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Yeni depolama hizmeti Google One ile tanışın

Google bulut depolama hizmetlerine ücret ödüyorsanız artık daha avantajlı tarifelerin olduğu yeni bir platform altına geçiş yapacaksınız. Google One kullanıma sunuluyor.
1 yıl
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1
21
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir ücretsiz ve ücretli olarak Drive adındaki bulut depolama hizmetini sunan Google, strateji değiştiriyor. Ücretli kullanıcılar artık Google One adındaki yeni bulut hizmetine taşınacak.

Google One özellikleri ve fiyatı

Google One bundan böyle firmanın ücretli bulut depolama hizmetlerini temsil edecek. Ücretsiz kullanıcılar ise Google Drive hizmetinde kalmaya devam edecek. Sadece isim değişikliği gibi görünse de Google yeni hizmete birkaç avantaj eklemiş.

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Google One hizmeti 100GB kapasiteden 30TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. 100GB kapasite aylık 1.99$, 200GB kapasite aylık 2.99$, 2TB kapasite aylık 9.99$, 10TB kapasite aylık 99.99$, 20TB kapasite aylık 199.99$, 30TB kapasite ise aylık 299.99$ şeklinde fiyatlandırılacak.

Google Drive üzerinde ücretli kullanıcılar ödediği aylık rakama göre uygun kapasiteye transfer edilecekler. Örneğin 9.99$ ile aylık 1TB kapasiteniz varsa yeni hizmette 2TB kapasiteye geçiş yapacaksınız.

Google One kullanıcıları ayrıca 5 kişiye kadar aile paylaşımı, Google hizmetlerinde uzman yardımı, Google Search üzerinden seçilen otellerde kampanyalar, Google Play kredileri gibi avantajlara da sahip olacak.

Google One yaz sonlarında ilk olarak ABD’de faaliyetlerine başlayacak. Sonrasında global olarak kullanıma açılacak ve ücretli kullanıcılar transfer edilecek. Muhtemelen yıl sonuna kadar geçiş sürebilir.

 

https://androidandme.com/2018/05/news/google-one-is-a-new-cloud-storage-service-with-perks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virtual Reality 1 yıl en beğenilen
Türkiye de internetin taban upload hızı, Türkiye de bulut bilişimin gelişmesi önündeki en büyük engeldir. İnternet hızlarının simetrik olarak verilmesi gerekiyor.
Türkiye de internetin taban upload hızı, Türkiye de bulut bilişimin gelişmesi önündeki en büyük engeldir. İnternet hızlarının simetrik olarak verilmesi gerekiyo...
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zero fear 1 yıl
2 aylık parasına 1 TB harddisk alırım ömür boyu benim olur.
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Whippoorwill 1 yıl
İsimlendirme konusunda Microsoft fena bozulacak.
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Umutcan 1 yıl
Ücretsiz olarak en iyi teklifi hangi hizmet sunuyor şu aralar? Dosyalar zaman aşımına uğraşıp silinmemeli tabi.
Dropbox'ın ücretsizi güzel fakat hem kapasitesi az hem de bir süre hesaba girmeyince mail atıyorlar girin yoksa dosyalarınız silinecek diye.
Gözden kaçarsa tüm yedekler gitti.
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nForcer 1 yıl
Bulut hizmetlerine her yerden erişmek mümkün olsa da, bu hizmetlerde kişisel verilerimizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilme ve sızdırılma tehlikesi her zaman vardır. Çünkü verilerimizi bu yol ile kendi isteğimiz ve rızamız doğrultusunda teknik olarak kamusal bir alana taşıyoruz. Bu, komünist düzende yaşayan bir çiftçinin, işlediği tarladaki ürünlerin üzerinde iddia edebileceği kişisel hakları kaybetmesine benziyor.
Harici HDD ise, verilerin sızdırılma tehlikesini ortadan kaldırsa da, verilerin mekânsal olarak taşınması için harici HDD'nin fiziksel varlığını zorunlu kılıyor. Bu da, harici HDD'nin fiziksel hasar görmesi durumunda içindeki verilerin kaybedilme tehlikesine davetiye çıkarıyor. Bilindiği üzere, bulut hizmetleri harici HDD'lerin bu dezavantajlarını bertaraf etmek üzere geliştirildi. Ancak onların da önceki paragrafta olduğu gibi başka birtakım olumsuzlukları var.
Kısacası; veri güvenliğine karşı sızdırılma açısından endişe duyanlar için harici HDD, fiziksel hasar açısından endişe duyanlar için ise bulut hizmetleri daha idealdir.
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suti0 1 yıl
Asus modemim var. Ücretsiz asus dns servisi var. Modeme usb bellek takıp yarı nas performansı alabiliyorum. Fazlasına ihtiyacım yok. Olanlar daha profesyonel bir çözüm bulabilir.
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ardicli2000 1 yıl
NAS destekli modem alsak sabit ip lazım, modem üzerindeki arayüzden erişsek onda da güvenlik derdi var. NAS alsak o para. Statik HDD desen uzaktan erişimi yok. Her türlü sıkıntı her türlü para :)
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35plt35 1 yıl
Skype tarifesi satın alıyorum ben ve 1 TB ücretsiz hediye alıyorum.
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35plt35 1 yıl
Skype üzeriden yurtdışı aylık dakika abonesi olduğum için, MS Office lisansı ve 1 TB One Drive ücretsiz sahibim.
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AlicanNalbat 1 yıl
MegaUpload 70GB veriyor fazlasıyla yetiyor. Serverlerina zeval gelmesin MEGA ! :)
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__Nikolaus__ 1 yıl
Ya neden her ay ödemek zorundayız ? Dropbox u çok seviyodum bırakmak zorunda kaldım , google drive dolmak üzere , mi account alacaktım oda aylık ve alması çok zor , ben mesela bi kere 100 lira verip 50 gb almak istiyorum yok mu böyle servis veren güvenilir ?
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St Batuhan 1 yıl
Kişiden kişiye değişir ama 2TB için 10 dolar ve eğer 10 doların karşılığı ülkemizde 10 lira gibi bir değer olsa efsanevi bir durum olurdu. Tabii bundan öte gerçekten ihtiyaç önemli. Tüm fotoğraf ve video arşivimi yedeklemeyeyim, en özellerini yedekliyeyim diyen için 200GB 3 dolar ya da tl ile keşke 3 ya da 4,5 gibi bir şey olsa, muazzam bir durum. Elbette kişisel verileri başkalarının sistemine aktarmak sıkıntılı görülebilir ama kişinin alacağı yedekleme ve korumadan daha iyi bir başarım gösterebilecektir.
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YesimCirakli 1 yıl
DropBox'a 1TB için yıllık $100 ödüyorum. Bu durumda Google One daha ekonomik oluyor.
Bakalım DropBox'un fiyat politikası değişecek mi.
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