleri daha sonra başkaları da takip edecek. Bu bilgiler kullanıcılar tarafından gönüllü olarak, siber tehditlere ilişkin verileri otomatik olarak işleyen bulut tabanlı gelişmiş bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSB) ile paylaşılacak.

Kaspersky attığı bu adımlar ile Avrupa’da başlaması muhtemel bir engelleme hamlesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Tamamen Avrupa Birliği içerisinde denetlenecek ve dağıtılacak olan Kaspersky ürünleri bu açıdan engellere de takılmayabilecek.

 

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