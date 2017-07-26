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Kaspersky'dan ücretsiz antivirüs yazılımı

Kaspersky'ın ücretsiz sürümünün yayınlanacağını duyuruldu. Ücretsiz antivirüs yazılımı, şuanda satışta olan ticari sürümdeki bir çok özellikten yoksun olacak ve premium üyelik seçeneği bulunacak.
1 yıl
5,4b
1
33
Anti Virus
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kaspersky'dan ücretsiz antivirüs yazılımı

Kaspersky Lab'ın şirket başkanı Eugene Kaspersky, geçtiğimiz gün kişisel blogundan yaptığı açıklamada Kaspersky'ın ücretsiz sürümünün yayınlanacağını duyurdu. Üzerinde bir buçuk yılı aşkın süredir çalışılan ücretsiz antivirüs yazılımı, şuanda satışta olan ticari sürümdeki bir çok özellikten yoksun olacak.

Yazılımın dosya, e-posta ve web koruması yetenekleri olacak. Otomatik güncelleme, karantina, USB koruma ve taşınabilir depolama aygıtı koruması gibi temel özelliklere de yer verilecek. Ana yazılımdan daha hızlı çalışacak ve sistem kaynaklarını daha az tüketecek.

Ücretsiz yazılım, ücretli sürüm ile rekabet etmeyecek. Ücretli sürümde bulunan ebeveyn kontrolü, online ödeme koruması ve VPN hizmetleri ücretsiz sürümde yer almayacak. Ücretsiz antivirüs yazılımının özellikleri belirlenirken pilot bölgelerde yapılan araştırmalar ve analizlerden yararlanıldığı belirtiliyor. Yazılım içerisindeki bir takım özelliler kilitli olarak gelecek. Premium üyelik ücretini ödeyenler bu özelliklere erişebilecek.

Kaspersky'ın Koruma Yeteneğini Geliştirecek 

Kaspersky'ın ücretsiz sürümü, firmanın koruma kalitesini olumlu yönde etkileyecek. Kullanıcı sayısındaki artış sayesinde kullanıcı verilerinin bulunduğu veri tabanları genişleyecek ve yazılımın makine öğrenme yeteneği geliştirilecek.

Ayrıca Bkz. "Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde"

Ücretsiz Kaspersky sürümü firmanın 20. yıl dönümü olan 25 Temmuz tarihinde kullanıma sunulacak. Yazılımın dünya geneline yayılması kademeli olarak gerçekleşecek. İlk olarak Rusya, Ukrayna, Çin ve ABD ülkelerinde kullanılacak.

Daha sonra 5 Eylül tarihinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde; ardından 3 Ekim'de Avrupa ülkelerinde indirilmeye sunulacak. 23 Kasım'da tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.

https://eugene.kaspersky.com/2017/07/25/kl-av-for-free-secure-the-whole-world-will-be/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Windows Defender, Windows 10 ile çağ atladı. Ne gerek var ki bunlara?
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CaSsErDoDo 1 yıl
Yıllardır kullanmıyorum. Windows Defender hala işimi görüyor.
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Turkforce 1 yıl
Rusya'da 1 seneden fazladır zaten kullanımdaydı. Diğer ülkeler içinde başlaması güzel bir gelişme. Windows Defender'ı antivirüs zannedenlerin olması ve de bu mesajların beğenilmeside ibretlik..
Rusya'da 1 seneden fazladır zaten kullanımdaydı. Diğer ülkeler içinde başlaması güzel bir gelişme. Windows Defender'ı antivirüs zannedenlerin olması ve de bu me...
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~Lion King~ 7 ay
Avast free yükle senelerce kafan rahat olsun.
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kenan_0 7 ay
Yıllardır kaspersky kullanırım 10 numara 5 yıldız bir program. Free olması çok iyi oldu yoksa ücret verip alacaktım. Şu an ücretsiz sürümünü kullanıyorum, sadece antivirüs özelliğini kullanmayı seven biri olarak işimi çok iyi görüyor. Tavsiye ederim.
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The Hollow 1 yıl
400m kullanıcıları olduğunu iddia ediyorlar ve bu Free ürünün hâlâ Machine learning(ML) için kullanıcı sayısını artırmak olduğunu söylüyorlar. İlginç.
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Ejihov 1 yıl The Hollow
Diğer antivirüslerin de ücretsiz sürümleri var. Kurarken her yeri okumazsan, programı incelemezsen böyle saçma sapan bir yorum yapman normal. Bulut destekli bir antivirüsten hem bilgilerimi toplamasın hem de bulutla korusun istiyorsun. İlginç olan bir durum yok.
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elLbufFer 1 yıl
Ne zaman bu tarz programları yükledim pc de hep bi sıkıntı oldu . Windows defander bile kapalı gayet memnunum böyle
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MaRQuE 1 yıl
Az önce yükledim, bakalım nasıl.
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kadirirdem 1 yıl
Windows Defender işimi görüyor.
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arel.gr 1 yıl
miyagi @kadirirdem 'e de bi danışsaydın
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Father Torque 1 yıl
Yılların Avira ücretsiz versiyonu kullanıcısı olarak bir dakika bile düşünmeden Kaspersky Free'ye geçtim. Avira her ne kadar üst düzey koruma sağlasa da 2 günde bir pop-up reklam göstermesi ve AV'nin yanında kaldıramayacağınız bir Avira Paket Konsolu kurması gibi acaiplikleri nedeniyle biraz soğumuştum. Kaspersky bu ücretsiz versiyonla oldukça iyi bir iş çıkarmış, normal paralı sürüm kadar sistemi zorlamıyor. Tek anlamadığım Türkiye'nin de içinde bulunduğu grupta kullanıma sunulacağı tarih olarak eylül gösteriliyordu resmi açıklamada, biz beta versiyon felan mı kurmuş olduk şimdi?
Edit: Şimdi sistem kaynaklarına baktım da 32bit görünüyor, her ne kadar az ram tüketse de doğal 64bit destekli kullanıma sunulmuş olmasını isterdim.
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Turkforce 1 yıl
Rusya'da 1 seneden fazladır zaten kullanımdaydı. Diğer ülkeler içinde başlaması güzel bir gelişme. Windows Defender'ı antivirüs zannedenlerin olması ve de bu mesajların beğenilmeside ibretlik..
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zdniz 1 yıl
Kaspersky cok pis kasar bence bulaşmayın buna...
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