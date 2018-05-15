Yeni depolama hizmeti Google One ile tanışın

Uzun süredir ücretsiz ve ücretli olarak Drive adındaki bulut depolama hizmetini sunan Google, strateji değiştiriyor. Ücretli kullanıcılar artık Google One adındaki yeni bulut hizmetine taşınacak.

Google One özellikleri ve fiyatı

Google One bundan böyle firmanın ücretli bulut depolama hizmetlerini temsil edecek. Ücretsiz kullanıcılar ise Google Drive hizmetinde kalmaya devam edecek. Sadece isim değişikliği gibi görünse de Google yeni hizmete birkaç avantaj eklemiş.

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Google One hizmeti 100GB kapasiteden 30TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. 100GB kapasite aylık 1.99$, 200GB kapasite aylık 2.99$, 2TB kapasite aylık 9.99$, 10TB kapasite aylık 99.99$, 20TB kapasite aylık 199.99$, 30TB kapasite ise aylık 299.99$ şeklinde fiyatlandırılacak.

Google Drive üzerinde ücretli kullanıcılar ödediği aylık rakama göre uygun kapasiteye transfer edilecekler. Örneğin 9.99$ ile aylık 1TB kapasiteniz varsa yeni hizmette 2TB kapasiteye geçiş yapacaksınız.

Google One kullanıcıları ayrıca 5 kişiye kadar aile paylaşımı, Google hizmetlerinde uzman yardımı, Google Search üzerinden seçilen otellerde kampanyalar, Google Play kredileri gibi avantajlara da sahip olacak.

Google One yaz sonlarında ilk olarak ABD’de faaliyetlerine başlayacak. Sonrasında global olarak kullanıma açılacak ve ücretli kullanıcılar transfer edilecek. Muhtemelen yıl sonuna kadar geçiş sürebilir.