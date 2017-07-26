Kaspersky'dan ücretsiz antivirüs yazılımı

Kaspersky Lab'ın şirket başkanı Eugene Kaspersky, geçtiğimiz gün kişisel blogundan yaptığı açıklamada Kaspersky'ın ücretsiz sürümünün yayınlanacağını duyurdu. Üzerinde bir buçuk yılı aşkın süredir çalışılan ücretsiz antivirüs yazılımı, şuanda satışta olan ticari sürümdeki bir çok özellikten yoksun olacak.

Yazılımın dosya, e-posta ve web koruması yetenekleri olacak. Otomatik güncelleme, karantina, USB koruma ve taşınabilir depolama aygıtı koruması gibi temel özelliklere de yer verilecek. Ana yazılımdan daha hızlı çalışacak ve sistem kaynaklarını daha az tüketecek.

Ücretsiz yazılım, ücretli sürüm ile rekabet etmeyecek. Ücretli sürümde bulunan ebeveyn kontrolü, online ödeme koruması ve VPN hizmetleri ücretsiz sürümde yer almayacak. Ücretsiz antivirüs yazılımının özellikleri belirlenirken pilot bölgelerde yapılan araştırmalar ve analizlerden yararlanıldığı belirtiliyor. Yazılım içerisindeki bir takım özelliler kilitli olarak gelecek. Premium üyelik ücretini ödeyenler bu özelliklere erişebilecek.

Kaspersky'ın Koruma Yeteneğini Geliştirecek

Kaspersky'ın ücretsiz sürümü, firmanın koruma kalitesini olumlu yönde etkileyecek. Kullanıcı sayısındaki artış sayesinde kullanıcı verilerinin bulunduğu veri tabanları genişleyecek ve yazılımın makine öğrenme yeteneği geliştirilecek.

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"Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde"

Ücretsiz Kaspersky sürümü firmanın 20. yıl dönümü olan 25 Temmuz tarihinde kullanıma sunulacak. Yazılımın dünya geneline yayılması kademeli olarak gerçekleşecek. İlk olarak Rusya, Ukrayna, Çin ve ABD ülkelerinde kullanılacak.

Daha sonra 5 Eylül tarihinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde; ardından 3 Ekim'de Avrupa ülkelerinde indirilmeye sunulacak. 23 Kasım'da tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.

https://eugene.kaspersky.com/2017/07/25/kl-av-for-free-secure-the-whole-world-will-be/